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 Политика Украины
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Все про:мандат (319) Арахамия (156) Слуга народа (509) Иванисов (11)

 Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Роман Иванисов, отбывавший наказание за изнасилование, должен сложить мандат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мы должны в парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение и это позиция нашей фракции", - сказал Арахамия.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст приговора Иванисову. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жертва изнасилования "Слуги народа" Иванисова рассказала детали преступления

Источник: https://censor.net.ua/n3161184
 
 
 Топ комментарии
 
с какого? он такой же как вы. ничем не отличается.
бабки так же как вы заносил. ведет себя так же как и вы в "слуге уродов".
он ваш и вы за него в ответе.
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хламідія "двойной гражданин" а сам "манду" "сдать" не хочеш ?
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давить ты пасту в туалете можешь в раде,это то шо тебе позволено самостоятельно
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с какого? он такой же как вы. ничем не отличается.
бабки так же как вы заносил. ведет себя так же как и вы в "слуге уродов".
он ваш и вы за него в ответе.
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От. И я думаю, зачем давить? Ара, ты его просто трахни! Ты же специалист трахать, сам давеча признался.
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хламідія "двойной гражданин" а сам "манду" "сдать" не хочеш ?
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давить ты пасту в туалете можешь в раде,это то шо тебе позволено самостоятельно
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Они там снимают новый сериал, "Папик". Это к перевыборам. Если переживем зиму...
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Что значит сдал? Мандат надо порвать об его голову.
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Скажите Зели, чтобы позвонил Баканову насчет этого черта.
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А що з цим "красавчиком" будуть ЗЕ-кацапи робити??? Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ https://censor.net.ua/news/3161167/vo_vremya_pohischeniya_verbitskogo_i_lutsenko_koordinator_titushek_24_raza_zvonil_tepereshnemu_deputatu
Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 398
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он уговаривал титушек не делать этого... к тому же, покаялся... теперь народу служит...те...
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Этот иванисов...это типичный представитель зеленого стада...там в кого не ткнешь...то обязательно или в насильника...или в вора..или извращенца попадешь...
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ага. попытался от бпп пройти на местные выборы. не прошел. а в раду от слуг уродов - прокатило
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Которые не посадили его а раду, зебанат)
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Оноприенко давно сдох. За маньяками надо следить, иначе они будут следить за тобою.
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Та якщо уважно приглянутися до кожного "слуги урода" то там всіх давити асфальтним катком потрібно 😕
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Нехай работает, бо это достойный член "слуг народа" которые окозались холуями олигархов.
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Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7915https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_20.html

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа"

Это говорит президент страны, которому проекты законов для его парламента привозят из-за рубежа. Мы не будем даже спрашивать на каких основаниях собирается Зеленский " заставлять сложить мандат".

Разговор на эту тему вряд ли поймет человек из администрации которого дают указание правоохрЕнительным "органам" преследовать его политических оппонентов.
Мы совсем о другом. Г-н Зеленский. Вся ваша власть сжалась, как шагреневая кожа, до размеров "снять\назначить главу ОГА, полетать на самолете, поездить на Тесле".
Вы не управляете страной. Страной управляет Коломойский в промышленности\энергетике, Ермак ("Феликс") - в международных отношениях, Богдан - тем что осталось.
Вы никто, даже в собственной партии, которая презрительно начихав на все условности и вас, до сих пор держит любителя дешевых проституток главой парламентской комиссии.
Потому, не надувайте щечки, Иванисов вам не по зубам ...
Спорим?
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в рбс написаяо шо анисов был помилован
если так то имена тех кто его помиловал обнародовать
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Давить вы можете только то что кива давил...😀...
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ну я бы сказал что это просто изнасилование. Он же и сам был несовершеннолетним..

Манипуляцию вижу я..
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Манипуляция в том, что ему плодиться позволили)
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Да...это было не просто изнасилование...это было ГРУППОВОЕ изнасилование...
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Цоем отличается Европа от СЕГОДНЯШНЕЙ Украины?
В Европе министр СПЛАГИАТИЛ ЧТОТО - сам идет в отставку
А в Украине , блин, депутат проститутку в Раде бронирует, другой- насильник, третий коррупционер- И ВСЕ ЖОПАМИ К СТУЛЬЯМ ПРИКЛЕИЛИСЬ
СТЫДА НЕТ.
И у 13 млн выбравших такой сброд нет стыда .
Вот результат геополитики раши, завозившей вагонами в Украину кацапов
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А Яременко сдаст манду😂 они что лохи просто так уходить😂
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