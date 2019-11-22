 Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".
"Мы должны в парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение и это позиция нашей фракции", - сказал Арахамия.
Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.
Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".
Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.
бабки так же как вы заносил. ведет себя так же как и вы в "слуге уродов".
он ваш и вы за него в ответе.
"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа"
Это говорит президент страны, которому проекты законов для его парламента привозят из-за рубежа. Мы не будем даже спрашивать на каких основаниях собирается Зеленский " заставлять сложить мандат".
Разговор на эту тему вряд ли поймет человек из администрации которого дают указание правоохрЕнительным "органам" преследовать его политических оппонентов.
Мы совсем о другом. Г-н Зеленский. Вся ваша власть сжалась, как шагреневая кожа, до размеров "снять\назначить главу ОГА, полетать на самолете, поездить на Тесле".
Вы не управляете страной. Страной управляет Коломойский в промышленности\энергетике, Ермак ("Феликс") - в международных отношениях, Богдан - тем что осталось.
Вы никто, даже в собственной партии, которая презрительно начихав на все условности и вас, до сих пор держит любителя дешевых проституток главой парламентской комиссии.
Потому, не надувайте щечки, Иванисов вам не по зубам ...
Спорим?
если так то имена тех кто его помиловал обнародовать
Манипуляцию вижу я..
В Европе министр СПЛАГИАТИЛ ЧТОТО - сам идет в отставку
А в Украине , блин, депутат проститутку в Раде бронирует, другой- насильник, третий коррупционер- И ВСЕ ЖОПАМИ К СТУЛЬЯМ ПРИКЛЕИЛИСЬ
СТЫДА НЕТ.
И у 13 млн выбравших такой сброд нет стыда .
Вот результат геополитики раши, завозившей вагонами в Украину кацапов