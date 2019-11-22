 Миссия ОБСЕ зафиксировала стрельбу на участке разведения сил возле Петровского, - отчет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии от 21 ноября 2019.

"20 ноября, патрулируя приблизительно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - говорится в сообщении.

Также осуществляя мониторинг в Богдановке, команда СММ слышала 10 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 115 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и 30-мм пушки. По оценке, большая часть этих эпизодов огневой деятельности произошла в пределах 2-3 км к юго-юго-востоку, юго-востоку и юго-юго-западу (все за пределами участка разведения).

Накануне, 20 ноября, штаб ООС сообщил, что на участке разведения Петровское-Богдановка завершено разминирование.

При этом оккупанты осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.

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