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Все про:ОБСЕ (3832) Донбасс (19996) Петровское (33)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала стрельбу на участке разведения сил возле Петровского, - отчет

Команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляет, что зафиксировала огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии от 21 ноября 2019.

"20 ноября, патрулируя приблизительно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - говорится в сообщении.

Также осуществляя мониторинг в Богдановке, команда СММ слышала 10 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 115 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и 30-мм пушки. По оценке, большая часть этих эпизодов огневой деятельности произошла в пределах 2-3 км к юго-юго-востоку, юго-востоку и юго-юго-западу (все за пределами участка разведения). 

Накануне, 20 ноября, штаб ООС сообщил, что на участке разведения Петровское-Богдановка завершено разминирование.

При этом оккупанты осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161181
 
 
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Навіть сліпа місія ОБСЄ уже зафіксувала!

Яке нафіг розведення тоді? Навіть якщо слідувати галімим мінським угодам, то там п.1 - ПОВНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Якщо п. 1 не виконано, то як можна переходити до виконання інших пунктів??? Будь-які розмови про виконання інших пунктів (саме лише розмови!) мали б тільки починатися мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
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Обсе это проросийская контра
Слив Украины рашке начатый парашенко продолжается
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Дивися козлорожий, лише не подавися віслючим прутнем без солі 😕
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Напевне ці пострвли не завпбчють бліндабі розбирати. Тому хвилюватися нічого. Нє? Піьле і брехливе зелене кодло не виконує навіть власні клятви про повернення ЗСУ на попередні рубежі в ражі порушення угоди про розведення. Зебіли, яким з обіцянок Зєлєнского ви ще вірите?
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Ну и как там, ВСУ уже возвратили на прежние позиции?

Зелёные гондоны это ж обещали в случае, если обстрелы не прекратятся?
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