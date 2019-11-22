 Миссия ОБСЕ зафиксировала стрельбу на участке разведения сил возле Петровского, - отчет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии от 21 ноября 2019.
"20 ноября, патрулируя приблизительно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2–3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - говорится в сообщении.
Также осуществляя мониторинг в Богдановке, команда СММ слышала 10 взрывов неопределенного происхождения и приблизительно 115 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и 30-мм пушки. По оценке, большая часть этих эпизодов огневой деятельности произошла в пределах 2-3 км к юго-юго-востоку, юго-востоку и юго-юго-западу (все за пределами участка разведения).
Накануне, 20 ноября, штаб ООС сообщил, что на участке разведения Петровское-Богдановка завершено разминирование.
При этом оккупанты осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.
Яке нафіг розведення тоді? Навіть якщо слідувати галімим мінським угодам, то там п.1 - ПОВНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Якщо п. 1 не виконано, то як можна переходити до виконання інших пунктів??? Будь-які розмови про виконання інших пунктів (саме лише розмови!) мали б тільки починатися мінімум після 30 (а краще 60) днів без жодного пострілу!
Слив Украины рашке начатый парашенко продолжается
Зелёные гондоны это ж обещали в случае, если обстрелы не прекратятся?