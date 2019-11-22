 Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции. Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками... Это не достойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы чувствуем такую ответственность. Но так как это случилось, ничего не сделаешь", – сказала Верещук.
Депутат добавила, что в Европе на нас смотрят и нам надо работать, и мы будем над этим работать".
Напомним, в последнее время фракция партии "Слуга народа" в парламенте оказалась в центре нескольких громких скандалов. Последний связан с депутатом Романом Иванисовым. Оказалось, что он ранее судим за изнасилование несовершеннолетней.
До этого народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из состава фракции "Слуга народа". Накануне Скороход с трибуны заявила, что ее гражданского мужа Алексея Алякина задержали за то, что она не голосовала по "указу" фракции" относительно принятия в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли.
В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию мужа политика не имеет никакого отношения и заявил, что Скороход неоднократно предлагала своим коллегам "денежную помощь".
Еще один скандал произошел с Богданом Яременко, которого уличили в переписке с проституткой прямо в зале во время пленарного заседания.
В Європі на вас дивляться як на шпану з підворотні, якою ви і є по своїй суті.
1) Щоб підключити інтернет, треба чекати місяць. Плата за 20Мбіт - 20 євро десь. І забудьте про торренти, бо за них на пошту отримаєте 800 - 1500 євро штрафу.
2) Бюрократія - щоб отримати якісь папери, треба вертітися і носитися по місту.
3) Мобільний звязок коштує шалено, а якість так собі
4) Багато наших там або виходять заміж за німця, або тиняються на тупій роботі. Ті, хто з ВНЖ - на соціальці для безробітних. В усіх випадках це виглядає жалюгідно.
5) Може в інших країнах краще, але німецький менталітет - лицемірство і тиха прискіпливість до іноземців - це бісить. Українці - це круті, красиві люди, німцям як до місяця
6) Пошук житла в великих містах, як-от Берлін - це тупізм, наввипередки з сірійцями, корейцями, росіянами та іншими німцям. Щоб знайти кімнату за 450 євро, треба принижуватися і посміхатися. Це ЖАЛЮГІДНО)
Країна не для гордих людей, а для тих хто готовий принижуватися постійно, а щоб шо? Щоб отримувати соціалку? Вийти заміж за німця/ німкеню? Ну таке)
Може в Франції, Іспанії краще, хз)))
Це дно, корупційне корито, імперський тупий пафос (експрес з аеропорту до москви коли приїзжає в місто, голосом якогось там Нагієва або групи любе говорить: "приветствуем вас в столице нашей бескрайней родины". Я як почув - офонарів. Ну а більше 3 днів там тупо знаходитися - тому що оцей пафос фальшивий там усюди.
Я думаю коли Крим зрозуміє в яке говно він попав, він швидко стане українським)))
В Европе смотрят на Слуг, как на очередное ворьё с красивыми лозунгами.
Их прошлые подвиги в виде групповых изнасилованиях тоже Ок?
задрали!
"Извиняемся", то есть "извиняем себя" . Что там старик Фрейд по этому поводу говорил?
А в Европе на вас смотрят как на придурочных Клоунов!
верните барыг-мародорёв, я не выживу с тарифами слуг народа..
Яременко ни разу за себя не стыдно, Иванисову и Дубинскому тоже не стыдно.
Дубинский притащил в Раду футболки про свою мать и раздавал их депутатам.
Глава фракции Арахамия с радостью взял одну. Ему тоже не стыдно.
А бо як ваш Зєблан, в 2010-12 році, був продюсером ІНТЕРА, самого ригівського каналу в Україні, який само найбільше "мочив" Майдан!!! Про Розумкова, який був у Партії ригів... і т.д.....