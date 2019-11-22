 Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции. Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками... Это не достойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы чувствуем такую ответственность. Но так как это случилось, ничего не сделаешь", – сказала Верещук.

Депутат добавила, что в Европе на нас смотрят и нам надо работать, и мы будем над этим работать".

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Напомним, в последнее время фракция партии "Слуга народа" в парламенте оказалась в центре нескольких громких скандалов. Последний связан с депутатом Романом Иванисовым. Оказалось, что он ранее судим за изнасилование несовершеннолетней.

До этого народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из состава фракции "Слуга народа". Накануне Скороход с трибуны заявила, что ее гражданского мужа Алексея Алякина задержали за то, что она не голосовала по "указу" фракции" относительно принятия в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли.

В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию мужа политика не имеет никакого отношения и заявил, что Скороход неоднократно предлагала своим коллегам "денежную помощь".

Еще один скандал произошел с Богданом Яременко, которого уличили в переписке с проституткой прямо в зале во время пленарного заседания.