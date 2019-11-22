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 Политика Украины
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 Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа"

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук извинилась за скандалы, в которые фракция регулярно попадает в последнее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции. Нам действительно за это стыдно, мы работаем над этими ошибками... Это не достойно, и мы понимаем, насколько это важно, чтобы мы чувствовали ответственность, и мы чувствуем такую ответственность. Но так как это случилось, ничего не сделаешь", – сказала Верещук.

Депутат добавила, что в Европе на нас смотрят и нам надо работать, и мы будем над этим работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни Европе, ни миру не интересны происходящие в Украине внутриполитические скандалы, - Кулеба

Напомним, в последнее время фракция партии "Слуга народа" в парламенте оказалась в центре нескольких громких скандалов. Последний связан с депутатом Романом Иванисовым. Оказалось, что он ранее судим за изнасилование несовершеннолетней.

До этого народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из состава фракции "Слуга народа". Накануне Скороход с трибуны заявила, что ее гражданского мужа Алексея Алякина задержали за то, что она не голосовала по "указу" фракции" относительно принятия в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли.

В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию мужа политика не имеет никакого отношения и заявил, что Скороход неоднократно предлагала своим коллегам "денежную помощь".

Еще один скандал произошел с Богданом Яременко, которого уличили в переписке с проституткой прямо в зале во время пленарного заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3161180
 
 
 Топ комментарии
 
"Депутат добавила, что в Европе на нас смотрят"

В Європі на вас дивляться як на шпану з підворотні, якою ви і є по своїй суті.
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А тут зранку пропонував. Пропозиція в силі.

Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1298
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"Депутат добавила, что в Европе на нас смотрят"

В Європі на вас дивляться як на шпану з підворотні, якою ви і є по своїй суті.
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клоуни - вони і є клоуни. Що від них вимагати? Вони ж дня без скандалу не в змозі прожити.
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Всі дні на арені клоуни від торгової марки "СН" Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7757
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Верещук молодець! Треба мати неабияку мужність, щоб публічно визнавати помилки своєї політичної сили...
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нас не повинна турбувати думка європейців, бо в них своя хрінь. І по багатьом пунктам в Україні жити краще
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візьмемо німеччину, де я прожив 2 роки.
1) Щоб підключити інтернет, треба чекати місяць. Плата за 20Мбіт - 20 євро десь. І забудьте про торренти, бо за них на пошту отримаєте 800 - 1500 євро штрафу.
2) Бюрократія - щоб отримати якісь папери, треба вертітися і носитися по місту.
3) Мобільний звязок коштує шалено, а якість так собі
4) Багато наших там або виходять заміж за німця, або тиняються на тупій роботі. Ті, хто з ВНЖ - на соціальці для безробітних. В усіх випадках це виглядає жалюгідно.
5) Може в інших країнах краще, але німецький менталітет - лицемірство і тиха прискіпливість до іноземців - це бісить. Українці - це круті, красиві люди, німцям як до місяця
6) Пошук житла в великих містах, як-от Берлін - це тупізм, наввипередки з сірійцями, корейцями, росіянами та іншими німцям. Щоб знайти кімнату за 450 євро, треба принижуватися і посміхатися. Це ЖАЛЮГІДНО)

Країна не для гордих людей, а для тих хто готовий принижуватися постійно, а щоб шо? Щоб отримувати соціалку? Вийти заміж за німця/ німкеню? Ну таке)

Може в Франції, Іспанії краще, хз)))
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прямо страдают бедные бюргеры.. столько глобальных проблем..
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ну в москві я також був, прийшлося на три дні відвідати.
Це дно, корупційне корито, імперський тупий пафос (експрес з аеропорту до москви коли приїзжає в місто, голосом якогось там Нагієва або групи любе говорить: "приветствуем вас в столице нашей бескрайней родины". Я як почув - офонарів. Ну а більше 3 днів там тупо знаходитися - тому що оцей пафос фальшивий там усюди.
Я думаю коли Крим зрозуміє в яке говно він попав, він швидко стане українським)))
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у ****** йух ложили і на вас і на КАЗЛІВ що роблять такий "вибір" ...****** цікаво "поиметь" ЗЕМЛЮ аборигенів ...
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В Европе не знают, что такое "шпана из подворотни".
В Европе смотрят на Слуг, как на очередное ворьё с красивыми лозунгами.
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Правда полягає а тому, що стидно українцям, які мають совість і почуття власної гідності. Судячи з того, як виеручується Яременко, як впирається руками, ногами і знаряддям злочину у поріг Верховної Ради Івпнісов, як про нецікавість Єврипи до скандалів бреше Кулеба, як розбирають під кулями бліндажі на ділянці розведення МЧСНики у бронежилетах, цьому зеленому кодлу не стидно, як і зебілам, які за них голосували.
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Мнение Европы для неё, по сути важнее мнения избирателей...
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Избирателю Кукленко нравится, что его депутаты в сессионном зале заказывают проституток, жрут из судочков, получают деньги в конвертах.
Их прошлые подвиги в виде групповых изнасилованиях тоже Ок?
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Зачем нам такие законодатели и управленцы,которые во время войны обучаются и работают над ошибками,так можно и государство прокакать. Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6697 Украинцы ленивые,они даже ленятся управлять своим государством.
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ну если с рождения тупенький, то да...
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шо Барыга таки вернул Крым? а чого в новинах нема?
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написано мелом на кровавой доске барыгой
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Ого сколько любителей политического трупа.
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В Европе не только смотрят. В Европе еще и слушают. Пленки. Разные. Так что "стыдно" здесь не обойтись.
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собрали манатья и нахер с пляжа вместе с **************.
задрали!
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Не знаю правда или нет, но ходят слухи, что Верещук раньше работала на Медведчука!
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23 вересня 2019 року заявила, що Україні потрібно відмовитися від вступу в НАТО
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А тут зранку пропонував. Пропозиція в силі.

Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1298
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а бита она только для наружного использования ? потому что некоторым особо упоротым зебобикам только введением внутрь организма помочь можно Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6196
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Ошибок таких не стыдиться нужно, а смывать их ... кровью.
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Ирка, стыдно, когда видно или нечего показать, а вы просто поцы и пацанки. Это я так, мягко, не хочу с утра матюкаться.
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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"Мы извиняемся за то, что у нас происходит во фракции."

"Извиняемся", то есть "извиняем себя" . Что там старик Фрейд по этому поводу говорил?
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Грамотей, извинитесь -- самому извиниться, извиняюсь - сам приношу извинения.
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Дайте этому депутату 5 лет досидеть не в ВР, а в зоне. Как то будет по справедливости.
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Зелень порхатая, это только начало!
А в Европе на вас смотрят как на придурочных Клоунов!
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платёжка за газ пришла в 2 раза больше чем в прошлом году...
верните барыг-мародорёв, я не выживу с тарифами слуг народа..
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девиз партии "Слуга нарида" - "Ни дня без зашквара!"
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работают над ошибками ? это каким образом ? организовываете централизованную поставку проституток депутатам что бы они в рабочее время не изучали цены на анал как Яременко ? востанавливаете потенцию Иванисову что бы у него в следующий раз когда захочет кого то изнасиловать ху.. стоял Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6320
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Сначала эти новости шокируют, потом к ним привыкают, а далее - это норма. Зеленский своей предвыборной компанией развратил обывателя, нарид потерял берега и под каждодневные зашквары членов и членинь СН уверенно дрейфует по течению деградации. ЗЫ Дочь приехала из-за рубежа (там работает - по всему миру) говорит, что с нас посмеиваются, что презедент у нас "комедиант". Доброго ранку, Україно!
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Україна сьогодні в страшній СМЕРТЕЛЬНІЙ небезпеці!!! Мене особисто не покидає думка що всі ці "баталії" з приходом до влади в Україні ЗЕ-кацапа і його "слуг" ніщо інше як добре спланована акція спецслужб кремля реалізована руками самих "хохлів" по ліквідації України як незалежної держави! І поки що події буквально кожного наступного дня цю мою думку тільки укріплюють!
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я тебя с кем то путаю или ты активно топил за то чтобы пороха свалили?
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Так кацап я активно "топив" і приймав саму безпосередню участь утому щоб твій роботодавець БАРИГА і МАРОДЕР був відсторонений від влади яку він використовував виключно заради наповнення своїх бездонних "кишень" награбованим і повну сатисфакцію отримаю тоді коли його закриють в "клітку" років так мінімум на 20!!!
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ей стыдно шо спалились и они будут работать над этой ошибкой как их бенефициары единоросы.
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"Нам" это кому?
Яременко ни разу за себя не стыдно, Иванисову и Дубинскому тоже не стыдно.
Дубинский притащил в Раду футболки про свою мать и раздавал их депутатам.
Глава фракции Арахамия с радостью взял одну. Ему тоже не стыдно.
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Тобто замість відкриття чисельних карних справ,слуги на камеру будуть бурчати :" Я так більше не бу-у-у" ?
Нам действительно стыдно, мы работаем над ошибками, - Верещук извинилась за скандалы вокруг "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9271
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а в партии шмаркли кацапской ей быть не стыдно?
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Партии "прислуги Бени коломойского " стыдно? Это даже уже не смешно....
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Давай розкажи, як ти стала мером прикордонної Рави, в той час коли медведчуковський Козак із ОПЗЖ, був начальником Львівської митниці при ригах.....

А бо як ваш Зєблан, в 2010-12 році, був продюсером ІНТЕРА, самого ригівського каналу в Україні, який само найбільше "мочив" Майдан!!! Про Розумкова, який був у Партії ригів... і т.д.....
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Проблема Слуги народа в том, что в погоне за местами в парламенте они пренебрегли элементарной HR-проверкой кандидатов. В результате в Раду под их брендом пролезли порохоботы, насильники, мошенники, решалы и прочие мерзавцы.
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Справедливості ради назви призвіще хоча б одного "порохобота" в складі фрікції "слуг урода" . Бо інакше будеш виглядати мудозвоном 😃
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Если стыдно, то нарушение и преступление таковыми не считается...

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Ззовні вона виглядає ніби і притомною бабою, а як її послухаєш то плюватися хочеться. Виправдовувати гниль може лише така сама гниль 😕
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Яке неприємне рило у цієї "верещук".
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