 Следователи по делам Майдана смогут перейти в ГБР по упрощенной процедуре, - Чумак

Об этом заявил заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дела, которые непосредственно касаются преступлений на Майдане, мы обязаны передать Государственному бюро расследований. Это не желание того или иного прокурора - это требует от нас Конституция и закон... Но мы также понимаем, что нельзя допустить, чтобы общество сказало, что эти дела сливаются, прячутся, или еще что-то. Поэтому было принято такое решение, что в проекте закона 2116, который находится на рассмотрении в Верховной Раде, предусмотреть, что следователи ГПУ, которые ведут дела Майдана последние 5 лет, в упрощенном порядке могут перейти на работу в ГБР", - сказал Чумак.

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Отвечая на вопрос, почему бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк не захотел перейти в ГБР, Чумак заявил, что это "выбор самого Горбатюка". "Я с ним общался каждый день со времени моего прихода в ГПУ. И это его выбор", - отметил заместитель Генпрокурора.