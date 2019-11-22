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 Политика Украины
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 Следователи по делам Майдана смогут перейти в ГБР по упрощенной процедуре, - Чумак

Следователи Генпрокуратуры, которые вели дела Майдана, будут иметь возможность перейти по упрощенной процедуре в Государственное бюро расследований.

Об этом заявил заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дела, которые непосредственно касаются преступлений на Майдане, мы обязаны передать Государственному бюро расследований. Это не желание того или иного прокурора - это требует от нас Конституция и закон... Но мы также понимаем, что нельзя допустить, чтобы общество сказало, что эти дела сливаются, прячутся, или еще что-то. Поэтому было принято такое решение, что в проекте закона 2116, который находится на рассмотрении в Верховной Раде, предусмотреть, что следователи ГПУ, которые ведут дела Майдана последние 5 лет, в упрощенном порядке могут перейти на работу в ГБР", - сказал Чумак.

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Отвечая на вопрос, почему бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк не захотел перейти в ГБР, Чумак заявил, что это "выбор самого Горбатюка". "Я с ним общался каждый день со времени моего прихода в ГПУ. И это его выбор", - отметил заместитель Генпрокурора.

Источник: https://censor.net.ua/n3161178
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
самый короткий путь слития дел майдана...
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Всі ці затягування і блокування розслідувань вбивства під об'єктивами сотень камер в самому центрі столиці більше ніж сотні людей свідчать тільки про одне - у цьому вбивстві замішані найвищі особи держави які в результаті договорняків і в результаті в тому числі і цих вбивств руками наляканих неминучою війною "хохлів" захопили владу в Україні! Якби винним був проФФесор справу б розкрили за пару місяців - але мене чомусь не покидає думка що з цієї справи торчать свинячі вуха шоколадного мародера і його опричників.
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dtishche‏ @dtishche 24 мин.24 минуты назад

Следователи по делам Майдана смогут перейти в ГБР по упрощенной процедуре, - Чумак - Цензор.НЕТ 3012

А помните, как патриоты и медиа возмущались, что при Порошенко плохо расследуются дела Майдана?
И вот сливают прослушку, где Трубе дают прямые указания на эти дела забить, и что, где все?
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