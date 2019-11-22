 Защита просит Верховный Суд отменить приговор виновнице смертельного ДТП в Харькове Зайцевой

Об этом говорится в постановлении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Защитник просит суд принять одно из двух решений. Первое – отменить приговор в части наказания и возмещения материального/морального ущерба, закрыть уголовное производство. Второе – сократить срок до пяти лет и освободить от его отбывания с испытательным сроком; лишить водительских прав на два года; вместо солидарного (по 50%) возмещения ущерба с другим виновником ДТП обязать Зайцеву заплатить 30%, а Дронова – 70%.
Адвокат свои требования обосновывает нарушениями уголовного и уголовного процессуального законодательства во время вынесения приговора. Кроме того, она настаивает: наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей.
Верховный Суд пока оставил без движения заявление адвоката, поскольку нашел в нем ряд процессуальных недочетов. Однако у Плетневой есть 15 дней на то, чтобы их исправить.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
Ту зайчиху за масове вбивство треба було карати пожиттєво.
Після дтп в універі ляпало - що нічого страшного бо того "лахі дєшовіє"
І адвокатку її в спільну камеру також
Патрульная полиция Харькова остановила водителя автомобиля BMW c признаками алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат Елены Зайцевой, участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, . Источник: https://censor.net.ua/p3069737
батюшкамБоху.
если они православные, то уже наказаны - до самой смерти совесть будет мучить, а после - "гореть вечно"
хоча якщо вона не рабиня Яхве чи Аллаха, то можна, гріха не буде)
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго,
Тут мы согласны, скажи, Серега!
Вот он проснется и, конечно, скажет,
Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет.
Ну, что вам возиться, коль жизнь осудит.
(с) Вл. Высоцкий
Ви знов передевитись відео - саме перше. Дронов у манері жлоба із перевулка, які семкі плюхає, вольяжно під'їхав аж до самого перехрестя, замість того що б зупинитися де потрібно, перед стоп лінією. Вже одне це було для нього того вечора фатальною помилкою. Просто тому, що він на долю секунди раньше потім на перехрестя вилетить...
Далі - він поїхав на жовтий - це прямо заборонено - рушати на жовтий. Жовтий - це попереджувальний сигнал, він забороняє рух, не дозволяє! Він лише попереджае водія - увага - зараз буде зміна світла. Оця недбалість, наплюватильство на правила, оце нехтування правилами і скотство - ось що я в дронові бачу. Бидло саме натуральне. Воно на туарезі, а ви там решта на тротуарі для нього - мішура. Відношення звисока до простих людей.
В мене краща за туарег машина, але я собі не дозволяю такого, що дозволив дронов.
Отже - поїдь він на зелене, тобто долею секунді піздніше - зайцева б промчала повз і вбила би когось на наступному перехресті, чи влетіла в інші автівки...
Ця недбалість одна тількі - була для дронова теж фатально.
Далі - дивимось. Що воно зробило, воно поїхало спочатку повільно, але вже за секунду потім - воно втопило педаль газу в пол! Це дуже добре видно, як машина рванула вперед. Ну а я кж е ж - я ж на туарезі, 3л, 6 циліндровому, треба ж показати бидлу довколо, хто тут хозяїн життя.
Ви відкрийте гугл стріт вью = я там був на тому перехресті фізично в Харкові. Так от - за перехрестям Сумської - іде вулиця, доволі вузька. Там машини напарковані вздов узбіччя, й того вечору так само було. Там взагалі немає потреби розженатися на перехресті, бо зразу на ним. треба 30Км/г вже їхати. бо вулиця вузька. Дронову без потреби були всі його дії - це просто зухвалість, і те що став на 2 корпуси за стоп лінею- бо це ж не для нього лінія. він так вважав, я просто впевнений, а для лохів. бо рушив на жовте - це лохі зелене чекають, бо прискорився без жодной потреби, бо це лохі на ланосах їздять, а я на туарезі - мощному, треба всім це ще раз довести. Ви все ще вважаєте що дронов не при чьому?
Звісно що головний винуватець зайцева, але Дронов ще й як причому.
10 років дуже мало - треда було пожиттево.
Ему доли секунды проехать а потом пусть уже и пешеходы телёпают.
Все можно купить!
Слава Зебобикам!
А потом будут регулярно писать ходатайства об УДО.
А ведь если бы была наркота или було в крови - был бы другой коленкор. Выродоку эксперту пофиг на 6 трупов. Не удивлюсь, если эта паскуда до сих пор работает. Родственники погибших должны "отбагодарить" эксперта.
больше всего ужасает высказывания адвокатессы, интересно что бы она говорила если бы какое- нибудь убыдлище типа Зайцевой переехало ее детей?
Жаль у родственников погибших нет яиц , а может и появятся.
Адвокаты сделают ФСЁ , чтобы бы эта убийца только не сидела на нарах .
У неё походу истерика , а папик всеми силами старается её отмазать от реального срока.
Со справедливостью в Украине можно попрощаться, если её освободят от тюрьмы и она откупится .
Грустно всё это...😢
Мало дали добавить бы столько же.
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...а шестеро загиблих той же захист просить воскресити. It's easy.
Утім, не здивуюся, якщо скажуть: ...іди та більше не гріши...(Ів.8/11)
Зараз все можливо. Це Пашинського, що під час самозахисту від рецидивіста, поранив останнього, треба посадити. Бо Пашинський у блаЗЄноти асоціюється з Майданом, а "зайцеву" можна випускати. Навіть у 100-та людей не треба запитувати. Еге ж, блаЗЄнські?
То есть, Зеленский строит классовое общество, я правильно понял?
Колись таке було і в США але там люди активні і свободолюбиві, які схильні самі вирішувати складні питання.