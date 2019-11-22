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 Общество
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Все про:Верховный Суд (790) ДТП (5875) Зайцева (103) Дронов (52)

 Защита просит Верховный Суд отменить приговор виновнице смертельного ДТП в Харькове Зайцевой

Юлия Плетнева, адвокат виновницы смертельного ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой, подала кассационную жалобу в Верховный Суд с требованием отменить или пересмотреть приговор своей подзащитной.

Об этом говорится в постановлении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Защитник просит суд принять одно из двух решений. Первое – отменить приговор в части наказания и возмещения материального/морального ущерба, закрыть уголовное производство. Второе – сократить срок до пяти лет и освободить от его отбывания с испытательным сроком; лишить водительских прав на два года; вместо солидарного (по 50%) возмещения ущерба с другим виновником ДТП обязать Зайцеву заплатить 30%, а Дронова – 70%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева будет отбывать наказание с облегченными условиями содержания. ФОТО

Адвокат свои требования обосновывает нарушениями уголовного и уголовного процессуального законодательства во время вынесения приговора. Кроме того, она настаивает: наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей.

Верховный Суд пока оставил без движения заявление адвоката, поскольку нашел в нем ряд процессуальных недочетов. Однако у Плетневой есть 15 дней на то, чтобы их исправить.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3161175
 
 
 Топ комментарии
 
"наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей", - no comments.
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Не здивуюсь, якщо їй 300 00 компенсації виплатять.

Патрульная полиция Харькова остановила водителя автомобиля BMW c признаками алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат Елены Зайцевой, участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, . Источник: https://censor.net.ua/p3069737
Защита просит Верховный Суд отменить приговор виновнице смертельного ДТП в Харькове Зайцевой - Цензор.НЕТ 8620
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Совет форумчанПравила форума
 
не, пострадавшие обязаны ей возместить моральный ущерб и машину новую купить ...
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Костя, будет сидеть- депутатом в Харьковской облраде. Только вот не знаю - от Гепы или от ЗЕ?
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"наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей", - no comments.
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Ви їм ще підкажіть. Вони ж, сцуки, так і зроблять - "по просьбе трудящихся".
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73% за отменить приговор и наградить!
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адвокат забыл написать, что нужно ее взять на поруки, и выплатить ей моральный ущерб.... совсем уже окуели..............
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адвокат просто продолжает доить состоятельную семью
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В сравнении с большинством юристов, проститутки - эталон честности
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Интересно , что просила бы адвокат , если бы в ДТП с Зайцевой погибли ее дети или родные ? Неужели за деньги можно все ?
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Отменить? -Заменить на пожизненное.
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Губіща розкатала..
Ту зайчиху за масове вбивство треба було карати пожиттєво.
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За таке дтп їй вищу міру потрібно призначати - воно небезпечна соціопатка!
Після дтп в універі ляпало - що нічого страшного бо того "лахі дєшовіє"
І адвокатку її в спільну камеру також
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Не здивуюсь, якщо їй 300 00 компенсації виплатять.

Патрульная полиция Харькова остановила водителя автомобиля BMW c признаками алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат Елены Зайцевой, участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, . Источник: https://censor.net.ua/p3069737
Защита просит Верховный Суд отменить приговор виновнице смертельного ДТП в Харькове Зайцевой - Цензор.НЕТ 8620
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можно и отменить, но с условием что будут оба замаливать греш и подаяния давать бомжам и батюшкам Боху.
если они православные, то уже наказаны - до самой смерти совесть будет мучить, а после - "гореть вечно"
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гріх же Захист просить Верховний Суд скасувати вирок винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевій - Цензор.НЕТ 8175
хоча якщо вона не рабиня Яхве чи Аллаха, то можна, гріха не буде)
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Теперь позвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго,
Тут мы согласны, скажи, Серега!
Вот он проснется и, конечно, скажет,
Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет.
Ну, что вам возиться, коль жизнь осудит.

(с) Вл. Высоцкий
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нащо нам в Укураїні ваші касабські герої?
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Отменить приговор? ЛИХО! А что, мертвые ожили? Или это не Зайцева за рулем сидела обдолбанная и гнала по людной улице, как ужаленная? Или у нее тоже бессонница и плохое настроение, как у ГАИшника тИЩЕНКО? Тогда все логично, особенно если пересмотр дела будет в Житомире под руководством судьи пЕРЕКУПКА.
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Надо же... Как тут не вспомнить: "Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью"(с). Это, как минимум- папика убийцы, саму убийцу, а также адвокатов убийцы. Им не нужна эта химера. Звиздец конечно- отчетливый!
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додати парочку років не пробували? допомагає "лікувати" безнадійних
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Нужно дать ей и дронову пожизненно. Без права УДО. Считать что Они оба погибли в том ДТП. Спасло их то, что очевидцы и свидетели были в шоке и не разорвали их там же на месте. Так же спасло. что машины они себе наворовали хорошие. Одна от ворюги бати получила совершенно незаслуженно. Другой дронов - кто он вообще такой - откуда у него деньги на туарег? Заставить не просто в тюряге сидеть, а молится за убиенных ими каждый день. А с другой сторону - пусть только выпустят зайцеву - очень надеюсь что родственники погибших просто так же само ее подстерегут и машиной раздавят на выходе из очередного клуба.
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Дронов тут ні при чому. Бо навіть якщо він поїхав на жовтий, дуринда на той момент вже летіла на червоний, хоча б мала зупинитися. Просто чувак попав. А звідки у нього гроші на туарег - тебе в ірманії не стосується.
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Ой, ну от тільки не треба знову! Дронов не просто поїхав, а тут у Німеччині отримав би по повній і ось чому. Якщо тут проїхати на червоне і нема камер - нічного не буде, якщо зупинитися за стоп лінією на 2 кузова, теж нічого не буде, якщо рвонути зі світлофору як подорваний придурок - теж нічого. Але якщо всі ці дії одночасно зробити і це призведе до такіх жахливих наслідків, дарма що головна провина на зайцевій - тюрма довічно + виплати компенсацій. Заставлять продати все що маєш.
Ви знов передевитись відео - саме перше. Дронов у манері жлоба із перевулка, які семкі плюхає, вольяжно під'їхав аж до самого перехрестя, замість того що б зупинитися де потрібно, перед стоп лінією. Вже одне це було для нього того вечора фатальною помилкою. Просто тому, що він на долю секунди раньше потім на перехрестя вилетить...
Далі - він поїхав на жовтий - це прямо заборонено - рушати на жовтий. Жовтий - це попереджувальний сигнал, він забороняє рух, не дозволяє! Він лише попереджае водія - увага - зараз буде зміна світла. Оця недбалість, наплюватильство на правила, оце нехтування правилами і скотство - ось що я в дронові бачу. Бидло саме натуральне. Воно на туарезі, а ви там решта на тротуарі для нього - мішура. Відношення звисока до простих людей.
В мене краща за туарег машина, але я собі не дозволяю такого, що дозволив дронов.
Отже - поїдь він на зелене, тобто долею секунді піздніше - зайцева б промчала повз і вбила би когось на наступному перехресті, чи влетіла в інші автівки...
Ця недбалість одна тількі - була для дронова теж фатально.
Далі - дивимось. Що воно зробило, воно поїхало спочатку повільно, але вже за секунду потім - воно втопило педаль газу в пол! Це дуже добре видно, як машина рванула вперед. Ну а я кж е ж - я ж на туарезі, 3л, 6 циліндровому, треба ж показати бидлу довколо, хто тут хозяїн життя.
Ви відкрийте гугл стріт вью = я там був на тому перехресті фізично в Харкові. Так от - за перехрестям Сумської - іде вулиця, доволі вузька. Там машини напарковані вздов узбіччя, й того вечору так само було. Там взагалі немає потреби розженатися на перехресті, бо зразу на ним. треба 30Км/г вже їхати. бо вулиця вузька. Дронову без потреби були всі його дії - це просто зухвалість, і те що став на 2 корпуси за стоп лінею- бо це ж не для нього лінія. він так вважав, я просто впевнений, а для лохів. бо рушив на жовте - це лохі зелене чекають, бо прискорився без жодной потреби, бо це лохі на ланосах їздять, а я на туарезі - мощному, треба всім це ще раз довести. Ви все ще вважаєте що дронов не при чьому?
Звісно що головний винуватець зайцева, але Дронов ще й як причому.
10 років дуже мало - треда було пожиттево.
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он был бы ни при чем, если бы сидел в это время дома перед телевизором.
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конечно, конечно, бедная девочка и так уже настрадалась, мыслимое ли дело почти 1,5 года в сизо, потом суд, тюрьма, это ж так неудобно...
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Чтобы не было такого впредь,все городские перекрёстки надо переводить на круговое движение.Ограничить скорость движения на загруженных улицах до 30 км,убрать парковки из центров городов и сделать въезд в центр платным,в том числе и для жильцов.Взамен развивать коммунальный транспорт( метро,автобусы,трамваи ,троллейбусы)
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Швидкість в місті і так обмежена 50 км/г, як це обмеження вплинуло на Зайцеву? Вона 50км/г їхала?
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Круговое движение на перекрёстке с красивым фудаментным блоком посредине клумбы повлияло бы.В Харькове на многих улицах шириной около десяти метров пешеходу надо ждать разрешающего сигнала светофора более 2х минут.Это нонсенс в мировой практике.Приоритет должен быть для пешеходов ,а не членовозов.
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Тут ты неправ - надо датчики в асфальт чтобы светофор сначала Лексус пропускал.
Ему доли секунды проехать а потом пусть уже и пешеходы телёпают.
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По круговому перекрестку 120 км/ч не поедешь.
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Спасибо нынешней власти!
Все можно купить!

Слава Зебобикам!
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А морду повидлом ей намазать не надо？
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Та шо вы разнервничались? У адвокатов такая работа - обжаловать. Конечно, если у клиента деньги есть.
А потом будут регулярно писать ходатайства об УДО.
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В 90ых, по слухам, бывали случаи, когда осужденные на пожизненный срок маньяки выходили через ~6 лет. Это делалось серией небольших уменьшений срока. Сначала пожизненное заменили на 25 лет. Потом поменяли состав комисси и ментов. Новой комисси подали снова прошение срезать срок. Потом опять текучка кадров. И тд и тп. И вот так по немножку снижая степень вины, человека вытянули. Стоило это дорого, ясное дело.
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Кроме того, она настаивает: наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей.Источник: https://censor.net.ua/n3161175


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да ее вооюще выпустить надо а убитых ею посадить!
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"наказание не соответствует степени тяжести преступления" - ниאyя себе наглость!
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Нужно её засадить глубже ,чтобы не воняла,
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Этой сучке надо бы пожизненное дать, да тварь-эксперт "не установил" ничего и "пропал".
А ведь если бы была наркота или було в крови - был бы другой коленкор. Выродоку эксперту пофиг на 6 трупов. Не удивлюсь, если эта паскуда до сих пор работает. Родственники погибших должны "отбагодарить" эксперта.
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Вообще бы родственникам погибшей не стоит уповать на правосудие, что им мешает превратить жизнь таких как она тварей в ад?
больше всего ужасает высказывания адвокатессы, интересно что бы она говорила если бы какое- нибудь убыдлище типа Зайцевой переехало ее детей?

Жаль у родственников погибших нет яиц , а может и появятся.
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Я бы таких наглых адвокатов подвешивал за ноги!!
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Короче в Украине у кого "руки волосатые" и денег - что у дурака фантиков, тот НИКАКОЕ наказание не несёт !!!
Адвокаты сделают ФСЁ , чтобы бы эта убийца только не сидела на нарах .
У неё походу истерика , а папик всеми силами старается её отмазать от реального срока.
Со справедливостью в Украине можно попрощаться, если её освободят от тюрьмы и она откупится .
Грустно всё это...😢
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Уже хорошо,что придана огласке хотелка убийцы.То же и Дронов.Он инициатор столкновения.
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Шо ти верзеш, убогий? дуринда вдарилася об дронова, коли мчала на ЧЕРВОНИЙ 120 км на годину.
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Однако я Вас не оскорблял,хотя Вы того и заслуживаете.Уважно подивиться на ДТП.
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конче потрібен суд Лінча...роздерти суку на виході!!!!
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Полтавец уже отсидел, который убил 6 человек на Полтавском шляхе и эта глядь отсидит 10 лет, а людей убитых не вернёшь.
Мало дали добавить бы столько же.
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Він не досидів до кінця строку, а коли вийшов, то знову був спійманий бухий за кермом.
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Бабло папика Зайцева еще не иссякло, если адвокатишки выдают обществу такие псевдо-гуманные "идеи". И перед людьми не стыдно!? Эта мажористая пена должна оседать на зоне в течение минимум15 лет. Убийца на всю свою оставшуюся жизнь останется убийцей, и никакие адвокаты тут не помогут.
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Сиди мажорка,и читай библию.жизнь еще не закончена,а дела свои нужно осознать.
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за одно и смерти погибших отмените пожалуйста...
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Это уже наглость, говорящая о том, что никакого раскаяния нет на самом деле. Никаких поблажек стерве! Полный срок!
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Потрібно суду прийнять до розгляду заяву адвокатів Зайцевої і прийняти рішення, про переведення останньої з готельної камери виправного центру № 79, до общака простої колоніїї.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiosYvPov3lAhVy16YKHfFqC_QQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fcrime%2Fkrovati-s-baldahinami-i-stolovaya-s-plazmoj-kak-vyiglyadit-koloniya-gde-budet-sidet-zajtseva.htm&usg=AOvVaw14HYzUFi9S_pywfMLTrtnl

Захист просить Верховний Суд скасувати вирок винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевій - Цензор.НЕТ 5773Захист просить Верховний Суд скасувати вирок винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевій - Цензор.НЕТ 5773
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А ВЕРХОВНИЙ СУД МАЄ ЗА ТАКУ ЦИНІЧНУ НАГЛІСТЬ, ЩЕ ДОБАВИТИ 5 РОКІВ ЗВЕРХУ, ТОГО ЩО ВЖЕ ПРИСУДИЛИ.
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"...Захист просить Верховний Суд скасувати вирок винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевій..."
===
...а шестеро загиблих той же захист просить воскресити. It's easy.

Утім, не здивуюся, якщо скажуть: ...іди та більше не гріши...(Ів.8/11) Захист просить Верховний Суд скасувати вирок винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевій - Цензор.НЕТ 3133
Зараз все можливо. Це Пашинського, що під час самозахисту від рецидивіста, поранив останнього, треба посадити. Бо Пашинський у блаЗЄноти асоціюється з Майданом, а "зайцеву" можна випускати. Навіть у 100-та людей не треба запитувати. Еге ж, блаЗЄнські?
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а якщо не бажає сидіти то, може й лежати.
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Та ні, все йде як звичайно. Народ просто має коротку пам'ять.
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"наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей."

То есть, Зеленский строит классовое общество, я правильно понял?
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Воно вже давно побудоване. Ще за часів СРСР, коли діточок партноменклатури відмазували від згвалутвань і вбивств. В цьому плані нічого не змінилося, просто до номенклатури долучили і організованих злочинців. Случка партії і кримінала відбулася десь у 80-х. Ті, хто довго жив пам'ятають.
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Доки чесний суд і тюрма на довгі роки не будуть сприйматися всіма учасниками суда, як краще для них самих рішення, таких вбивць будуть виправдовувати і відпускати.
Колись таке було і в США але там люди активні і свободолюбиві, які схильні самі вирішувати складні питання.
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