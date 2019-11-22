 Украина не позволяет России закрыть обсуждение вопроса Крыма в ОБСЕ, - постпред Цымбалюк

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время мероприятия на тему "Запрет мирных собраний как инструмент дискриминации в оккупированном Крыму", организованного Крымскотатарским ресурсным центром на полях Дополнительного совещания по человеческому измерению в штаб-квартире ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Крым забыт не будет, мы этого не позволим. И мы всегда рассматриваем вопрос Крыма рядом с Донбассом. Ситуация в Крыму обсуждается не только на тематических мероприятиях - мы поднимаем эту тему еженедельно во время заседания Постоянного совета ОБСЕ по пункту повестки дня, который называется "Продолжающаяся агрессия России против Украины и нелегальная оккупация Крыма". Для нас очень важно, чтобы при обсуждении ситуации в Украине страны-участницы не забывали о Крыме, чтобы не концентрировались только на Донбассе", - заявил Цымбалюк.
Во время заседания Постоянного совета в четверг, когда обсуждалось обеспечение свободы слова, украинская делегация также обратила внимание присутствующих на притеснения, которые совершает оккупационная власть в Крыму против журналистов и блогеров.
"Мы каждую неделю говорим о том, что российская оккупация и агрессия являются незаконными и привлекаем внимание к этому наших международных партнеров. И мы не одиноки в этом вопросе. Мы благодарны нашим партнерам, которые всегда нас поддерживают – это и США, и Канада, и Великобритания, весь ЕС в целом делает заявление, а также отдельные его страны-члены. В итоге мы не позволяем РФ закрыть обсуждение вопроса Крыма в ОБСЕ", - подчеркнул глава миссии Украины.
Он также отметил, что РФ должна придерживаться международных требований и "не имеет права замещать своим законодательством действующее законодательство территории, которая временно оккупирована". В качестве прямого примера нарушения этой нормы международного права Цымбалюк привел недавнее неправомерное решение военного суда РФ относительно приговора шестерым крымским татарам - членам организации "Хизб ут-Тахрир", легальной в Украине, однако запрещенной в РФ.
Цымбалюк отметил, что ситуация с правами человека в Крыму, включая право на собрания, должна подвергаться интенсивному мониторингу со стороны международных организаций, в том числе СММ ОБСЕ.
"Нам нужно больше информации о ситуации с правами человека в Крыму. Мы надеемся, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая имеет мандат на всю территорию Украины, сделает дополнительные шаги в направлении осуществления мониторинга ситуации с правами человека в Крыму", - заявил дипломат.
Напомним, ранее стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил от 7 до 19 лет колонии шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".
Итак, розъясню, что произошло с кораблями. Напомню предисторию: год назад на фоне азовского кризиса ПАП пошел ва-банк и отправил корабли на проход. Чтобы утвердить законное право Украины, привлечь внимание межд сообщества, создать прецедент, а может и инструмент давления на руснюРусня брутально атаковала корабли, взяла экипаж в плен - т.е продвинула свой нарратив права сильного. Далее ПАП объявил ВП и облажался с ним (реакция межд сообщества была вялой, прежде всего из-за того, что през США - ************, мы эту историю недавно слышали. Санкций не было)
Украина пошла в гаагский трибунал, где умница Зеркаль вжарила русню пополной. Если наша внешняя политика в этом кейсе провалилась, то правовая позиция наоборот - международное право оказалось на нашей стороне. Это очень важный и страшно уязвляющий русню момент.
Еще раз, Украина поставила на место агрессора международно-правовыми инструментами. У русни остался только один вариант - выполнять решение международн трибунала. Т.е. победил нарратив Украины, в том числе ПАПа - в совреенном мире нет места праву сильного, есть верховенство права
Когда-нибудь бы это решение суда вписали бы в учебники как первый день Золотого Века человечества. Я пишу бы, потому как имбицильное ********* население Украины выбрало президентом Зеленского. Тупого, малообразованного, трусливого жлоба.
В одном своем интервью Зеркаль сказала одну очень важную вещь - не надо думать, что рашка не выполняет решения международных судов, она их выполняет, но она их выполняет со своим, нужным ей нарративом. Именно это рашке позволил сделать в кейсе с моряками и судами подлец Зеленский
в итоге, что мы имеем - рашка вернула моряков и корабли (что соответствует обязывающему решению суда), но в рамках своего нарратива права сильного - не вовремя, под какие-то стремные и унизительные для Украины расписки, выторговав себе дополнительыне бенефиты от укр власти,
3 млрд. выйгрыша Нафтогаза, а потом закроет дела по спонсорству рашкой терроризма (что немного не так просто, с учетом поданного меморанума и доказательств, но Зе с русней что-то придумает). Зеркаль уходит, на ее место никто не придет. Вот в такой Украине мы теперь живем...
Вообще, в этом кейсе так называемый президент Зеленский проявил себя полностью и во всей красе - омерзительный пресмыкающийся перед рашкой немпетентный подлый трус и предатель