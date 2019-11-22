 Нынешних санкций против РФ недостаточно, - член Меджлиса Бариев

Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса Эскендер Бариев во время "круглого стола", который состоялся в Вене в приходском зале кафедрального собора Святой Троицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Очень важной является политика в контексте персональных санкций. Да, на сегодня по Крыму действуют секторальные санкции, но их недостаточно. И те преступники, которые сегодня сажают в тюрьмы невинных людей должны отвечать за это. На самом деле подобный инструмент для этого есть и уже используется шестью странами западного мира. Это – аналог "закона Магнитского". Аналоги "закона Магнитского" могли бы быть в ряде европейских стран", - заявил Бариев.

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Он указал на то, что РФ пытается продвигать на различных площадках идею отмены санкций по схеме "Крым – наш, Донбасс – ваш, но на наших условиях". Это, конечно, не устраивает ни Украину, ни крымскотатарский народ. По мнению Бариева, большую роль в усилении санкционной политики Запада в отношении РФ играет гражданское общество в той или иной стране.

"Благодаря кампании "Объединенные флагом - Liberate Crimea" мы смогли получить два серьезных результата, два серьезных решения – это признание депортации геноцидом, а также геноцида, который продолжается в связи с оккупацией Крыма. Такие решения были приняты литовским и латвийским парламентами. Также мы написали письма в парламенты еще 23 стран западного мира. Конечно, само по себе это не будет работать, важна работа на местах, прежде всего, со стороны гражданского общества, которое могло бы давить на своих депутатов, и это был бы серьезный посыл РФ, что она продолжает геноцид целой этнической группы", - заявил член Меджлиса.

Кроме того, убежден он, европейские депутаты могли бы "взять шефство над какой-нибудь из семей политзаключенных из Крыма", что дало бы возможность привлечь большее внимание к проблеме.

Со своей стороны генсек общественно-политической организации "Пан-Европа-Австрия" Райнгард Клучек отметил, что все принципы, которые исповедует "Панъевропейский союз", попираются в оккупированном Крыму. "И мы должны признать тот факт, что большинство людей в Европе, включая политиков, не беспокоится по поводу этого. Важно распространять информацию о ситуации в Крыму", - сказал он.

Во время "круглого стола" были проведены параллели между депортацией крымских татар советским режимом в 1944 году и массовыми репрессиями против коренного народа Крыма, которые сейчас осуществляет российская оккупационная власть.

Профессор, доктор юридических наук Борис Бабин выступил с докладом на тему правовой квалификации депортации крымских татар как международного преступления против коренного населения. Он также обратил внимание на то, что депортация коренного населения Крыма продолжается до сих пор. Ведь зафиксировано много инцидентов в 2014-2016 годах, когда российская оккупационная власть запрещала возвращение выселенных ранее крымских татар в Крым, или же "путем сфабрикованных уголовных дел создавала условия, когда крымские татары были вынуждены покинуть полуостров, опасаясь за свою жизнь и здоровье".

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В своем выступлении менеджер КРЦ Зарема Бариева подчеркнула, что обыски, аресты, задержания уже стали не единичными, а системными и приобретают институциональную форму: "Де-факто оккупационная власть Крыма пытается найти все больше и больше искусственных причин для ареста совершенно невинных людей, обвиняя их в преступлениях, которых они никогда не совершали".

Участникам мероприятия, организованного при поддержке КРЦ "Пан-Европа-Австрия" и Украинской православной церкви в Вене, также были продемонстрированы два документальных фильма о депортации крымских татар и их борьбе.

Напомним, ранее стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону присудил от 7 до 19 лет колонии шестерым фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".