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 Политика Украины
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Все про:Европа (1141) скандал (4314) Кулеба Дмитрий (216)

 Ни Европе, ни миру не интересны происходящие в Украине внутриполитические скандалы, - Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверен, что ни Европе, ни миру не интересны внутриполитические скандалы, происходящие в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба заявил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Таким образом вице-премьер ответил на вопрос, влияют ли на отношения Украины и Европы последние скандалы в отечественной политике.

"Нам всем, конечно, хочется, чтобы люди в Европе просыпались с мыслью об Украине и ложились спать с ней, следили за нашими внутренними "разборками" и скандалами, но на самом деле такого нет. Есть узкий круг людей, которые ежедневно мониторит ситуацию в Украине, но большинство коллег, с которыми я работаю, мыслят большими категориями, большими перспективами отношений с Украиной", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уходить с ринга - это неправильно. Украинская делегация должна вернуться в ПАСЕ, - Кулеба

Он также отметил, что в Европе и в дальнейшем готовы поддерживать Украину в ее реформах и на пути евроинтеграции.

"Последний раз, когда я был в Брюсселе две недели назад, настроение (у партнеров Украины. – Ред.) было позитивное. Мы строили планы на будущее, как углублять интеграцию. Ни одной фразы о сворачивании (сотрудничества с нашей страной – Ред.), о развороте я не то что не слышал, я даже между строк не видел", - подчеркнул вице-премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3161170
 
 
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Понятно почему Зеля зассал лететь с солдатами. Мало ли шо))

\\\\\\\\\\\\\Журналистка ТРК "Украина" Анджела Слободян сломала ногу, дожидаясь президента Владимира Зеленского в военном порту Очакова после ЧП с его самолетом на Харьковщине.
Об этом сообщил в Telegram-канале ее коллега Олег Деренюга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Глава государства должен был прибыть в Очаков, куда доставили захваченные Россией корабли, в 20:30, однако ситуация вышла из-под контроля. Журналистов на территорию порта не пустили из-за подготовительных мероприятий. В результате пресса осталась у проходной.\\\\\\\\\\\\\\
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не проканает, даже не надейся! Рукописи не горят!
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Это все провокация, чтобы лить грязь на Зеленского.
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Єлажєв, скажи, а що тобі подобається в діяльності Зеленського та Слуг народа?
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Ось отримаєш квитанцію за світло- і відразу позаможнішаєш і заквітнеш. Ні Європі, ні світові не цікаві внутрішньополітичні скандали, що відбуваються в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5583
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Ничего, переживешь. При Пете ты жил отлично, накопил мульоны

Хватит и на свет и на газ
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Кацахол живет одним днем, когда при порохе взвинтили тарифы на комуналку чуть ли не до небес, это он не вспоминает.
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Я переживу. А от Славіку маминої пенсії може навіть на інтернет не вистачити. Ні Європі, ні світові не цікаві внутрішньополітичні скандали, що відбуваються в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5135
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Діма, ти хоч труси вдягни, хоч хрестика зніми.
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Зато на рашке каждый чих и пук обсуждать готовы с утра до вечера.Подустала уже Европа от наших приколов.Даже полякам в подавляющем большинстве,если не всем,абсолютно насрать,что у нас вообще происходит,не говоря уже про чехов,словаков,немцев и т.д.
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І Європі і всьому світові Україна стала НЕЦІКАВА , та втратила повагу після того , як у вооючій країні СТАДО ЗЕБІЛІВ вибрало собі президетом клоуна -членограя ! Зебіли ви це зробили разом !!
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Потому что никогда не было и вот опять

Понятное же дело что политическая культура нарабатывается не за один год. И даже не за два.

То что было при прошлых властях сделало Украину какой-то страной третьего мира в глазах Запада. Так что никто особо не ждал, что за пару месяцев все быстро поменяется.

Все это «ой что люди скажут» исключительно манипулятивная штука.
В Украине идут нормальные закономерные процессы
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Асобєнно в глазах Абщіни Русскіх Гєрманіі, да?
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А ты все своих ищешь, кац?
В Германии есть община «русских немцев» которые в основном из Казахстана. Так что и тут ты в пролёте.
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Да ти што? А абщіни русскаязичних пєрєсєлєнцєв із Данєцка тожє нєт?
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Для промоскальської балалайки , що пише тут під німецьким прапором - таки да , ій подобається що вибрали недосвідчего і неосвідченого клоуна ! Головне , що не Порох - правдв ж балалайа, ? Так і твій пуйло думає !!
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Да именно поэтому американская и европейская пресса ухватились за украинское ноу хау вызывать шлюх с места роботы.
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и Европе, ни миру не интересны происходящие в Украине внутриполитические скандалы, - Кулеба...

Действительно не интересны. Но на ус мотают на будущее. По принципу, ложечки то нашлись, но .... Не с того зеля начал и продолжает. Опускает Украину донельзя своими зелеными прохвостами.
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вчера у нас выделили пол страницы президенту комику и его ручной раде,-неопытному комику без опыта очень тяжело,обещания не выполняет,цены растут,а зарплаты нет,народ против продажи земли,референдум обещанный не был проведен,закон риняли)) пока о скандале с насильником не писали,а о секспереписке в раде писали)) знакомых улыбнуло как работают в парламенте)) молодняк газет не читает,а взрослые читают))
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Европа и мир уже порядком устали от Украины, за 30 лет ни одного толкового президента или депутата, сплош и рядом одни ворюги, бандиты, насильники. Да и люди зебилоидные выбирающие весь этот шрот -не лучше.
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