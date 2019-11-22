 Ни Европе, ни миру не интересны происходящие в Украине внутриполитические скандалы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба заявил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".
Таким образом вице-премьер ответил на вопрос, влияют ли на отношения Украины и Европы последние скандалы в отечественной политике.
"Нам всем, конечно, хочется, чтобы люди в Европе просыпались с мыслью об Украине и ложились спать с ней, следили за нашими внутренними "разборками" и скандалами, но на самом деле такого нет. Есть узкий круг людей, которые ежедневно мониторит ситуацию в Украине, но большинство коллег, с которыми я работаю, мыслят большими категориями, большими перспективами отношений с Украиной", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что в Европе и в дальнейшем готовы поддерживать Украину в ее реформах и на пути евроинтеграции.
"Последний раз, когда я был в Брюсселе две недели назад, настроение (у партнеров Украины. – Ред.) было позитивное. Мы строили планы на будущее, как углублять интеграцию. Ни одной фразы о сворачивании (сотрудничества с нашей страной – Ред.), о развороте я не то что не слышал, я даже между строк не видел", - подчеркнул вице-премьер.
\\\\\\\\\\\\\Журналистка ТРК "Украина" Анджела Слободян сломала ногу, дожидаясь президента Владимира Зеленского в военном порту Очакова после ЧП с его самолетом на Харьковщине.
Об этом сообщил в Telegram-канале ее коллега Олег Деренюга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Глава государства должен был прибыть в Очаков, куда доставили захваченные Россией корабли, в 20:30, однако ситуация вышла из-под контроля. Журналистов на территорию порта не пустили из-за подготовительных мероприятий. В результате пресса осталась у проходной.\\\\\\\\\\\\\\
Хватит и на свет и на газ
Понятное же дело что политическая культура нарабатывается не за один год. И даже не за два.
То что было при прошлых властях сделало Украину какой-то страной третьего мира в глазах Запада. Так что никто особо не ждал, что за пару месяцев все быстро поменяется.
Все это «ой что люди скажут» исключительно манипулятивная штука.
В Украине идут нормальные закономерные процессы
В Германии есть община «русских немцев» которые в основном из Казахстана. Так что и тут ты в пролёте.
Действительно не интересны. Но на ус мотают на будущее. По принципу, ложечки то нашлись, но .... Не с того зеля начал и продолжает. Опускает Украину донельзя своими зелеными прохвостами.