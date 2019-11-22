EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  399  15
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8444) ранение (2256) Донбасс (19996) операция Объединенных сил (1814)

 Трое украинских воинов получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, был зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.
- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух наемников РФ вчера уничтожили украинские воины на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрела:

- неподалеку от Шумов - из противотанкового ракетного комплекса;
- возле Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано  сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Трое украинских воинов получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161169
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання всім пораненим українським бійцям. Смерть ворогам.
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одужання всім пораненим українським бійцям. Смерть ворогам.
 показать весь комментарий
 
 
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли Источник: https://censor.net.ua/n3161169
Ясное дело. У нас похолодание резкое. В 06.00 было -10 градусов, с ветром. А ещё вчера, на построении праздничном, форма у военных- была вовсе не зимняя.
 показать весь комментарий
 
 
у Харкові -11,учора гвинтокрил пролітав над містом...??? мабуть пораненних доставив... (
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Шо-то мне, по поводу замирения с кацапами, припомнилось...
Рано утром жинка домой заявилась -- пьяненькая, растрёпанная, весёлая и довольная...
Муж: Ты!!! ****!!! Проститутка!!! Да я тебя... -- сам не знаю, шо с тобой щас сделаю!!!
Жинка: Ну забодай меня, забодай...
 показать весь комментарий
 
Вообще, бред это всё...
Даже не знаю, в каком ещё государстве, такое было и возможно быть?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенковщина-это большое зло и надо время чтобы все уладилось в умах
 показать весь комментарий
 
Порошенко не святой и есть к нему вопросы, но он держал удар и страну не сдавал. А сейчас пытаются накинуть удавку в виде ОРДЛО которая продуманно и последовательно затягивается на шее Украины.
 показать весь комментарий
 
 
И Порошенко, и Зеля -- это выбор народа! А народ -- это ты... ... и нефуй шибко умного из себя корчить -- тоже мне, свидетель -- успокоенный собственной немощью ... *)
 показать весь комментарий
 
Навскидку, те страны, где я сам был свидетелем: Югославия, Пакистан, Колумбия, Алжир, Судан, Ливия. Это те, где война продолжается(или продолжалась) годами, правда, с вариациями: линия фронта или партизанщина, или непрерывный терроризм, или и то, и другое, и третье...
 показать весь комментарий
 
 
Там, Андрюха, граждасие войны... ...а тут, спереди агрессор, а сзади пятая колонна... ...с пятой графой...*)
 показать весь комментарий
 
 
Могу так ответить: что брито, что стрижено- один хрен! Главное ведь что, для нас, гражданских: могут грохнуть в любой момент. А ведь могут...
 показать весь комментарий
 
Кацапи так втомились від війни і так хочуть миру, аж страх Господній...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх