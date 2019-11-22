 Трое украинских воинов получили боевые травмы, еще один - легкие ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, был зафиксирован огонь из ПТРК.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
- дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.
- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрела:
- неподалеку от Шумов - из противотанкового ракетного комплекса;
- возле Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.
"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано сообщении.
Позже в пресс-службе Минобороны уточнили, что помимо травмированных бойцов, в результате вражеских обстрелов легкие ранения получил еще один украинский воин.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
Ясное дело. У нас похолодание резкое. В 06.00 было -10 градусов, с ветром. А ещё вчера, на построении праздничном, форма у военных- была вовсе не зимняя.
Даже не знаю, в каком ещё государстве, такое было и возможно быть?
Причем "выключены мозги " на высшем уровне...у президента Украины.
Вот тут печалька.
Раненым желаю быстрее выздороветь.
Надо же бубочку в страхе держать.
в отличии от тебя, в штабе берут информацию от медиков, а они знают что говорят...
"Травма-общий результат взаимодействия человеческого организма в целом с окружающими факторами в экстремальных ситуациях при конкретных условиях внешней среды и оказания медицинской помощи. Патофизиологическим выражением такого взаимодействия (травмы) являются типовые патологические процессы, а клиническим проявлением - симптомы и синдромы. Категории «повреждение» и «травма»соотносятся как частное и целое; повреждений бывает несколько, а травма всегда одна. Понятие «травма» включает два компонента: повреждение (морфологический компонент) и состояние раненого (функциональный компонент)."
"Ранение - частный вид травмы, то есть общий результат взаимодействия человеческого организма с ранящими агентами.
Морфологическим компонентом ранения является рана. В зависимости от причины и механизма образования ран выделяются огнестрельные, колото-резаные и другие виды ранений."
возвращайтесь-ка в среднюю школу и изучите азы...
что такое необходимое условие, что такое достаточное и т.д.
"Из сообщения штаба ОС нужно понимать, что РАНЕНИЙ не было ни одного?"
Прочесть и скопировать мало....нужно ещё ПОНЯТЬ СМЫСЛ ПРОЧИТАННОГО !!!
Поняв - не будете задавать глупые вопросы!
Я спрашиваю не о теории, а об утверждении штаба о том, что ни у одного из бойцов нет РАНЕНИЙ, вызванных взаимодействием организма с ранящими агентами.
и где вы вычитали, что штаб утверждал, что ..."что ни у одного из бойцов нет РАНЕНИЙ, вызванных взаимодействием организма с ранящими агентами."...????!!!!
у вас логика отсутствует, как системный мыслительный процесс...
её нет вообще.
Сообщают только о травмированных. Раненых якобы нет вообще.
"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано сообщении."
Источник: https://censor.net.ua/n3161169
Боевой травмой называют и пулевое и осколочное и минно-взрывное ранение и взрывную травму(контузию) и др.
Я думал вы умеете читать и понимать...
К примеру избиратели...это могут быть и дебилы прахоботы и отягощённые идеей нации и нормальные люди.
И все они придут на избирательные участки.
Так вот, по вашей "логике", прочтя, что избиратели посетили избирательные участки, вы делаете вывод об отсутствии там прахоботов...но они же есть...они были там...хотя, конечно лучше, что-бы их не было )))
Как только к комменте начинается информационный мусор, я дальше его не читаю.
Многих, не только меня, как очевидно из комментариев в данной теме, интересует смена риторики штаба под руководством Хомчака.
Раньше сообщали о раненых, сейчас с целью пропаганды прячут раненых под общим, размытым "травмированы", из которого не понятно сколько бойцов РАНЕНО.
Ваши выводы высосаны из ничего, они противоречат элементарные законам логики!
Вы утверждаете то- чего нет!
Я недаром дал вам ссылку на БЕЛОРУССКИЙ контент о классификации боевых травм..
Но вам-же читать его некогда... Это-ж для вас - информационный мусор.
Видимо, слишком много работы по обсеранию Украины накопилось!
Мусор, не относящейся к теме обсуждения, как я уже написала, меня не интересует.
И готова повторить, раньше сообщали о раненых, в последнее время стали прятать их под общим "травмированные".
Очевидно, что это делается сознательно, в рамках "мирных" договорняков высшего руководства страны со страной оккупантом.
Позорное преЗедентское о разграбленных россиянами катерах:
"Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть".
В международные суды пусть подает иски против врага, как это делали ненавистные ему попередники.
Или ему вера не позволяет идти против пуйла?
Вчора на майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази меньше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легки і середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
"На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази меньше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легки і середні поранення !!!!"https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2582566511808865
Пора миритися, забить-прастіть...