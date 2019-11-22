EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1228  55
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8444) ранение (2259) Донбасс (19996) операция Объединенных сил (1814)

 Трое украинских воинов получили боевые травмы, еще один - легкие ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС (обновлено)

21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, был зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- дважды вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.
- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух наемников РФ вчера уничтожили украинские воины на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрела:

- неподалеку от Шумов - из противотанкового ракетного комплекса;
- возле Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано  сообщении.

Позже в пресс-службе Минобороны уточнили, что помимо травмированных бойцов, в результате вражеских обстрелов легкие ранения получил еще один украинский воин.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

Трое украинских воинов получили боевые травмы, еще один - легкие ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161169
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання всім пораненим українським бійцям. Смерть ворогам.
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!!
 показать весь комментарий
 
Порошенко не святой и есть к нему вопросы, но он держал удар и страну не сдавал. А сейчас пытаются накинуть удавку в виде ОРДЛО которая продуманно и последовательно затягивается на шее Украины.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одужання всім пораненим українським бійцям. Смерть ворогам.
 показать весь комментарий
 
 
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли Источник: https://censor.net.ua/n3161169
Ясное дело. У нас похолодание резкое. В 06.00 было -10 градусов, с ветром. А ещё вчера, на построении праздничном, форма у военных- была вовсе не зимняя.
 показать весь комментарий
 
 
у Харкові -11,учора гвинтокрил пролітав над містом...??? мабуть пораненних доставив... (
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вообще, бред это всё...
Даже не знаю, в каком ещё государстве, такое было и возможно быть?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенковщина-это большое зло и надо время чтобы все уладилось в умах
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко не святой и есть к нему вопросы, но он держал удар и страну не сдавал. А сейчас пытаются накинуть удавку в виде ОРДЛО которая продуманно и последовательно затягивается на шее Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Навскидку, те страны, где я сам был свидетелем: Югославия, Пакистан, Колумбия, Алжир, Судан, Ливия. Это те, где война продолжается(или продолжалась) годами, правда, с вариациями: линия фронта или партизанщина, или непрерывный терроризм, или и то, и другое, и третье...
 показать весь комментарий
 
 
Могу так ответить: что брито, что стрижено- один хрен! Главное ведь что, для нас, гражданских: могут грохнуть в любой момент. А ведь могут...
 показать весь комментарий
 
 
Могут, конечно... ...хоть на фронт иди, хоть дома сиди, хоть беженцем тикай... Вот при СССРе этого небыло! *)
 показать весь комментарий
 
 
При СССР помню единственный раз, прямую угрозу жизни, в Пакистане, в 1984-м. Нам, в Карачи подсуетили грузчиков краснобородых, они, в трюмах, вспарывали мешки со шротом, и высыпали этот шрот, а мешки потом- на берег... У каждого было по 2 ножа, остреньких. Оказались- афганцы, беженцы. Так когда уровень груза стал подходить к верху трюма, капитан запросил вотчмэнов местных, вооруженных. Они, у каждого трюма контролировали, чтобы грузчик ножичек не метнул, допустим в меня, наблюдавшего за погрузкой, с палубы. Взгляды у них были, мягко говоря- недружелюбные.
 показать весь комментарий
 
 
При СССР в Пакистане... -- тебе повезло! А у меня, при Пакистане, в СССР -- две дырки лишних в шкуре... ...не считая прочих братских стран...*)
 показать весь комментарий
 
 
Ага... выключаем мозги, включаем страх. На это и рассчитывает вооруженный агрессор.
Причем "выключены мозги " на высшем уровне...у президента Украины.
Вот тут печалька.
Раненым желаю быстрее выздороветь.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи так втомились від війни і так хочуть миру, аж страх Господній...
 показать весь комментарий
 
 
...ща за 5 дней до нормандского сговора обстрелы усилятся....
Надо же бубочку в страхе держать.
 показать весь комментарий
 
 
Та воно і так уже в колготки надзюрило.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь это называется боевые травмы, а чего не ушибы? Мудачье зеленое.
 показать весь комментарий
 
 
прежде чем обзывать кого-то - изучи классификацию...невежа...
в отличии от тебя, в штабе берут информацию от медиков, а они знают что говорят...
 показать весь комментарий
 
Так что такое "боевая травма", чем она отличается от ранения?
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы узнать это в виде конкретных примеров, а не вот этого всего:

"Травма-общий результат взаимодействия человеческого организма в целом с окружающими факторами в экстремальных ситуациях при конкретных условиях внешней среды и оказания медицинской помощи. Патофизиологическим выражением такого взаимодействия (травмы) являются типовые патологические процессы, а клиническим проявлением - симптомы и синдромы. Категории «повреждение» и «травма»соотносятся как частное и целое; повреждений бывает несколько, а травма всегда одна. Понятие «травма» включает два компонента: повреждение (морфологический компонент) и состояние раненого (функциональный компонент)."
 показать весь комментарий
 
Из сообщения штаба ОС нужно понимать, что РАНЕНИЙ не было ни одного?

"Ранение - частный вид травмы, то есть общий результат взаимодействия человеческого организма с ранящими агентами.
Морфологическим компонентом ранения является рана. В зависимости от причины и механизма образования ран выделяются огнестрельные, колото-резаные и другие виды ранений."
 показать весь комментарий
 
 
странная у вас логика...
возвращайтесь-ка в среднюю школу и изучите азы...
что такое необходимое условие, что такое достаточное и т.д.
 показать весь комментарий
 
Проявите свою, ответьте на простой вопрос:
"Из сообщения штаба ОС нужно понимать, что РАНЕНИЙ не было ни одного?"
 показать весь комментарий
 
 
Вами-же процитировано, что "ранение - частный вид травмы"...
Прочесть и скопировать мало....нужно ещё ПОНЯТЬ СМЫСЛ ПРОЧИТАННОГО !!!
Поняв - не будете задавать глупые вопросы!
 показать весь комментарий
 
Похоже, Вам самому надо бы вернуться в школу.
Я спрашиваю не о теории, а об утверждении штаба о том, что ни у одного из бойцов нет РАНЕНИЙ, вызванных взаимодействием организма с ранящими агентами.


 показать весь комментарий
 
 
и что вы мне предлагаете изучить в школе...какой раздел, что именно...?)))
и где вы вычитали, что штаб утверждал, что ..."что ни у одного из бойцов нет РАНЕНИЙ, вызванных взаимодействием организма с ранящими агентами."...????!!!!
у вас логика отсутствует, как системный мыслительный процесс...
её нет вообще.



 показать весь комментарий
 
Статью почитайте, которую комментируете, или хотя бы ее название.
Сообщают только о травмированных. Раненых якобы нет вообще.

"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано сообщении."

Источник: https://censor.net.ua/n3161169
 показать весь комментарий
 
Понятие боевая травма - более широкое, чем ранение...
Боевой травмой называют и пулевое и осколочное и минно-взрывное ранение и взрывную травму(контузию) и др.
Я думал вы умеете читать и понимать...
К примеру избиратели...это могут быть и дебилы прахоботы и отягощённые идеей нации и нормальные люди.
И все они придут на избирательные участки.
Так вот, по вашей "логике", прочтя, что избиратели посетили избирательные участки, вы делаете вывод об отсутствии там прахоботов...но они же есть...они были там...хотя, конечно лучше, что-бы их не было )))
 показать весь комментарий
 
Зачем Вы тратите время и усилия на написание большого количества букв, не относящихся к теме статьи и обсуждению?
Как только к комменте начинается информационный мусор, я дальше его не читаю.

Многих, не только меня, как очевидно из комментариев в данной теме, интересует смена риторики штаба под руководством Хомчака.
Раньше сообщали о раненых, сейчас с целью пропаганды прячут раненых под общим, размытым "травмированы", из которого не понятно сколько бойцов РАНЕНО.
 показать весь комментарий
 
А ваш мусор не воспринимается как имеющий здравый смысл!
Ваши выводы высосаны из ничего, они противоречат элементарные законам логики!
Вы утверждаете то- чего нет!
Я недаром дал вам ссылку на БЕЛОРУССКИЙ контент о классификации боевых травм..
Но вам-же читать его некогда... Это-ж для вас - информационный мусор.
Видимо, слишком много работы по обсеранию Украины накопилось!
 показать весь комментарий
 
Я действительно не знала отличие в классификациях, спросила, получила ответ.
Мусор, не относящейся к теме обсуждения, как я уже написала, меня не интересует.
И готова повторить, раньше сообщали о раненых, в последнее время стали прятать их под общим "травмированные".
Очевидно, что это делается сознательно, в рамках "мирных" договорняков высшего руководства страны со страной оккупантом.
Позорное преЗедентское о разграбленных россиянами катерах:
"Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть".

В международные суды пусть подает иски против врага, как это делали ненавистные ему попередники.
Или ему вера не позволяет идти против пуйла?
 показать весь комментарий
 
Вот это изучи:
Вчора на майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази меньше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легки і середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
 показать весь комментарий
 
Ага.Фокус-покус від Хомчака Іловайського.Менше втрат і для бюджету економія.
"На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази меньше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легки і середні поранення !!!!"https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2582566511808865
 показать весь комментарий
 
 
Травмы чего уж там, от братушек травмы получили. Нужно мириться
 показать весь комментарий
 
 
Бойова травма - це те , що при "папередніках" називалося прямо - пораненням?
Пора миритися, забить-прастіть...
 показать весь комментарий
 
 
Скоро наверное и боевые действия станут называть "международными учениями"...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх