 Волонтеры и аутсорс: Корниенко пояснил, как "Слуге народа" удалось никого не нанять на работу

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще в президентской кампании мы опирались на волонтерское участие и сотрудничали с общественными организациями, которые решили поддерживать нашу партию, в частности, "Командой Зе", председателем которой я был. Этот подход сохранился и на парламентских выборах", - пояснил Корниенко.

По словам главы партии, "Слуга народа" в связи с развитием собирается в ближайшее время перейти от использования услуг волонтеров к найму сотрудников.

"Мы планируем переходить с волонтериата на оплачиваемую деятельность в связи с развитием партии, открытии офисов по всей стране и партийного хаба в Киеве", - сказал он.

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"Что касается основных сервисных функций - бухгалтерия и юридическое обслуживание - то отдали в свое время эти услуги на аутсорс, что указано в отчете", - добавил Корниенко.

Напомним, 20 ноября Комитет избирателей Украины сообщил, что партия "Слуга народа", согласно финансовому отчету за III квартал, никого не нанимала на работу и не средств на заработную плату.