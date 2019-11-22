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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (509) Корниенко (70)

 Волонтеры и аутсорс: Корниенко пояснил, как "Слуге народа" удалось никого не нанять на работу

Партия "Слуга народа" пользуется услугами волонтеров, а ведение бухгалтерии и юридические услуги отданы на аутсорс. В скором времени политсила собирается "переходить на оплачиваемую деятельность".

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще в президентской кампании мы опирались на волонтерское участие и сотрудничали с общественными организациями, которые решили поддерживать нашу партию, в частности, "Командой Зе", председателем которой я был. Этот подход сохранился и на парламентских выборах", - пояснил Корниенко.

По словам главы партии, "Слуга народа" в связи с развитием собирается в ближайшее время перейти от использования услуг волонтеров к найму сотрудников.

"Мы планируем переходить с волонтериата на оплачиваемую деятельность в связи с развитием партии, открытии офисов по всей стране и партийного хаба в Киеве", - сказал он.

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"Что касается основных сервисных функций - бухгалтерия и юридическое обслуживание - то отдали в свое время эти услуги на аутсорс, что указано в отчете", - добавил Корниенко.

Напомним, 20 ноября Комитет избирателей Украины сообщил, что партия "Слуга народа", согласно финансовому отчету за III квартал, никого не нанимала на работу и не средств на заработную плату.

Источник: https://censor.net.ua/n3161168
 
 
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Одно из трех - либо трендеж, либо полное непонимание партийной работы, либо третье ..... матерное....
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