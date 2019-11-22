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 Политика Украины
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Все про:Вербицкий (44) евромайдан (6796) титушки (471) Луценко Игорь (174) Крысин (102) Литвиненко Сергей (2)

 Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Депутат от СН Сергей Литвиненко в дни похищения Луценко и Вербицкого 24 раза разговаривал по телефону с координатором титушек Щинкиным.

Информация об этом содержится в материалах уголовного производства об убийстве Юрия Вербицкого. Об этом написал своей странице в Фейсбуке Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как лицо, чья фамилия фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения?

Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности, Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - написал Луценко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардеп от "Слуги народа" Литвиненко проголосовал за себя и соседа, а потом в Facebook призвал лишать кнопкодавов мандата, - "Чесно". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Согласно материалам производства, в период с 19 по 22 января 2014 года Литвиненко 24 раза беседовал по телефону со Щинкиным, которого Луценко называет "правой рукой Чебы по деликатным задачам".

"У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от нехороших дел!" - добавил Луценко.

Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от Слуги народа Литвиненко, - Игорь Луценко 01
Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от Слуги народа Литвиненко, - Игорь Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161167
 
 
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У них вообще хоть один депутат в СН есть, кто не вымазан по самое не балуй?...........
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сложный вопрос-ведь туда в "турборежиме" набирали усех "желающих... у бубочки было 73% лохората...а этого никто не ожидал...следовательно и план А и план Б были срочно собрать "каманду"...ну а дальнейшие события показали-кто и как туда попал... Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6551
и Шо мы таперь "маемо"... Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2461
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...слуги, какого вот народа только.. Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4485...
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Да это какое то ОПГ, а не партия. Там хоть один незашкваренный есть?
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Сегодня мы также узнали, что такое Глобализация по-украински. Это когда в Казахстане местные трансплантологи изымают почки и печени украинских граждан и пересаживают их гражданам Израиля за деньги. В итоге, Казахам остаются израильские шекели, израильтянам украинские почки, а украинцам - почет и уважение в Казахстане и Израиле! Ибо, за то стоял майдан!
Что сегодня волнует украинского вольного громадянына?
1. Насиловал депутат Иванисов несовершеннолетнюю или не насиловал? Было ли не было, - вот он вопрос!
Конечно насильничал, - ответит 99% украинских граждан. Сначала он насиловал несовершеннолетнюю неестественным способом, а затем два с половиной года насиловали тем же способом его самого, пока он отбывал срок на зоне.
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Гламурная дива Александра Клитина с силиконовыми губами, как ж*па у самки бабуина - зам министра инфраструктуры. Ну я все понимаю, но теперь такие времена.
Так вот, сношал ее или не сношал министр инфраструктуры перед тем как назначить свей заместительницей, вот он главный украинский вопрос?
И никого не интересует ответ. Главное - вопрос! А ведь ответ на поверхности: таки не сношал! Ведь Министр инфраструктуры Криклий - представитель гей-лобби. Он практику проходил на должности советника самого министра МВД Арсена Авакова, а у того не забалуешь. Там натуралов не держат! Если и сношали кого, то самого министра инфраструктуры сношал премьер-министр Гончарук - собрат по толерантной ориентации.
Но 99% граждан уверены, что если не сам министр, то его помощники, но Сашу Клитину таки да! Поимели!
И чтобы ни говорила Клитина, отрицая очевидное, никого это не волнует.
Но замминистра надо не шельмовать, а защитить. Даже если ей пришлось обрести свою должность через постель со всеми помощниками министра одновременно, то это не ее вина, а вина тех, кто ее домогался! Так гласит древний Закон Хаммурапи!
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Так у Гончарука вроде есть жена и двое детей. Правда, они все живут во Франции и являются гражданами Франции. Но жена француженка, может у них нормально иметь муже-гея, не знакома с французскими нравами. Ну а дети, конечно, не проблема для женщины, даже если муж и гей. Прямо уж не знаю, что и думать.
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***...шо ни день-и кто-то из "слуг народа" палится...это дно...су_а,кого мы выбрали...и это в воюющей стране...!
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Сколько открытий чудных еще готовят нам эти слуги? Прямо фейерверк, каждый день узнаёшь захватывающие новости о новых лицах. Интересно, их избиратели в восторге?
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Это если слуги зашквариваться по одеому в день будут, то у пипла зрелищ до следующего лета точно хватит.Некогда будет даже про платежки за газ вспомнить
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Таке відчуття, що Україну позбавили гідності. Гидко якось на душі.
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