 Во время похищения Вербицкого и Луценко координатор титушек 24 раза звонил теперешнему депутату от "Слуги народа" Литвиненко, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Информация об этом содержится в материалах уголовного производства об убийстве Юрия Вербицкого. Об этом написал своей странице в Фейсбуке Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Помните такого депутата Сергея Литвиненко, который попался на кнопкодавстве, и которого я тогда узнал как лицо, чья фамилия фигурирует в материалах уголовного производства в отношении моего похищения?
Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал титушок, в частности, Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - написал Луценко.
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Согласно материалам производства, в период с 19 по 22 января 2014 года Литвиненко 24 раза беседовал по телефону со Щинкиным, которого Луценко называет "правой рукой Чебы по деликатным задачам".
"У меня нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от нехороших дел!" - добавил Луценко.
и Шо мы таперь "маемо"...
Что сегодня волнует украинского вольного громадянына?
1. Насиловал депутат Иванисов несовершеннолетнюю или не насиловал? Было ли не было, - вот он вопрос!
Конечно насильничал, - ответит 99% украинских граждан. Сначала он насиловал несовершеннолетнюю неестественным способом, а затем два с половиной года насиловали тем же способом его самого, пока он отбывал срок на зоне.
Так вот, сношал ее или не сношал министр инфраструктуры перед тем как назначить свей заместительницей, вот он главный украинский вопрос?
И никого не интересует ответ. Главное - вопрос! А ведь ответ на поверхности: таки не сношал! Ведь Министр инфраструктуры Криклий - представитель гей-лобби. Он практику проходил на должности советника самого министра МВД Арсена Авакова, а у того не забалуешь. Там натуралов не держат! Если и сношали кого, то самого министра инфраструктуры сношал премьер-министр Гончарук - собрат по толерантной ориентации.
Но 99% граждан уверены, что если не сам министр, то его помощники, но Сашу Клитину таки да! Поимели!
И чтобы ни говорила Клитина, отрицая очевидное, никого это не волнует.
Но замминистра надо не шельмовать, а защитить. Даже если ей пришлось обрести свою должность через постель со всеми помощниками министра одновременно, то это не ее вина, а вина тех, кто ее домогался! Так гласит древний Закон Хаммурапи!