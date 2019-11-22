 46 человек получили обвинительные приговоры по делам Майдана, 300 лицам ГПУ сообщила о подозрении, - Чумак

Эти данные он озвучил в эфире программы "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".
Чумак отметил, что есть поименный список привлеченных к ответственности, однако он не может разглашать их имена.
"Видите, справка о лицах, привлеченных к ответственности за преступления на Майдане. Я ее взял с собой. Есть поименный список, но я не могу объявлять. Человек считается невиновным, пока его вину не доказал суд. Но я могу назвать цифры. Генпрокуратурой сообщено о подозрении 300 людям, из них 33 чиновника, 163 работника органов МВД, в том числе 19 следователей, 14 прокуроров, 10 судов, и 50 гражданских лиц, которых называли "титушками"", - сказал он.
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По словам Чумака, в суд передан 81 обвинительный акт в отношении 174 лиц.
"По результатам досудебного расследования виновными в совершении уголовных правонарушений признаны 20 человек, в отношении 19 лиц вынесены обвинительные приговоры. Это только ГПУ", - отметил главный военный прокурор.
"По всей стране в производстве этой категории сообщено о подозрении 445 лицам. Из них 48 высокопоставленных чиновников, 229 правоохранителей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры", - добавил Чумак.
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Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований было расформировано. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.
Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.
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Видео 22-ноя, 00:159 0 0
21 ноября на Майдане была публично анонсирована массовая акция протеста под Офисом президента Украины 8 декабря перед его первой встречей с российским коллегой Владимиром Путиным в нормандском формате.
На Вече была анонсирована новая громкая акция - поход с ночевкой на Банковую 8 декабря прямо накануне первой личной встречи Зеленского с Путиным в формате "Нормандской четверки".
"Власти идут не туда, готовят капитуляцию, под сладким словом мир нам подсовывают поражение на российских условиях", - объяснили организаторы свои мотивы.
София Федина на Вече: "Украина не станет какой-то помойкой Кремля"
Депутат резко раскритиковала власти Украины.
"Когда на мине подрывается комбриг, второй за всю историю войны. Подрывается на тех позициях, на которые наши парни теоретически должны заходить. А у президента не находится ни минуты для сочувствия - это позор!
Когда нам говорят, что мы вместе с оккупантом отводим войска, потому что так написано в минских соглашениях (чего там нет!), мы отводим войска на неизвестно какие позиции, а враг стоит и строит новые укрепления, что подтверждает ОБСЕ, это позор!
Когда нам говорят, что мы должны стремиться к миру, но в то же время встают на колени и говорят, что мир возможен только с благословения Путина и поэтому нам с ними нужно дружить, меняться паспортами, перед ними извиняться, а нашим майдановцам, защитникам, волонтерам, бойцам шьют уголовные дела... то это позор!" - заявила Федина.
Отдельно она обратилась к украинским спецслужбам, которые, с ее слов, "очень хорошо слушают" их речи, и заверила, что их цель - не госпереворот. "Мы источник власти. Как 10 лет тому на Оранжевой революции и 6 лет тому на Майдане, сегодня мы говорим, как должно быть! Президент и парламент слушают и говорят и только потом принимают решения.
Я требую, чтобы президент и его окружение, которое считает нас провокаторами и проплаченными, чтобы они наконец услышали украинский народ! Мы готовы бороться", - заверила Федина.
В частности, участник АТО и бывший народный депутат Украины Андрей Левус призвал власти уволить ряд топ-чиновников, среди которых - Андрей Богдан, Сергей Сивохо, Андрей Ермак и Роман Труба.
Напомним, что Труба является главой Государственного бюро расследований, а Сивохо - советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, при том, занимает он свою должность с недавних пор. Некогда известный шоумен, а теперь политик, Сивохо известен украинцам своими неоднозначными заявлениями о ситуации на Донбассе.
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ЗЕ это же ты шутил о "эбонитовые палочки" для майдановцев.
Какое моральное право имеют люди, которые шутили о "эбонитовые палочки беркута" (ленка сценарий писала?), Люди привезли в эту страну Портнова, которые выпустили на волю Ефремова, а его адвоката - назначили заместителем на баночной ... какое моральное право имеют эти люди почтить память Героев Небесной Сотни?
Як не згадати це відео,де аж Ганапольський впав у ступор