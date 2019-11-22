 Опубликован текст приговора Иванисову. ДОКУМЕНТ

Текст приговора Портнов обнародовал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, в 1995 году 17-летний Иванисов с тремя друзьями поехал покататься на служебном автомобиле ГАЗ 31029, который одному из парней поручили поставить в гараж.

Около 21-00 они заметили на улице двух девушек. Одну из них затолкали в машину, вывезли в поле и изнасиловали, после чего бросили в поле и уехали. Сбежавшая девушка сообщила в милицию о похищении подруги. Насильников задержали этим же вечером.

На суде будущий депутат Иванисов признал свою вину по статье 118 часть 2 — групповое удовлетворение половой страсти неестественным способом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Они насиловали меня вчетвером в авто, и там был сын тогдашнего мэра Бердянска, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа от СН Иванисова

21 марта 1996 года Пологовский районный суд Запорожской области признал всех четверых виновными по статье 118 часть 2. Иванисова также признали виновным в покушении на изнасилование группой лиц. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы с отбыванием наказания в воспитательно-трудовой колонии, но через месяц приговор был смягчен до 2,5 лет колонии.







19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Также на Цензор.НЕТ: "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.