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 Политика Украины
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Все про:изнасилование (648) Портнов (492) приговор (811) Иванисов (11)

 Опубликован текст приговора Иванисову. ДОКУМЕНТ

Бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал приговор народному депутату от "Слуги народа" Роману Иванисову.

Текст приговора Портнов обнародовал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, в 1995 году 17-летний Иванисов с тремя друзьями поехал покататься на служебном автомобиле ГАЗ 31029, который одному из парней поручили поставить в гараж.

Около 21-00 они заметили на улице двух девушек. Одну из них затолкали в машину, вывезли в поле и изнасиловали, после чего бросили в поле и уехали. Сбежавшая девушка сообщила в милицию о похищении подруги. Насильников задержали этим же вечером.

На суде будущий депутат Иванисов признал свою вину по статье 118 часть 2 — групповое удовлетворение половой страсти неестественным способом.

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21 марта 1996 года Пологовский районный суд Запорожской области признал всех четверых виновными по статье 118 часть 2. Иванисова также признали виновным в покушении на изнасилование группой лиц. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы с отбыванием наказания в воспитательно-трудовой колонии, но через месяц приговор был смягчен до 2,5 лет колонии.

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19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

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Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3161165
 
   
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Довольно яркий представитель СН. Не жалею, что проголосовал за эту партию
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Вангую, сейчас петики напишут, что Портнов хороший.
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Портнов хорош уже тем, что против барыги. А то что майдановцев называл быдлом и майданутыми можно простить
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Портнов плох уже тем что является малороссом,совком и работает на олигарха Беню
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А что Беня? Не забывай, что он Днепр спас. Так что небольшое недоразумение с Приватбанком и некоторыми другими активами можно простить
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Та нащо їм писати? Він і сам письменний:

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Образование откуда? Это интересней, да и все замешаны.
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Снова Портнов показывает, что все у кого "рыльце в пушку" - в его руках...
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Портнов очень умный человек. Используя свои неординарные способности он смог заполучит эти документы
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Не удевлюсь если у него и доступ к государственной тайне есть.
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Связи Портнова никуда не делись, кто ему выдает эти документы?
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