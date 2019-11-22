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Все про:голодовка (734) Закревская Евгения (35)

 Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку. ВИДЕО

Юрист семей Небесной Сотни Евгения Закревская будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Об этом адвокат заявила в эфире ток-шоу "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ.

Закревская собирается голодать до тех пор, пока не будет проголосована поправка, позволяющая следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить остановившееся расследование.

"Сейчас, с сегодняшнего дня, когда остановилось это расследование. С этого дня я не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей", - пообещала она.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Луценко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3161162
 
   
 Топ комментарии
 
Мысли вслух 57712fff. Надо Х**лу какое-то время воздержаться от ботокса а то кумулятивный єффект сказывается на психике. У деда совсем деменция.
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А чувак походу целитель
Пишет, правда безграмотно.
Так что и целитель из него, как писатель Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 1974
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Голодование хорошая идея. Шлаки хоть выведишь Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 4004
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Мысли вслух 57712fff. Надо Х**лу какое-то время воздержаться от ботокса а то кумулятивный єффект сказывается на психике. У деда совсем деменция.
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А чувак походу целитель
Пишет, правда безграмотно.
Так что и целитель из него, как писатель Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 1974
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лахтинец с 3й смены из новеньких на обкатке ето, а не мысли вслух....
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да ложил я на вас прибор
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прибор то у тебя откуда?
не свинченый с украинских катеров, случайно?...
бо других у тебя быть не может.
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Лучше поиграй на пианинЕ - ближе будешь к своему божку, интересы-то одинаковые Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 3802
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Нужно было при попереднике расследовать было а не ныть
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Настойчивая.
А, что еще важнее, - честная. Видимо, не все еще совесть потеряли
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Что мешало засудить виновных убийств на Майдане???? Принимайте закон об заочном осуждении и судите всех гадов
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у девушки, юриста небесной сотни, есть характер - уважение ей огромное...
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Евгения Закревская будет голосовать до тех пор... Источник:https://censor.net.ua/n3161162


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Паршивые переводчики с украинского. Это они так "голодувати" перевели(((
Уже не в первый раз. Прям, хоть нанимайся к ним корректором, а то стыдобище ведь
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Там взагалі зашквар. Вони притримують новини, поки не перекладуть їх на русскій язик, а потім цей переклад викладують перше українського оригінала.
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Важко їй зараз буде, ця влада разом з портновим все переверне догори дригом.
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Не говори! Вот при парашене уже почти всех посадили, чуть-чуть только осталось, а тут Зеля пришёл..! Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 18
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коли кассаб намагається сказати просте словянське з діда-прадіда слово паляниця, у нього чомусь виходить «какошнік»...

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А при мародёре, по свежим следам, никто не голодал почему-то....
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Красивая, девушки вообще любят голодать, дабы фигура была... но умирать не стоит, глупо.
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Українські дівчата гарні. Не те що кассабки.
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Коломойский и его слуги - мародеры, поэтому майдан мешает их делу продажи Украины гитлеру
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адвокат будет голодать Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 9697 Тянет на на книгу рекордов Гиннеса. А против коррупции поголодать слабо?
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Что начинать? Самопиар? Адвокат должен заниматься своим делом, а не способен то пусть ищет другую работу или ... голодает
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Она и занимается ДЕЛОМ.
В отличие от тех, предлагает что-то " на слабо" - перечитайте свой предыдущий пост
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Жаль, но в нашей коруципионно-бюрократической стране это настолько бесполезное дело
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Я немного побыл на форуме и понял - ПОРОХОБОТЫ @ДИ-О-ТЫ СО-СИ-СЕ НЕЖНО ОБЛИЗЫВАЯ ЧУПА-ЧУПС Адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку - Цензор.НЕТ 6637
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Сколько же в Украине голодователей... Хоть бы один доголодовал...
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