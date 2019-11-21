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 Политика Украины
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 Участники Вече "У нас є гідність!", состоявшегося 21 ноября в Киеве, озвучили 10 требований власти

В Киеве во время народного Вече "У нас є гідність!" объявили десять требований к президенту Владимиру Зеленскому от "Движения сопротивления капитуляции".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке общественный активист Андрей Левус. 

Он отметил: "Сегодня на Вече Ми маємо гідність объявил требования Сопротивления Капитуляции к президенту В.Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету Министров Украины

1. Никакого особого статуса для ОРДЛО! Нет - выборам на оккупированных территориях, нет - амнистии наемникам оккупационных войск РФ, нет - отведению ВСУ. Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом.

2. Освободить от должностей главных агентов капитуляции А. Богдана, А. Ермака, Р. Трубу и других сивоха

3. Подготовка консолидированной претензии к России как государства агрессора. Усиление санкций Украина против России.

4. Жестко придерживаться курса Украины в НАТО.

5. Прекратить политическое преследование украинских военных, волонтеров и активистов-патриотов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства. ФОТОрепортаж

6. Привлечь к ответственности коллаборационистов и реваншистов В. Медведчука, А. Портнова, С. Левочкина, Ю. Бойко, В. Рабиновича и других.

7. Устранить олигарха Коломойского от управления государством. С этого должна начаться реальная деолигархизация Украины.

8. Прекратить саботаж закона о государственном языке и обеспечить системную защиту украинского языка.

9. Упорядочить оборот земли только в интересах граждан Украины, национальной безопасности и украинской экономики.

10. Прекратить узурпацию власти, наступление на малый бизнес, самоуправление и уничтожения достижений Революции Достоинства.

Мы призываем прийти на акцию "Стража  на Банковой" 8 декабря 19.00. Будем действовать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Ми маємо гідність!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3161160
 
   
 Топ комментарии
 
Похоже что скоро будет йолка...😀
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Ну это равносильно требовать от зебилов поздравления украинцам с Днем Свободы и Достоинства. Зебилам легче убиться об стену, чем отказаться от российского рабства
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А что ты не знал? маленькие псинки очень трусливые из-за этого им приходится постоянно лаять по поводу и без! Такая тактика и защита у них- порохоботы эту тактику используют, им пришлось взять её на вооружение, ибо они очень маленькие и слабенькие...хоть и забавные))
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Ты прав, они "маленькие и слабенькие...", но, блин, уж очень вонючие!
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тоже защита такая. А что им остаётся!?они слабые,глупые,маленькие- но выживать нужно! Скунсы к примеру за счет вонизма только и выжили в этом мире)
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маленькие псинки очень трусливые из-за этого им приходится постоянно лаять по поводу и без!

Я ж и говорю с такими защитниками писюанисту и врагов не надо, с его-то 150 см с кепкой))
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маленькие собачки, кстати отличаются ещё и тупизмом- я образно говорю,имеется ввиду именно порохоботы,а не конкретный рост Зеленского или Порошенко!!! P/S: Забавные- не отнять!!!)))
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Не оправдывайтесь! Поздно Учасники Віче "У нас є гідність!", що відбулося 21 листопада в Києві, озвучили 10 вимог владі - Цензор.НЕТ 3748 Нет, неуважаемый, имели вы ввиду не порохоботов, а именно 8%, оскорбляя людей маленькими шавками именно за цифру. И тут либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Ибо у вашего порноактера также очень скромная цифра в росте.


маленькие собачки, кстати отличаются ещё и тупизмом
Кстати, здорово опять пнули Порноактера, хвалю Учасники Віче "У нас є гідність!", що відбулося 21 листопада в Києві, озвучили 10 вимог владі - Цензор.НЕТ 9087
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А хто це такий Левус? Чергова промосковська шавка?
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А где диванные зебилы опять со своим трусом дезертиром в запое
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Як примусити тупу зелену макаку не відкривати свою пащеку в день пам"яті жертв голодомору?
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Так ось чому чувак з ксивою президента ледве читав по бамашкє, запинався і виглядав геть розгубленим.
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_Это - не наша власть. Так что озвучивать им требования может только мацква, а на требования украинцев они наплюют.
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В такому випадку українці наплюють на цю владу. І розмажуть.
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меня особенно умиляет Сахно. Это, ***** , ****** какой-то. "Давате предпримем все меры к примирению!" С кем,*****? С подобиями людей,по доносам которых настоящих людей мучали и расстеливали????? С кучей ******** стариков и старух, которые до сих пор не поняли, что колбасы за 2.20 и зарплаты за протириние штанов на работе в рамере 120 руб. уже НЕ БУДЕТ НИКОГДА !!!! С кем мириться? С ними? Предмет перемирия???? Они,суки, каждыйдень получают русские паспорта, но вот ту их ждет "маленький нежданчик" - в течении ограниченного срока они обязаны прописаться, а другой прописки паспортое управление не дает, только крымское.Соответствено понимате -отказы во всех визах и так далеее.
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