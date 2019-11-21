 Участники Вече "У нас є гідність!", состоявшегося 21 ноября в Киеве, озвучили 10 требований власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке общественный активист Андрей Левус.
Он отметил: "Сегодня на Вече Ми маємо гідність объявил требования Сопротивления Капитуляции к президенту В.Зеленскому, Верховной Раде, Кабинету Министров Украины
1. Никакого особого статуса для ОРДЛО! Нет - выборам на оккупированных территориях, нет - амнистии наемникам оккупационных войск РФ, нет - отведению ВСУ. Крым должен вернуться в Украину вместе с Донбассом.
2. Освободить от должностей главных агентов капитуляции А. Богдана, А. Ермака, Р. Трубу и других сивоха
3. Подготовка консолидированной претензии к России как государства агрессора. Усиление санкций Украина против России.
4. Жестко придерживаться курса Украины в НАТО.
5. Прекратить политическое преследование украинских военных, волонтеров и активистов-патриотов.
6. Привлечь к ответственности коллаборационистов и реваншистов В. Медведчука, А. Портнова, С. Левочкина, Ю. Бойко, В. Рабиновича и других.
7. Устранить олигарха Коломойского от управления государством. С этого должна начаться реальная деолигархизация Украины.
8. Прекратить саботаж закона о государственном языке и обеспечить системную защиту украинского языка.
9. Упорядочить оборот земли только в интересах граждан Украины, национальной безопасности и украинской экономики.
10. Прекратить узурпацию власти, наступление на малый бизнес, самоуправление и уничтожения достижений Революции Достоинства.
Мы призываем прийти на акцию "Стража на Банковой" 8 декабря 19.00. Будем действовать".
Я ж и говорю с такими защитниками писюанисту и врагов не надо, с его-то 150 см с кепкой))
маленькие собачки, кстати отличаются ещё и тупизмом
Кстати, здорово опять пнули Порноактера, хвалю