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 Общество
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 Гаишнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда. ДОКУМЕНТ

Суд постановил выплатить 300 тысяч гривен компенсации сотруднику ГАИ Виктору Тищенко, которого судили за фальсификацию протокола на участника поездки в Межигорье.

Решение выплатить компенсацию принял судья Богунского районного суда г. Житомир Игорь Перекупка. Об этом стало известно из Facebook юриста и участника "Автомайдана" Романа Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Прохор – активный участник Майдана, дважды был избит беркутами. Его авто засветилось и в поездке в Межигорье.

По стандартной схеме, на основании липового рапорта инспектор ГАИ Виктор Тищенко составил на Прохора протокол о том, что он якобы не остановился по требованию гаишника по дороге в Межигорье", - написал Маселко.

По словам адвоката, фальсификация была настолько очевидной, что прокуратура быстро закончила расследование и передала обвинительный акт в отношении сотрудника ГАИ в суд.

"И тут началось. Суд дважды оправдывал ГАИшника и дважды апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документа", - пишет Маселко.

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После этого Тищенко начал требовать компенсации из бюджета за то, что он 45 месяцев находился под следствием. 2 дня назад суд удовлетворил его требование.

"Просто для примера. Такую же сумму компенсации суд присудил матери, которая из-за халатности врачей потеряла новорожденного ребенка. Лишь немного большую компенсацию получили родители сбитой насмерть на переходе 9-летней девочки. И тут этот гаишник, который фальсифицировал протокол..." - написал Маселко.

Также на Цензор.НЕТ: "Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами"

В мотивационной части приговора говорится, что ГАИшник Тищенко "стал закрытым по характеру, нелюдимым, плохо спал, потерял аппетит, потерял смысл своей жизни, находился в постоянном стрессе, ожидая, что его незаконно осудят за надуманное преступление, которого он не совершал".

По мнению суда, сумма в 300 000 грн будет способствовать восстановлению эмоционального состояния истца, в том числе "отвечать принципам разумности и справедливости".

Гаишнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда 01
Гаишнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда 02
Гаишнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда 03
Гаишнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда 04

Источник: https://censor.net.ua/n3161159
 
 
 Топ комментарии
 
Какая власть такие и суды. Привыкайте. Как минимум ближайшие 5 лет справедливости не ищите.
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Решение выплатить компенсацию принял судья Богунского районного суда г. Житомир Игорь Перекупка - прям говорящяя фамилия у судьи!
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Суд дважды оправдывал ГАИшника и дважды апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документаИсточник: https://censor.net.ua/n3161159

Тоесть все суды проходили во время правления Порошенко в его реформироанных судах.
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Какая власть такие и суды. Привыкайте. Как минимум ближайшие 5 лет справедливости не ищите.
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а она была когда нибудь за последние 30 лет?!?
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Ваня, після потужних судових рехворм Порошенка, п"ять років піде лише на те, щоб вичистити всю ту шелупонь, яку прикормив сивочолий.
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Статью почитай, майдановец проиграл все суды еще при прошлой власти.
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Решение выплатить компенсацию принял судья Богунского районного суда г. Житомир Игорь Перекупка - прям говорящяя фамилия у судьи!
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Щоб зараз не цвірінькали пєтюшки, а такі рішення приймають "реформовано-люстровані" Порошенком суди. ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 8947
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це ті які реформує вже пів роки неЛох?
Порох гандон, однак не він зараз при владі. А ви зебельнуті, весь час кукарєкаєте на пороха. Бо ви малороси тупі...
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так уже новыйе лицца. и чё зелебоба не исправляет, а в красных труселях купается
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В ГАИ тяжело работать, водители не хотят подчинятся ПДД и платить штрафы.
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а чего теперь это мусорило в рюкзачную мусарню - очьень важьно устроится с повышением. там такие конченые очень нужны.
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И смешно и грустно, особенно причины моральной травмы...."стал закрытым по характеру, нелюдимым, плохо спал, потерял аппетит, потерял смысл своей жизни"
скорее, что совесть он потерял и уже давно
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теоретически у каждого должна быть ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду - Цензор.НЕТ 4062
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Он на службе был, не мог самоуправствовать, сто процентов был приказ, тут суды и играют туда сюда пока нет суда общего, по крайней мере это логично.
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Сьогодні свято у зеботів - адмін по 4 години ігнорує звернення щодо провокаторів... ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 2822
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Суд дважды оправдывал ГАИшника и дважды апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документаИсточник: https://censor.net.ua/n3161159

Тоесть все суды проходили во время правления Порошенко в его реформироанных судах.
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Так. Але лише зараз порохоботам надішла вказівка кричати: Зрада!
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Да как вы, кремлевские, уже затрахали своим "рехформированным" судом. Его толком еще не начали реформировать, и все года вам об этом говорили, что сопротивление идет нечеловеское, что кучу законов нужно принимать еще. Ага, во всех странах нужны десятилетия на кардильные изменения, а нашим зелебобикам дебилам нужно на счет раз, два, три все сделать, и Порошенко должен был стоять возле каждого судьи лично и возле каждого мента в стране и каждого чиновника, чтобы те вам хорошо делали. Посмотрим,как моника жопа-нелох будут и с беней и ****** вам "хорошо" делать. Но вы хотели, твари конченные, это слушать? Не, вы про полвареника и зубожилых слушали на 1+1. Зато теперь сбудутся все ваши мечты! вам портнов с зеленой дрысней отрехформирует суды по полной программе , все будет зашибись, как в раше- все кругом во всем виноваты, всех на нары- один ***** бог и всегда прав. Жри те!
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в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документа ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 3945
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Украина цэ Эвропа....день гидности... Украина нэ росия... бла-бла-бла-бла... Страна дебилов и дикарей, которой правят воры и предатели. А в Раде сидят маньяки, проститутки, наркоманы, убийцы и ананисты. Каждый народ заслуживает то что он имеет.
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та фиг там.
зе-блохам до паРашных ще тренуватись і тренуватись...
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Вообще-то , какой приход , такой и поп , какой народ , такая власть и суды ! Спасибо тебе Господи, что дал мне разума оттуда сбежать к людям ещё в 1992 году !
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Вы там не припухли вини пухи?Нехай компенсацию выплачивают из доли бюджета на суды.Бо,як,що его несправедливо покарано,в чём я лично сомневаюсь.То где ответственность тех судей выносивших несправедливый вирок?Ось с них 300 штук и слупите в пользу цього мента. ГАИшнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда - Цензор.НЕТ 7632
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"Потерял аппетит"? Чи "смугасту ложку"?
Втім нехай зебіли зі своїх податків виплачують йому компенсацію. Пересічному зебілу із зарплатою 5000 гривень треба пахати 60 місяців щоби нашкреблася така сума.
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"потерял смысл своей жизни"...гаишник))))))))))))))
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...***, совсем опять страх потеряли ублюдки в мантиях.. пи..ц!...
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Хлопці, спаліть мудлу машину. ... Для початку...
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