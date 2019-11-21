 Гаишнику Тищенко, преследовавшему автомайдановцев, выплатят 300 тыс. гривен компенсации, - решение суда. ДОКУМЕНТ

Решение выплатить компенсацию принял судья Богунского районного суда г. Житомир Игорь Перекупка. Об этом стало известно из Facebook юриста и участника "Автомайдана" Романа Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Прохор – активный участник Майдана, дважды был избит беркутами. Его авто засветилось и в поездке в Межигорье.

По стандартной схеме, на основании липового рапорта инспектор ГАИ Виктор Тищенко составил на Прохора протокол о том, что он якобы не остановился по требованию гаишника по дороге в Межигорье", - написал Маселко.

По словам адвоката, фальсификация была настолько очевидной, что прокуратура быстро закончила расследование и передала обвинительный акт в отношении сотрудника ГАИ в суд.

"И тут началось. Суд дважды оправдывал ГАИшника и дважды апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документа", - пишет Маселко.

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После этого Тищенко начал требовать компенсации из бюджета за то, что он 45 месяцев находился под следствием. 2 дня назад суд удовлетворил его требование.

"Просто для примера. Такую же сумму компенсации суд присудил матери, которая из-за халатности врачей потеряла новорожденного ребенка. Лишь немного большую компенсацию получили родители сбитой насмерть на переходе 9-летней девочки. И тут этот гаишник, который фальсифицировал протокол..." - написал Маселко.

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В мотивационной части приговора говорится, что ГАИшник Тищенко "стал закрытым по характеру, нелюдимым, плохо спал, потерял аппетит, потерял смысл своей жизни, находился в постоянном стрессе, ожидая, что его незаконно осудят за надуманное преступление, которого он не совершал".

По мнению суда, сумма в 300 000 грн будет способствовать восстановлению эмоционального состояния истца, в том числе "отвечать принципам разумности и справедливости".







