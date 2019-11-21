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 Россия передала Польше материалы "чеченского дела" Мазура (Тополи)

Россия переслала Польше материалы "чеченской дела", по которому поляки задержали гражданина Украины Игоря Мазура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

"Должен консул завтра встретиться с прокурором окружным, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сообщил активист.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине.

13 ноября он вернулся в Украину.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Мазура в Интерполе пока "в подвешенном состоянии". Решение за прокурором, - Дещица

Источник: https://censor.net.ua/n3161158
 
 
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В поляків нема проблем з туалетним папером!
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А дело муджахида Кроля Сени когда Россея в "Интерпол" передаст?
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Что на России - материалы дела, то в Польше - анекдот.
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что парашка может передать, тока недавно было дело где следователь в парашке сочиняла протоколы и посадила кучу людей...
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