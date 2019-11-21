 Хомчак принял участие в заседании Военного комитета ЕС на уровне начальников генеральных штабов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы международной и региональной безопасности, в том числе и агрессивная внешняя политика Российской Федерации.

Хомчак во время своего выступления проинформировал об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил и основных достижениях оборонной реформы в Украине.

"Мы существенно продвинулись в процессе трансформации системы управления Вооруженных Сил Украины, в основу которой заложены принципы и стандарты, принятые в государствах-членах НАТО. Также нам удалось нарастить потенциал системы подготовки Вооруженных Сил, расширить сеть учебных центров. Акцент делается на индивидуальной подготовке профессионалов, которая предусматривает качественный отбор и тщательную подготовку соответствующих специалистов", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ за последние два года внедрили почти 600 стандартов НАТО, - Генштаб

Также речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и соответствующими структурами ЕС. Актуальным направлением такого сотрудничества является привлечение подразделений ВСУ к дежурству в составе боевых тактических групп ЕС. В частности, планируется восстановить участие Вооруженных Сил Украины в миссиях и операциях ЕС.

Кроме того, во время официального визита в Брюссель генерал-лейтенант Хомчак провел ряд встреч с начальниками генеральных штабов стран-членов и партнеров ЕС.

Также читайте: Украина и Польша углубят военное сотрудничество между вооруженными силами, - Минобороны. ФОТОрепортаж