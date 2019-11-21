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 Политика Украины
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 Хомчак принял участие в заседании Военного комитета ЕС на уровне начальников генеральных штабов

21 ноября, в Брюсселе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак принял участие в заседании Военного комитета Европейского Союза на уровне начальников генеральных штабов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Хомчак принял участие в заседании Военного комитета ЕС на уровне начальников генеральных штабов 01

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы международной и региональной безопасности, в том числе и агрессивная внешняя политика Российской Федерации.

Хомчак во время своего выступления проинформировал об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил и основных достижениях оборонной реформы в Украине.

"Мы существенно продвинулись в процессе трансформации системы управления Вооруженных Сил Украины, в основу которой заложены принципы и стандарты, принятые в государствах-членах НАТО. Также нам удалось нарастить потенциал системы подготовки Вооруженных Сил, расширить сеть учебных центров. Акцент делается на индивидуальной подготовке профессионалов, которая предусматривает качественный отбор и тщательную подготовку соответствующих специалистов", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

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Также речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и соответствующими структурами ЕС. Актуальным направлением такого сотрудничества является привлечение подразделений ВСУ к дежурству в составе боевых тактических групп ЕС. В частности, планируется восстановить участие Вооруженных Сил Украины в миссиях и операциях ЕС.

Кроме того, во время официального визита в Брюссель генерал-лейтенант Хомчак провел ряд встреч с начальниками генеральных штабов стран-членов и партнеров ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161157
 
 
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Тепер будуть приглядатись, чи не засланий путіньок.
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Що з створенням Українського іноземного Легіону? Хомчак взяв участь у засіданні Військового комітету ЄС на рівні начальників генеральних штабів - Цензор.НЕТ 1421
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