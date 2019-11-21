 Украина - пятая в мире по количеству жертв взрывов мин, - доклад

Об этом говорится докладе "Landmine Monitor 2019". Его представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

На первом месте списке по количеству погибших и пострадавших от взрывов мин - Афганистан, там за прошлый год погибли 2234 человека. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв - мирные жители, более половины - дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

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В Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Большинство взрывных устройство - это "растяжки", то есть, ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.

Количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, отмечают авторы доклада. Статистику ухудшают именно "вооруженные конфликты и масштабное насилие" в Украине, Ливии, Афганистане, Йемене, Сирии, Нигерии и Мьянме и ряде других стран.

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