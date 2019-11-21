 Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и "Рубеж" было установлено, что в одном из гостиничных комплексов Львова осуществляется хранение с целью дальнейшего сбыта и сбыт табачных изделий (табака для курения кальянов) без разрешительных документов.

Продавал товар житель Волынской области по предварительному заказу, в т.ч. и через объявления, размещенные на специализированных сайтах в сети интернет. При этом никакие фискальные чеки или документы о происхождении табачных изделий не выдавались.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 3 тыс. пачек табака для курения кальяна различных марок ориентировочной стоимостью 900 тыс. грн.

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Относительно правонарушителя составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.