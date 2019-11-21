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 Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области пресекли незаконную реализацию табака для курения кальянов и изъяли большую партию товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и "Рубеж" было установлено, что в одном из гостиничных комплексов Львова осуществляется хранение с целью дальнейшего сбыта и сбыт табачных изделий (табака для курения кальянов) без разрешительных документов.

Продавал товар житель Волынской области по предварительному заказу, в т.ч. и через объявления, размещенные на специализированных сайтах в сети интернет. При этом никакие фискальные чеки или документы о происхождении табачных изделий не выдавались.

Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн 02

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Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 3 тыс. пачек табака для курения кальяна различных марок ориентировочной стоимостью 900 тыс. грн.

Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн 04

Также смотрите: Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве. ФОТОрепортаж

Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн 05

Относительно правонарушителя составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3161154
 
 
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А шо там с Насировым,Розенблатом,Кучмой,Бакаём,Кононенко,Суркисами,Ахметовым,Косюком,Веревками и т.д.?
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Ну вот ликвидировали - конфисковали (де юре), по факту - грабеж. По-видимому потому что нет ни лицензий ни сертификатов. И что теперь будут с этим делать? Налоговая и полиция "живут" с конфискованного. Значит теперь продадут это конфискованное сертифицированной компании и продадут опять.
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