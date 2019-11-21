 В Новом Роздоле начали подачу тепла в дома

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В настоящее время в Новояворовске теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди без отопления, электричества лишены целые районы, под угрозой поставка воды, - "Нафтогаз" о ситуации в Новом Роздоле на Львовщине

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук взял под личный контроль ситуацию по подаче тепла в городах Новояворовск и Новом Роздоле на Львовщине. В результате был избран новый управляющего Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.