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 Происшествия
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Все про:Львовщина (1784) отопительный сезон (280)

 В Новом Роздоле начали подачу тепла в дома

В городе Новый Роздол (Львовская область) ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе и уже сейчас начали подавать теплоноситель в дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В настоящее время в Новояворовске теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди без отопления, электричества лишены целые районы, под угрозой поставка воды, - "Нафтогаз" о ситуации в Новом Роздоле на Львовщине

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук взял под личный контроль ситуацию по подаче тепла в городах Новояворовск и Новом Роздоле на Львовщине. В результате был избран новый управляющего Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

Источник: https://censor.net.ua/n3161153
 
 
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В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной..... В Новом Роздоле наконец-то дали тепло в дома....
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