 Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис президента.

В сообщении отмечается: "Относительно дела по иску родственников Андреа Рокелле и других к государству Украина

20 ноября 2019 Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталия Маркива был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств.

Государство Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права.

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.