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Все про:Национальная гвардия (1286) Маркив (85)

 Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и приговорен к 24 годам тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис президента.

В сообщении отмечается: "Относительно дела по иску родственников Андреа Рокелле и других к государству Украина

20 ноября 2019 Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталия Маркива был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и ему  назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств.

Государство Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Маркива: Украина ведет свое расследование и ожидает сотрудничества со стороны Италии

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3161151
 
 
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почему Правительство Украины и МинЮст с МИДом не подвергают уголовному преследованию тех макароников, которые заезжали на Донбасс в составе сепаратиских воинских организаций?!.. поймать с десяток итальяшек, и дать им по 15 лет, а затем обменять на Маркива..
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100% по іншому з цими кондомами прокацапськими не можна
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Для того щоб відпустили Марківа в Італії, Аваков має дати покази в італійському суді що це він надав приказ підрозділам МВС стріляти на ураження по терористам! А після цього самого Авакова, який має віллу в Італії, засудять в Італії на довічний термін! Воєнного стану не було введено, отже наказ вбивати терористів і всіх хто схожий на терористів в тому числі зброєю невибіркової дії - мінами та снарядами які не розбирають терористів чи нетерористів це в розумінні італійського суду - злочин! АТО це боротьба з терористами, отже може застосовуватись тільки зброя яка стріляє і вбиває терористів в межах поля зору спецпризначенців - стрілецька зброя! А якщо застосовується артилерія, міномети, танки, ракети, РСЗВ то це вже війна і має бути введений особливий правовий режим - воєнний стан, який повідомляє всім місцевим та іноземцям що йде війна, що застосовується зброя невибіркової дії і потрібно негайно евакуйовуватись з зони бойових дій! Воєнного стану не було, отже віддавати накази на застосування мінометів та гармат влада не мала права! Тепер стоїть питання хто винний в загибелі італіців від мін та снарядів? Хто віддав наказ використовувати зброю невибіркової дії? Якби Аваков в суді Італії сказав би - так, це я дав наказ на застосування артилерії та мінометів, судіть мене, а Марківа відпусіть - Марків був би наступного дня на свободі! Але в Авакова немає сміливості взяти на себе відповідальність, так само як немає сміливості у Турчинова, порошенка, Муженка, та інших говнокомандуючих! А Марків сидить бо колишні командири - сцикуни та кідараси!
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Погиб фотограф, который поехал на свой страх и риск, поснимать войнушку со стороны орков. Там ему прилетело - на войне так бывает. В случившемся виноват только сам потерпевший. Абсолютно абсурдное дело и как его можно было принимать к рассмотрению в суде - я не понимаю.
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Кацапы зарядят баблом-примут к рассмотрению и против Папы Римского.
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Да, рога и копыта кремля торчат в этом деле со всех сторон.
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John Dillinger 51462c15
Кацапы зарядят баблом-примут к рассмотрению и против Папы Римского.
Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву, - ОП - Цензор.НЕТ 383

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За 24 года в итальянской тюрьме легко можно и "Божественную комедию" Данте наизусть выучить.....
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Классно, рачило, пошуткувал, ну садись обратно на бутылку, расслабляться нельзя, псина.
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Итальянский, французский, германский правящие классы давно скуплены Москвой, по дешёвке. Это ещё со времён СССР. Итальянская и французская компартии были чрезвычайно сильны.
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Итальянская власть - мерзавцы и подельники людоеда путлера!
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судять свого громадянина, мають право.
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За Марківа Природа вже відомстила Італії через повінь у Венеції. Якщо не перестануть підлизувати Путіну, то прийдуть і інші стихійні лиха.
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Pecunia non olet... це,до речі,на їх,*****,латині... а фулє ви хотіли..
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А почему целых полгода тянули с подачей апелляции.
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