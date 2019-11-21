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Все про:Пентагон (550) помощь (3140) США (15803)

 Пентагон ускорит предоставление Украине средств, которые не поступили в августе-сентябре

Министерство обороны США ускорит выделение Украине более 35 миллионов военной помощи, которые ранее были заблокированы.

Об этом в эфире CNN заявил представитель Министерства обороны США Томас Кэмпбелл, информирует Цензор.НЕТ.

"Конгресс не давал указаний по ускорению этих обязательств. Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее - в соответствии с процедурами исполнения сделок, предусмотренных законом", - отметил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приостановление военной помощи Украине было наиболее выгодно РФ, - представитель Пентагона Купер

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Источник: https://censor.net.ua/n3161150
 
   
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Головна проблема 25 % в тому що вони думають, що 73% теж думають.
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Он караулит под каждой новостью с подобным фуфлом.
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після 10 грудня ці гроші будуть не потрібні.... шмаркля "напартачить" ще й в Нормандії
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Он караулит под каждой новостью с подобным фуфлом.
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Точно! Каждому идиоту, орущему "Фсе прапала! Зрада! ", показываю, как тот выглядит со стороны для людей.
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Себе не впізнаєш? Ти вважаєш, що ти в житті кращий, чим на цьому малюнку? Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 4081
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ти краще скажи, на фуя "миролюбивому" єврею військова допомога?
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Нафіга у нас вже устойчівоє перемиріє з мишебраттями та їхніми посіпаками.
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Головна проблема 25 % в тому що вони думають, що 73% теж думають.
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Оце я тобі вставив, аж очі побіліли. На всі Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 128 52
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Оце ти само себе чпокнуло,слоненятко татаромордовське...
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Клоун хочет реально воевать?
Где, когда и с кем?
А раз так, получите подушки, одеяла и 2 новых туалета на "Яни Капу".
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Еще 19 трусов матросу надо не позабыть.
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вот так вот? да?
т.е. в этом году новогодние корпоративы преЗЕдент, верховная зрада и кабмин всем составом могут и пропустить... эти деньги слегка покроют их хотелки... опять же - позору меньше
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А ведь в сссрии после установления власти шариковых так и произошло однажды. На столы к приему сралина приперли унитазы, думая что это вазы для фруктов. Слава богу, менее дикие кацапы заметили, расстреляли тех, кто притащил...
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Так лучше думается об *особенном пути развития*...
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нам бы ЯО внезапно б возродить технологии есть, уранчик имеется, носители есть та же ольха до кремля достанет..... будапешт же похерели....
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Посмотри карту стратег.какая ольха до кремля??? Там Гром только но он ещё не готов.ольхой только соседские области и то не на всю длину.
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Фрегаты давайте,ракеты гарпун. Сколько можно ждать???
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