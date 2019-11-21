 Пентагон ускорит предоставление Украине средств, которые не поступили в августе-сентябре

Об этом в эфире CNN заявил представитель Министерства обороны США Томас Кэмпбелл, информирует Цензор.НЕТ.

"Конгресс не давал указаний по ускорению этих обязательств. Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее - в соответствии с процедурами исполнения сделок, предусмотренных законом", - отметил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приостановление военной помощи Украине было наиболее выгодно РФ, - представитель Пентагона Купер

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени