 В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Осмотр автомобиля был проведен в пункте пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни. По результатам осмотра под древесным углем были обнаружены и изъяты 62,8 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения под видом известных торговых марок. Сигареты были оклеены марками акцизного налога Украины с признаками фальсификации и предназначены для незаконного перемещения через границу с целью дальнейшего сбыта на территории Румынии.





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Общая стоимость изъятых товаров превышает 2,7 млн грн.

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По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 204 УК Украины.