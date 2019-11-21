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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (360) контрабанда (1868) налоговая милиция (1800) правоохранительные органы (579) сигареты (676)

 В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного перемещения в Румынию крупной партии табачных изделий неизвестного происхождения. Их перевозили под древесным углем, который по документам экспортировался в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 01

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 02

Осмотр автомобиля был проведен в пункте пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни. По результатам осмотра под древесным углем были обнаружены и изъяты 62,8 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения под видом известных торговых марок. Сигареты были оклеены марками акцизного налога Украины с признаками фальсификации и предназначены для незаконного перемещения через границу с целью дальнейшего сбыта на территории Румынии.

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 03
В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 04

Смотрите: У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 05
В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 06

Общая стоимость изъятых товаров превышает 2,7 млн грн.

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 07

Также смотрите: Партия табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. изъята из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО

В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 08
В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн 09

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3161149
 
 
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Звичайні акцизні марки, навіть номери підряд йдуть.
А те, що весь ліс вже спалили аби його на дерев"яне вугілля переробити, того вони не бачать.
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Марки акцизн справжні?
Якщо так то хайби їхали - Україні шкоди ніякої.
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