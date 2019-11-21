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 Политика Украины
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 Садовый говорит, что у него нет 50 млн гривен для залога: нужно будет что-то продавать. ВИДЕО

Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что не сможет в случае необходимости внести залог в 50 млн гривен, как того требует Специализированная Антикоррупционная прокуратура.

Об этом Садовый сказал в эфире ZAXID.NET.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

"Я себе с трудом представляю, где они ту сумму насчитали", — сказал Андрей Садовый о залоге, о котором Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом.

На вопрос о том, где он будет брать деньги для внесения залога, мэр ответил, что будет обращаться к людям.

"Вы знаете, моя декларация публичная, все у меня есть. Посмотрите — моя зарплата, то, что Екатерина (жена. – Ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", — ответил Садовой.

Он добавил, что, возможно, надо будет что-то продавать.

Читайте на Цензор.НЕТ: САП будет просить 50 млн залога для Садового

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

В САП заявили, что будут просить отправить Садового под стражу с альтернативой в виде залога в 50 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3161147
 
 
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я знаю ще одну ділянку, неподалік Львова Садовый говорит, что у него нет 50 млн гривен для залога: нужно будет что-то продавать - Цензор.НЕТ 8633 мона знайти ще одного інвестора
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На Пороха накидывал дерьмо, получи собака
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Мозг пусть продаст за ненадобностью.
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Вряд ли кто купит дороже бараньих.
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Хаха, ну еще один обратится к друзьям и деньги появятся, и так кого не возьми, и что это он там продавать собрался интересно за 50 млн.
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садовой выставил на аукцион половые органы своей жены- за 50 миллионов
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Весело наверно вам живется с такой фантазией......
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И что есть у бедного мэра на продажу аж на 50 млн? .............
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Садовий продай свою дуже талановиту жінку вже давно доларову мільйонершу і на заставу вистачить та ще і на "сухарі" залишиться.
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Эх как говорил дядя Федор -чтоб продать на 50 млн нужно сначала купить на 50 млн, так откуда деньги.
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