 Садовый говорит, что у него нет 50 млн гривен для залога: нужно будет что-то продавать. ВИДЕО

Об этом Садовый сказал в эфире ZAXID.NET.LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

"Я себе с трудом представляю, где они ту сумму насчитали", — сказал Андрей Садовый о залоге, о котором Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом.

На вопрос о том, где он будет брать деньги для внесения залога, мэр ответил, что будет обращаться к людям.

"Вы знаете, моя декларация публичная, все у меня есть. Посмотрите — моя зарплата, то, что Екатерина (жена. – Ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", — ответил Садовой.

Он добавил, что, возможно, надо будет что-то продавать.

Читайте на Цензор.НЕТ: САП будет просить 50 млн залога для Садового

Напомним, 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

В САП заявили, что будут просить отправить Садового под стражу с альтернативой в виде залога в 50 млн гривен.