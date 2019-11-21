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 Дела Майдана не забросят, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил журналистов, что расследование дел о преступлениях на Майдане независимости является важным, и его не собираются прекращать.

Об этом он заявил во время визита в Мариуполь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

"Расследования преступлений против участников Революции Достоинства - важны и не будут прекращены", - отметил Разумков, отвечая на вопрос журналистов относительно годовщины начала Евромайдана.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Луценко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3161146
 
 
 Топ комментарии
 
Главный майданщик обозвался.....небойсь тогда за Януковичем бегал чмошник зелёный
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У тебя там Портнов под боком сидит. А ты тут сказки рассказываешь на ночь.
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от поки нелох мовчав , то якась надія ще була ...
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Главный майданщик обозвался.....небойсь тогда за Януковичем бегал чмошник зелёный
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У тебя там Портнов под боком сидит. А ты тут сказки рассказываешь на ночь.
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їх не забросят, а сховають..... ну не буде ж антимайданівець Труба сам проти себе вести розслідування Дела Майдана не забросят, - Разумков - Цензор.НЕТ 3613
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Скажи а чи відомі винні в розстрілі на Майдані?
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не знаю, я ж не слідчий.....а те, що Труба антимайданівець - факт відомий.....конфлікт інтересів
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Я чому питаю у тебе. Генеральний прокурор України Юрій Луценко ветеран Майдану мав всі можливості розслідувати вбивства на Майдані. при тому що була воля політична. Все на гарячому можна було розкрили за 1 рік Але мені важко повірити що всі напрацювання правоохоронної системи помножили на нуль
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антімайданівець поставлений на посаду бульдозеристом парашенкой
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Якщо відомі винні потрібно було передавати обвинувальні акти в суд і виносити заочно
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там якісь проблеми із цим законом про заочне засудження .... ніби ВР його не прийняла, чи прийняла з обмеженим терміном дії.... щось таке
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от поки нелох мовчав , то якась надія ще була ...
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только что передали- стефанчук повесился, из-за того ,что заставили отдать деньги, выделенные на аренду квартиры
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брехня....жодна мотузка цю тушу не витримає Дела Майдана не забросят, - Разумков - Цензор.НЕТ 4644
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канат от строительного крана , для подъема жб конструкций,
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Це все зветься "забовтувати лоха". Причому Зєлупа та підзєлупні почали робити це в активний спосіб по всім напрямкам останнм часом.
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Дивно, що досі справа розстрілу на Майдані не розслідувана та не передана до суду.
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Если зебил что-то пообещал - значит сбрехал. Скоро портнов начнет сажать евромайдановцев, а ССберкутню будут награждать.
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"Воно тобі так треба, як до сраки карі очі!"©
Пять лет прошло, ПЯТЬ. Тем более, нынешняя власть к Майдану отношения, как-бы, не имела. А вдруг выяснится, что имела (отдельные ЗЕлёносопельные персонажи) и, как-бы, не совсем с правильной стороны? Будут эти дела валяться у какого-нибудь назначенного заведомо крайним следователя, которого при необходимости публично высекут за отсутствие практических результатов, потом по тихому отправят на повышение. И так до тех пор, пока всё забудется или перебьётся новыми не менее трагическими событиями, коих ещё будет.
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Ця ригівська морда, буде ще щось про Майдан вякать, дожились!
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