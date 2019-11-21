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Все про:Донецкая область (4382) ГСЧС (2343) разминирование (315) разведение сил (98) Петровское (33)

 На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Инженерная группа ГСЧС Украины приступила к демонтажу блиндажей в Петровском на линии разграничения. За сегодня удалось демонтировать 2 блиндажа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"С сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", - сказано в сообщении.

Пиротехнические расчеты ГСЧС при этом обследовали территорию площадью 0,01 га, изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета.

В пресс-службе отметили, что в разминировании и демонтаже блиндажей от ГСЧС участвовали 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

"Продолжение работ запланировано на 9:00 22 ноября 2019", - добавили в ГСЧС.

Читайте также: Наемники РФ двое суток ведут огонь по позициям ВСУ в местах разведения сил возле Богдановки и Петровского, - штаб ООС. СХЕМА

Накануне, 20 ноября, штаб ООС сообщил, что на участке разведения Петровское-Богдановка завершено разминирование.

При этом оккупанты осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.

На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 01
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 02
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 03
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 04
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 05
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 06
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 07
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 08
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 09
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 10
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 11
На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС 12

Источник: https://censor.net.ua/n3161145
 
 
 Топ комментарии
 
Будуть збудовані бліндажі біля офісу зебіла...
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Покажіть як свої бліндажі демонтуть кацапи !
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а гавнокомандующій казав, якщо обстріли продовжаться, то наші війська тут же повернуться на попередні позиції.......питання - в розібрані бліндажі? На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7006
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Совет форумчанПравила форума
 
Будуть збудовані бліндажі біля офісу зебіла...
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І там буде встановлено твій бойовий диван, зебіл?
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бостууга - ти вже перезувся лугандонский зелеЙовбак ?
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Спрашиваю еще раз. Мадам! Вы свои шедевры с окопа пишете? Или смените пластинку про диван, или, сделайте одолжение, заткнитесь
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От дурість?
Мишебратам потім що нові там копати?
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Правильно делают, нам не окапываться надо, а с Пэтрухой в атаку сразу пойдем.
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Який Петруха? Там же у вас Льонька головний.
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Покажіть як свої бліндажі демонтуть кацапи !
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головне, щоб деревяні штучки не дати лугандонам, нехай вугіллям палять себе
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Hehe - як для мене, но мені лугандони нахер не потрібні. А на місці тієї ОРДЛО треба зроби полігон ВСУ. Хто залишиться, та й чорт з ними.
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а гавнокомандующій казав, якщо обстріли продовжаться, то наші війська тут же повернуться на попередні позиції.......питання - в розібрані бліндажі? На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7006
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не видавай геніТальний задум гімнакомандуючого ...
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И не боятся же. Пуйло накажет, блиндажи должны были оставить для ихтамнетов.
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73% зелеЙовбаків, це вашими руками робиться. Дибили ***
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зе-командисты врут как дышат:

"Украинские военные вернутся на прежние позиции в случае, если боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе сорвут разведение сил и средств на участках линии разграничения."(с) - из заявления министра обороны Андрея Загороднюка 10.11.2019
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Нє,ну що можна сказати- ідіоти, #об вашу мать....
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Уму непостижимо,честное слово. Зелемазохисты.
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воїни України кров'ю землю відвойовували, а зараз зейло здає Українську Землю!!!
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***** на встречу не согласен а для клоуна селфи с ним капец как надо.
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Приятно, когда люди занимаются, в самом деле, нужным и полезным делом....
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Суфлехим Такац 43394649 - лучшее и полезноє дело, єщо впереди. Сравнять с землей все єто ОРДЛО вместе с "лубителями рускаво мира". На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 81
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Сравнять с землей?.... Вы сами понимаете, что ваши фантазии не имеют ничего общего с реалиями....
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Суфлехим Такац 43394649 - да вот мои фантазии вполне реалніе, как 2+2. И єто касаєтся те только лугандонии, а всей свиноКацапсинной расее с ее населением недочеловеков
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рогатий, йди путін-***** у пупок поцілуй...
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Например тебя в спам отправляют,козломордый.
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хто ще вірить , що ЗСУ повернуть назад на ці позиції?
як котят розвели.....
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Там, в зелином договорняке, наверное, где-то мелким текстом ещё указано куда оружие и военную технику свозить? На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6977
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У рашці з'явилась нова нагорода за особливі досягнення .

На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3487
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Після розведення проукраїнським активістам почали погрожувати: "Вон на том сталбе висеть будете".

"У четвер, 14 листопада, українська активістка Наталія Журбенко зі Станиці Луганської розповіла, як там змінилося життя після початку відводу українських військ. За словами, Наталії Павлівни, її сусіди, побоюючись, що тепер в їх будинок в будь-яку хвилину можуть завітати російські найманці, екстрено переїхали в Одеську область: багатодітні батьки не хочуть ризикувати своїми сімома дітьми, передають Патріоти України."
Проукраїнські залишились без захисту і зараз там вся вата "васпряла духом". Ось головний результат.
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Зеля зуб давал,что всех защитит. Зеля-обманщик?
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А вот у меня вопрос , на какие позиции теперь вернётся наша армия в случае прекращения перемирия ???
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Так надоело чернуху в нашей жизни видеть. Но есть и в этот раз сильная уверенность глядя на демонтаж---ох и пожалеем скоро, до скрипа на зубах! И в который раз. Ох и оторжутся над нами негодяи там и падлики морозовы здесь!
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Отвели войска - а зачем разбирать ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ?
Если они не будут наступать - зачем разбирать, кому они мешают?

Сопля должна сидеть за измену...
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