 На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"С сегодняшнего дня в районе разведения сил начала работу инженерная группа ГСЧС Украины. По состоянию на 14:40 осуществлен полный демонтаж двух блиндажей", - сказано в сообщении.
Пиротехнические расчеты ГСЧС при этом обследовали территорию площадью 0,01 га, изъяли и уничтожили 3 взрывоопасных предмета.
В пресс-службе отметили, что в разминировании и демонтаже блиндажей от ГСЧС участвовали 30 человек личного состава и 13 единиц техники.
"Продолжение работ запланировано на 9:00 22 ноября 2019", - добавили в ГСЧС.
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Накануне, 20 ноября, штаб ООС сообщил, что на участке разведения Петровское-Богдановка завершено разминирование.
При этом оккупанты осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.
Мишебратам потім що нові там копати?
"Украинские военные вернутся на прежние позиции в случае, если боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе сорвут разведение сил и средств на участках линии разграничения."(с) - из заявления министра обороны Андрея Загороднюка 10.11.2019
як котят розвели.....
"У четвер, 14 листопада, українська активістка Наталія Журбенко зі Станиці Луганської розповіла, як там змінилося життя після початку відводу українських військ. За словами, Наталії Павлівни, її сусіди, побоюючись, що тепер в їх будинок в будь-яку хвилину можуть завітати російські найманці, екстрено переїхали в Одеську область: багатодітні батьки не хочуть ризикувати своїми сімома дітьми, передають Патріоти України."
Проукраїнські залишились без захисту і зараз там вся вата "васпряла духом". Ось головний результат.
Если они не будут наступать - зачем разбирать, кому они мешают?
Сопля должна сидеть за измену...