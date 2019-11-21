 Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук представительства ЕС.
"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - говорится в поздравлении.
Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.
Партія регіонів
Читаємо:
«Партія Регіонів
На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів. За недоцільне визнали й інститут співголів, з того часу у партії єдиний лідер.
З 2001 року Партію регіонів очолив Микола Азаров, який тоді обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України. »
По факту обрали педофілів, рекетирів, сутенерів, гвалтівників та інших "спасітєлєй" від режиму Порошенка;
Скажи, хто твій обранець і я скажу, хто ти...
Бо прекрасно знав, що Руслан набере обмаль відсотків.
А вибір був між Порошенком і Зеленським. Тобто між Україною і Малороссійскім Фєдєральним Округом.
Ти обрав МФО.
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
Ану впірьод : «А тьі што вєрішь Азарову ?»
А це фото тобі на добру згадку... в шоколадну рамку заведи...