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 Политика Украины
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 Евросоюз поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

Представительство Европейского союза в Украине поздравило украинцев с шестой годовщиной Революции Достоинства и заявило о поддержке Украины на пути к демократическому будущему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук представительства ЕС.

"Мы поздравляем Украину с Днем Достоинства и Свободы. Шесть лет назад героические украинцы вышли на Майдан ради борьбы за свое достоинство и европейское будущее. Мы никогда не забудем те драматические события и человеческие жертвы. Евросоюз твердо поддерживает Украину в обеспечении безопасного, зажиточного и демократического будущего для своих граждан", - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США твердо стоят на стороне украинцев, продолжающих работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана, - Тейлор поздравил с Днем достоинства и свободы. ВИДЕО

Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3161144
 
 
 Топ комментарии
 
Столько на Цензоре людей, которым Порошенко нанёс непоправимую психическую травму. Соболезную...
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"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".

https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html



Ану впірьод : «А тьі што вєрішь Азарову ?»
Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 3239


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Совет форумчанПравила форума
 
Оказалось, что не всем в Украине нужно достоинство и свобода. Реванш идёт полным ходом.
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На чолі держави - колишній генеральний продюсер телеканалу "Інтер" часів Віктора Януковича, а на чолі парламенту - колишній активіст Партії регіонів
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А бывший основатель партии рыгов никак не успокоится, что его выкинули с президенства.
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Ну тиж скунсе форумний, прекрасно знаєш що засновниками ПР були Рибак і Азаров.
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Партія регіонів
Читаємо:
«Партія Регіонів
На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів. За недоцільне визнали й інститут співголів, з того часу у партії єдиний лідер.
З 2001 року Партію регіонів очолив Микола Азаров, який тоді обіймав посаду голови Державної податкової адміністрації України. »
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Николай Азаров: Порошенко никогда не был основателем Партии Регионовhttps://www.youtube.com/watch?v=uiXpSYm11Ps
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Столько на Цензоре людей, которым Порошенко нанёс непоправимую психическую травму. Соболезную...
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Колишній президент - один з організаторів партії ригоаналів і міністр економічного розвитку при януковощу...
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Зелебобіки обирали весільних фотографів, блогерів, клоунів, безробітних і інших проХВесіоналів;
По факту обрали педофілів, рекетирів, сутенерів, гвалтівників та інших "спасітєлєй" від режиму Порошенка;

Скажи, хто твій обранець і я скажу, хто ти...
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То значить, що ти по факту проголосував за Зеленського.
Бо прекрасно знав, що Руслан набере обмаль відсотків.
А вибір був між Порошенком і Зеленським. Тобто між Україною і Малороссійскім Фєдєральним Округом.
Ти обрав МФО.
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Я проголосував за того, за кого хотів... Що рошенівська свинота, що клован мені однаково огидні...
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"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".

https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html



Ану впірьод : «А тьі што вєрішь Азарову ?»
Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 3239


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міністр економічного розвитку при януковощу - ану спростуй і це...
А це фото тобі на добру згадку... в шоколадну рамку заведи...
Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 9795
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Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект
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Працював. Бо Порошенко фахівець. Закінчив Університет ім. Т.Г. Шевченко. Економіст-міжнародник. Володіє 4 мовами.
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и мы вам в европе желаем единства, предерживаться демократических принципов а не ловиться на корупционно-разделяющие уловки кремля......
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На самміті ЄНП в Загребі походу якийсь із двійників ***** з короваєм на голові
Євросоюз привітав Україну з Днем гідності і свободи - Цензор.НЕТ 7083
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Ми тут всі ну просто акуєнно задоволені! Щоб ви так жили!
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Спасибо ЕС, вашим поздравлением я рассчитаюсь за коммуналку.
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За достоинство и свободу народу Украины еще предстоит сразиться и не раз. И не только с ****** и его парашей
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Сьогодні День УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ Гідності та Свободи!
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