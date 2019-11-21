 На Полтавщине налоговая милиция блокировала продажу через интернет фальсифицированного алкоголя. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" был установлен житель региона, который, используя специализированный интернет-ресурс и услуги логистических компаний, осуществлял сбыт фальсифицированных алкогольных напитков, которые хранил в собственном гаражном помещении.

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По результатам проведенных мероприятий у правонарушителя изъято и передано на ответственное хранение 3 тыс. 420 литров фальсификата, разлитого в пакеты типа "bag-in-box", стоимостью более 615 тыс. грн.

По данному факту составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 - 5 КУоАП.

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