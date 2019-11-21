 Они насиловали меня вчетвером в авто, и там был сын тогдашнего мэра Бердянска, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа Иванисова

Как передает Цензор.НЕТ, женщина пообщалась по телефону с ТСН.

Она рассказала, что ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", - рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.

"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - поделилась жертва.

Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю".

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.