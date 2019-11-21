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Все про:изнасилование (648) Слуга народа (509) Иванисов (11)

 Они насиловали меня вчетвером в авто, и там был сын тогдашнего мэра Бердянска, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа Иванисова

Преступление депутата Романа Иванисова подтвердила сама жертва изнасилования. Она рассказали ужасные подробности произошедшего, которые всю жизнь пыталась забыть.

Как передает Цензор.НЕТ, женщина пообщалась по телефону с ТСН.

Она рассказала, что ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она. 

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", - рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.

"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - поделилась жертва.

Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю". 

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3161139
 
 
 Топ комментарии
 
інші троє теж в СН я сподіваюся?
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Юрій Бутусов, Журналіст, громадський діяч

«Іванісов не довів свій злочинний умисел до кінця з незалежних від нього причин - через відсутність ерекції»

Мовою оригіналу

Обстоятельства изнасилования несовершеннолетней народным депутатом «Слуги народа» Романом Иванисовым
Написал один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии:
«Я пенсионер, подполковник запаса, очень возмущен, что депутат Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. «Упакованный» он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.
Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае.
Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: «Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции». Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.
Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был « упакованый», «грелся» хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно».
Скандал вокруг Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области, который проходит сейчас с участием регионального руководства «Слуги народа» и новых руководителей различных группировок силовиков.

Джерело: блог Юрія Бутусова
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/stali-vidomi-detali-zvaltuvannya-neprirodnim-shlyahom-nepovnolitnoji-slugoyu-narodu-ivanisovim-641450.html
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Когда вы смотрите в окно, и видите проезжающий автомобиль - не сомневайтесь он проехал.
Читая сайты вы видите не реальную картину, а то что вам хотят (настойчиво на примере Цензора) показать. Три дня громят и обличают насильника для того чтобы восторжествовала справедливость? Да нет. Есть залёт на котором поймали СН. Разных скелетов у всех нас можно найти кучу. Идёт большая война в ОП. Отмазать его невозможно было. Это дело даже нельзя было по тихому замять с исключением депутата ну за .... анал, табу, за кнопкодавство.
Мстит Портнов генпрокурору и пугает остальных. Это не Мосийчук марыл в архиве.
Продолжается спецоперация по вводу Портнова в прокуратуру. Это цель "расследований, а даже не месть янтарной мафии. А мы здесь массовка из греческого хора.
Не симпатизирую насильнику. Но оставьте эту разменную монету, она того не стоит. Это не восстановление справедливости. Это цирк. Кста, Цензор тормозит, там уже и лагерный кум интервью давал. На самотёк у Портнова ничего не пускают.
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А нехрен сопли было жевать и проывать отмазывать. Через час, уже думаю знали и какой приговор и где сидел и т.п. Еще вчера должны были с позором выгнать и посыпать голову пеплом. В 90х бандитские времена были..а это шерстяной вор и дружок был мера Бердянска и в мерской волге насиловали (или тоже придумал мудак Портнов?).. Щас еще пойдут аналогии с одним российским фильмов про "ворошиловского стрелка"))
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Ну а чё ты хотел, там где клоун там и цирк. А присыпать людей не надо, насильника и его паханов из "СН" надо вытаскивать на свет и показывать их гнилую сущность под прожектором. Ведь должны же те кто за них голосовал получит удовлетворение от своего выбора
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зебилы, вы гляньте на ту кучу говна которую ВЫ притащили в Раду:
1. насильник
2. любитель проституток в рабочее время и отморозится что это не так
3. дубинский...эта фамилия уже сама по себе как матюк. Добавлять нечего даже.
4. любитель снять квартиру у тёщи и получить за это бабло из наших карманов
5. юзик, который ездит и загоняет под "крышу" мусоров по областям (вообще не ясно почему уголовного дела нет до сих пор)
6. все получающие по 10 т.у.е ежемесячно в конвертах по словам их бывшей коллеги...
и это они там НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ всего!!!
зебилы, разгонитель и ****..сь об стену головой и попросите прощения у Украины за свой дебильный выбор. И Гоу к изначально адекватным украинцам думать как это дерьмо разгребать!!
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а за кого голосовали изначальноадекватныеукраинцы?
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Записался в СН
чтобы продвигать новое видение морали и жизни
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Слуга народу - партія виродків, гвалтівників, колаборантів та іншого лайна
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Хуже рекламы чем дело с изнасилованием, да еще и групповым, для партии "Слуга народа" не придумать. Иванисова под гильотину как минимум.
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Ау что за фигня, то кричали что он девочку изнасиловал а теперь оказалось что ей было 25 а ему 16.
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Она пишет, что это произошло в Куйбышеве. Куйбышев, это теперешняя Самара т.е. РФ. И тогда,причем тут суды в Запорожье,мэр Бердянска. При любом раскладе это уже не был СССР и Украина была уже отдельной страной. Иванисов 1978 года ,прибавьте 20 лет столько ему якобы тогда было и получите 1998год Какая- то не стыковка.
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Куйбышево, было такое в Запорожской области, уже переименовано. А чего 20 прибавлять? Все состыковалось, увы.
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А при кондитері все було шито-крито, ніхто і не тявкнув би.
Гарні часи були, треба повертати лєксєїча взад.
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Хм, ты как кац с анекдота, - нет р**ята лучше дожру говно ибо больно **"те
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Зеленський обіцяв особисто, що після перевірки, якщо підтвердиться факт згвалтування, незалежно від того, чи погашена формально судимість, цю людину примусять скласти мандат.
Не виключити з фракції, а саме скласти мандат депутата.
Можливо, триває перевірка. Але кожна година - це репутаційні втрати. Бо прорахунок полягає вже у тому, що він потрапив до ВР з такою історією (якщо це правда).
Що ж, зрадники та злочинці були у всіх скликаннях. Але важливим індикатором буде те, як фракція зреагує на це викриття. Якщо "спустять на гальмах", це ганьба.
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Тут вся Рада должна встать на дыбы!!! Нужно впервые в Украине ,показательно ,отозвать подонка Иванисова из депутатов через голосование по округу 153.Подвергнуть остракизму.Ну а потом и осудить по УК.Ведь и донецкий хряк насиловал свою будущую жену!
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