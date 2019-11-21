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Все про:изнасилование (652) Слуга народа (509) Иванисов (11)

 Жертва изнасилования "Слуги народа" Иванисова рассказала детали преступления

Преступление депутата Романа Иванисова подтвердила сама жертва изнасилования. Она рассказали ужасные подробности произошедшего, которые всю жизнь пыталась забыть.

Как передает Цензор.НЕТ, женщина пообщалась по телефону с ТСН.

Она рассказала, что ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она. 

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", - рассказала женщина.

По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.

"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - поделилась жертва.

Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю". 

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3161139
 
 
 Топ комментарии
 
інші троє теж в СН я сподіваюся?
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Если хорошо покопаться в прошлом подонков из "слуг", то наберется не одна сотня уголовных дел. А может ли быть по-другому, если сам предводитель этих ублюдков не считает зазорным высмеивать (за деньги!) свою страну, играть на виду у своей семьи ***** на пианино, обслуживать самых мерзких представителей "бизнеса"?
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Юрій Бутусов, Журналіст, громадський діяч

«Іванісов не довів свій злочинний умисел до кінця з незалежних від нього причин - через відсутність ерекції»

Мовою оригіналу

Обстоятельства изнасилования несовершеннолетней народным депутатом «Слуги народа» Романом Иванисовым
Написал один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии:
«Я пенсионер, подполковник запаса, очень возмущен, что депутат Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. «Упакованный» он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.
Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае.
Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: «Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции». Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.
Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был « упакованый», «грелся» хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно».
Скандал вокруг Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области, который проходит сейчас с участием регионального руководства «Слуги народа» и новых руководителей различных группировок силовиков.

Джерело: блог Юрія Бутусова
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/stali-vidomi-detali-zvaltuvannya-neprirodnim-shlyahom-nepovnolitnoji-slugoyu-narodu-ivanisovim-641450.html
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А я помню 6 лет тому, сдо прихода Порошенко к власти, газ стоял 70 коп, а теперь 7 грн. А пенсии бьіли меньше сегодняшних, минимальньіе, на пару сотен, а не ав 10 раз. Газ Петя поднял на 1000%, доллар на 200%, а пенсии на 10%.
Он то же с верху когда на тебя смотрит, то видит лайно!
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На тебя откуда не смотри, одно на язык просится.
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зебілізм невиліковний, бухни бояри чи що.
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Детки влезли в Самое Дерьмо- в Политику! Деток подставили, оптом. Вот этот, который насильник- 300%- подстава. От оппонентов. Вся эта история, со Слугами Народа- подстава. Тотальная. Там ещё есть кандидаты, следующие, на мрачные истории и, скорее всего- на самобичевание. Кому-то кровушка нужна, обильная. Не иначе... Ну и хер с вами. Режьтесь.
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Аналогічний випадок у принца Ендрю стався 20 років назад.
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"Mike Paul

Аналогічний випадок у принца Ендрю стався 20 років назад."
Т.е. ты хочешь сказать, что новая наша элита всё делает в лучших традициях европейских
монархиВони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова - Цензор.НЕТ 1808й?

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5-ро в советской волге??? Ещё и двигались там все, избивали? Да там как в маршрутке в час пик дыхнуть будет тяжело)) что-то подсказывает, что мать сочиняет...
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Вы 24 с запорожцем не сравнивайте.
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Что-то похоже, что Голос Столицы большой спец по советским волгам.
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Не только по волгам, но и по неестественному удовлетвлетворению похоти вчетвером
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Ці покидьки гвалтували потерпілу по черзі, залишаючись з нею один на один у Волзі. Інші в цей час виходили з машини і чекали своєї черги назовні. З матеріалів слідства:

Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа від СН Іванісова - Цензор.НЕТ 6168
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Чего разорались, он скрыл свою судимость при подаче документов и из СН его уже поперли, теперь это внефракционный депутат.
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Це дурня. Якщо Ви таке хочете зробити, то як кажуть схлопочете поповній В цій країні постріл має бути один. І не з аурори!!
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Тобто зробити пістолетний мінєт? Та ти збоченець. Можеш замінити Іванісова. Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова - Цензор.НЕТ 4304
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Да-с, гамном-с потянуло.Внефракционный,но ещё фрикционный.И всю каденцию будет сидеть в ВР.
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Так он что- зря 300000 баксов шдюхам урода за место в Раде платил? Деньги уже потрачены возвращать в случае изгнания из Рады нечем.
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"Она рассказала, что ей тогда было 25 лет...". И "был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней" так кого он изнасиловал? 25 летнюю несовершеннолетнюю??? Это как?
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Груповуха приравнивалась к несовершеннолетней
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А отак от! Он- антипедофил, бо сам был несовершеннолетним, на момент этого траха! Тётю надо бы за развращение несовершеннолетних привлечь. Но!!! Мося ведь заявил, что трахал этот нардеп- несовершеннолетнюю! Значит шо??? А значит- это Правда. Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова - Цензор.НЕТ 668
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Та Мосийчук и взяток не брал,так что не очень доверяйте этому ради-калу.
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Так дайте ему медаль, что совершенолетнюю насиловал! Ты что дура? или зеленожопость оправдывает любое преступление?
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Тут 100% драма по,,Ворошиловскому стрелку".Тока без стрелка.Стрелком должен стать наш народ!.В переносном смысле!
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Поражает одно..это каким надо быть конченым алигафреном, что б имея такой багаж сунутся в депутаты. И главное что дети его узнают.
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Ну так Янык дорогу-то протоптал.Если некоторые депутаты состояли на учёте в дурдоме,а некоторые вротнебрали,а некоторые брали взятки под видео,он и решил,что уже можно.
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Це, всього лише, свідчить про те, що на відміну всіх попередніх кодл, ці між собою не домовляться, а, отже, для України відкривається унікальний шанс вийти на шлях цивілізованого розвитку.
І це має статися всупереч собачому лаю на порохоботній тролефермі.
Взагалі, то цих тварюк треба нейтралізувати.
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Може на ньому декілька згвалтувань. Бо морда хамська. Час покаже.
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"ці між собою не домовляться, а, отже, для України відкривається унікальний шанс вийти на шлях цивілізованого розвитку."

Жертва зґвалтування "слуги народу" Іванісова розповіла подробиці злочину - Цензор.НЕТ 4563
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Оказывается пенсионер Виктор из Ростова был пушистым зайчиком.😎
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45 років назад в СССР була введена смертна кара за згвалтування.
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Шо вы мелете.Вы даже наверно не знаете,что это не высшая мера наказания.
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Изнасилование, совершенное группой лиц или особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование несовершеннолетней -


наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки либо смертной казнью. (Докипедия: Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.)
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Стаття 117. Згвалтування
Згвалтування, тобто статеві зносини з застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Згвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила такий злочин, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
Згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 27.06.61 р.,
 від 10.09.62 р
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Рябошапка (СН) підтвердив судимість цього покидька, а Генпрокуратура ( з кадрами сивочолого) нє падтвєрділа і забороняє ЗМІ висловлюватися на цю тему. А так звичайно, Зеленський винен.
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Сечоволый,да причем тут Зеленски,спрашивает шимпанзе...
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В слуге урода почти все дерьмо и преступники. Во многих аудио из интернета, Коломийский угрожает собеседникам мужчинам гомосексуальным сексом. Какой начальник, такие и подчиненные. И они все вместе управляют Украиной.
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Повторюсь: зекоманда вскрылась даже раньше, чем я ожидал. Причем слишком просто и топорно.
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Да посмотри его полит путь, он обычный перебезчик, а тут еще и с криминалом серьезным, я до сегодня сомневался, теперь уже нет, и диплом у него липовый.
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Насильник, притом групповой, намного хуже чем шапкосрыватель с погашенными судимостями (Янукович). Удивляюсь, как насильнику можно снять судимость. Еще шапкосрывателю куда ни шло. Подозреваю, что за взятку. Необходимо пересмотреть законность снятия.
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у яника была статья и за изнасилование
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А что печально, что эта информация могла даже не всплыть, если бы этот депутат не вошел с кем-то в терки, как предполагают, по янтарным делишкам. Ну это как тот же Поляков - начал сыпать компроматом только после того, как его прижали, а до этого все его устраивало.
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Еще одна жертва насильника?- 25-летняя? В Куйбышеве? Первая была несовершеннолетней.
Или сейчас поток жертв насилия укажет на Иванисова?
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Я не понял, если ей было 25, То с чего она несовершенолетняя? Если ей счас 25 то... сколькое ей было тогда?
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Лет сколько прошло, от изнасилования 16-летними, 25- летней матери 2-х летнего ребенка.
23 года прошло!!! И вдруг эта инфа или не вдруг обрела популярность, через два десятка лет можно говорить о чем угодно. Жив "насильник", значит на зоне быстро разобрались, там все таки люди сидят. Был бы насильником, долго не прожил бы.
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У нас теперь, как в Рашке, на зоне "справедливость" искать осталось?
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Зачастую изнасилованные и насильники абсолютные подонки..."Яке їхало таке й здибало..."
В то же время бывали и другие случаи...Ну например сокурсница ***** привела сокурсницу на вечеринку..ну и далее по тексту..."напоили -*******..."
Или еще интересней ситуация ...СССР дальний гарнизон, жены военных не все сумели устроится учителями и медиками в части и работают в поселке до которого 12 км...и не все могут вернуться дежурным транспортным средством...при этом рядом расположены исправительно-трудовое учреждение где контингент возвращается с лесоповальных работ без конвоя, огромное количество солдат в самоходе (призывников кавказа и Азии 90 %)...
Так вот 100% училок были изнасилованы чурками и урками !!!!!....И при этом не бросали работу в школе ))))
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Эта власть намного хуже Януковича. Как же так получилось. Была революция достоинства, люди встали с колен... В чем же Революция достоинства? Достоинство народа втоптано в грязь максимально. Насильники собираются дерибанить самое дорогое - землю. Это притом, что народ категорически против. Это уже насилие насильников над народом.
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так зачем же за олигарха парашенка ты голосовало?
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одна уже спрігнула...-жена огика юцика...-ещё имеется мадам херащенко...,ну и баба йуля ..
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сначала закинули и документально подтверждали что изнасиловал в особо цыничной форме несовершенолетнюю малолетку и т.д.
-потом выясняется что ему было 16 лет а этой интердевочке матери -одиночке 25!????
=а была ли девочка!?
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Чому гвалтівників на зоні опускають? Що це означає? Багато людей уявляють собі банальне згвалтування. Анальне. Але це не зовсіцм так. Так. В зонах є "говноміси" - активні *********, але це рідкість як і на волі 4%. З них "відкритих" лише 1%. Тому гвалтівникам доміношкою вибивають зуби, вставляють в вуха гвіздки і змушують смоктати. І смокчуть! Не радісно. Принизливо. Ганебно, але смокчуть. Згідно даних з кацапських колоній оральні контакти складають 87% від усіх. Бачив такого в колонії в Горлівці. За робочу зміну на "промці" він облужив орально 36 "мужиків"... Тому... якщо якесь падло згвалтує мою дочку я зроблю все щоб падло сіло і смоктало весь срок. А наприкінці за гроші - я заплачу - йому відріжуть фуй і обовязково разом з яйцями якщо воно не повіситься раніше. На фуї можна зєкономити, але яйця відрізати - обовязково.
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... а потім вони потрапляють у кадровий резерв "слуги урода". І вже в них смокче вся країна...
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Це треба .. слуги народу конкретно озабочені ....
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НЕТ ПРОЩЕНИЯ ТАКИМ СВОЛОЧАМ !!! ИХ НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ !!!
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Цікаво, вона за Зеленського не голосувала випадково?
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Поражает другое- где **** правохранительные органы- МВД, СБУ, Прокуратура!!!!! На каком основании они дают разрешение на избрание депутатами подобных персонажей! Это их прямая обязанность- проверить и дать добро на регистрацию в депутаты! Если по закону, он имел право выбираться и быть избранным, и судимость погашена в законном порядке- эта информация все равно должна была быть оглашена- Люди на избирательных участках должны знать кого они выбирают, даже если это открытые списки! А вообще, подобные уголовные преступления должны быть барьером для гос чиновников всех уровней! И депутатов в том числе!
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По закону все чисто, он же отбыл наказание и теперь такой же гражданин как и все.
Тут вопросы к "народу" - как они за "такое" голосуют?
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Не фрикция "слуга уродов", а прям элитный бордель.
Эй, кто нибудь, отдолжите фрикции рояльного Вовчика красный фонарь!
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Да ни кто его не выгонит с депутатов ,максимум с фракции ,номинально ,вам больным зеленым трипером надо было думать за кого голосовать.
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Цікаво скільки таких ще Іванісових серед слуг піаніста ЗЕ
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І ця мразота, яка чинила насильство, може тепер вирішувати закони України? Завдяки "слугам народу".
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