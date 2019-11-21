 Жертва изнасилования "Слуги народа" Иванисова рассказала детали преступления

Как передает Цензор.НЕТ, женщина пообщалась по телефону с ТСН.
Она рассказала, что ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.
"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.
"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" - в синяках, это все было", - рассказала женщина.
По ее словам, преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять".
"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", - рассказала женщина.
"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - поделилась жертва.
Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю".
19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Также на Цензор.НЕТ: ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.
Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.
Он то же с верху когда на тебя смотрит, то видит лайно!
Аналогічний випадок у принца Ендрю стався 20 років назад."
Т.е. ты хочешь сказать, что новая наша элита всё делает в лучших традициях европейских
монархий?
І це має статися всупереч собачому лаю на порохоботній тролефермі.
Взагалі, то цих тварюк треба нейтралізувати.
22.11.2019 09:00
22.11.2019 09:01
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки либо смертной казнью. (Докипедия: Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.)
Згвалтування, тобто статеві зносини з застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Згвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила такий злочин, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
Згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 27.06.61 р.,
від 10.09.62 р
Или сейчас поток жертв насилия укажет на Иванисова?
23 года прошло!!! И вдруг эта инфа или не вдруг обрела популярность, через два десятка лет можно говорить о чем угодно. Жив "насильник", значит на зоне быстро разобрались, там все таки люди сидят. Был бы насильником, долго не прожил бы.
В то же время бывали и другие случаи...Ну например сокурсница ***** привела сокурсницу на вечеринку..ну и далее по тексту..."напоили -*******..."
Или еще интересней ситуация ...СССР дальний гарнизон, жены военных не все сумели устроится учителями и медиками в части и работают в поселке до которого 12 км...и не все могут вернуться дежурным транспортным средством...при этом рядом расположены исправительно-трудовое учреждение где контингент возвращается с лесоповальных работ без конвоя, огромное количество солдат в самоходе (призывников кавказа и Азии 90 %)...
Так вот 100% училок были изнасилованы чурками и урками !!!!!....И при этом не бросали работу в школе ))))
-потом выясняется что ему было 16 лет а этой интердевочке матери -одиночке 25!????
=а была ли девочка!?
Тут вопросы к "народу" - как они за "такое" голосуют?
Эй, кто нибудь, отдолжите фрикции рояльного Вовчика красный фонарь!