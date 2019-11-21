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 За рубежом
  2009  24
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 Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль

Украина настаивает на том, что слушания должны состояться в открытом режиме и как можно скорее. Это необходимо для того, чтобы прекратить нарушение Россией международного права. Решение будет принято завтра.

Об этом написала в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она (Россия. – Ред.) и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад - почти через год после того, как 25 ноября 2018 они были захвачены - РФ освободил наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и Конвенцию ООН по морскому праву", - утверждает Зеркаль.

При этом россияне пытаются получить для рассмотрения этого дела столько же времени, как для дела о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Сегодня стороны обменялись позициями и аргументами на процедурных слушаниях. Достичь согласия не удалось.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов

"Уже завтра Арбитраж утвердит правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража", - подытожила Зеркаль.

В четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль 01
Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161138
 
 
 Топ комментарии
 
Завдяки ЗЕ З,еркаль піде, хутін судові справи виграє, бо теперішня влада не здатна чинити супротив та відстоювати наші інтереси.
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єдина людина, яка ще здатна боротися за інтереси України..... і ця скоро піде
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Завдяки ЗЕ З,еркаль піде, хутін судові справи виграє, бо теперішня влада не здатна чинити супротив та відстоювати наші інтереси.
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Нинішня влада відстоює інтереси «посрєдінє».
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єдина людина, яка ще здатна боротися за інтереси України..... і ця скоро піде
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РЕСПЕКТ !

А яка ж була травля Коболєва і Вітренко !
Але ж сил у них не вистачило їх прибрати, бо багато було кинуто сил на повалення Порошенка.
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Круто, под это дело можно и ещё премию себе выписать ! А то мамо на Флоридщине уже наверное заждалась.
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Суд может не напрягаться. Зеля всё "порешает" и дело закроют.
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Олена Зеркаль іде з посади в МЗС, бо в Зеленського забороняють чинити опір Росії. На питання журналістів, вона пояснила, що її робота йде в розріз з завданнями президента.
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зеля не может запретить или разрешить
ибо рука управляющего глубоко .....
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Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2577

В Самарской области отцу троих детей Ивану Сидорову грозит лишение родительских из-за того, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому, пищет «Федерал Пресс». Именно это в своей карикатуре четыре года назад предсказывал художник Ёлкин.
Семья Сидоровых переехала в село Новотулка Хворостянского района Самарской области три года назад. Иван купил в селе дом, вскоре развелся, жена с двумя младшими детьми уехала в Самару, а с ним остались трое сыновей.
Сидоров работает удаленно в крупной европейской компании. Ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова знают иностранные языки. Дома у семьи нет телевизоров, дети читают книги, занимаются работой по дому и хозяйству. Средний сын, Степан, любит вязать крючком и самостоятельно освоил программирование.
Издание отмечает, что уклад семьи вызвал недовольство местных жителей, которые потребовали отправить детей на социально-психиатрическую экспертизу. К завучу местной школы обратились родители учеников с просьбой прекратить «неправильное влияние» на их детей. Они также направили обращение в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября Сидорова вызвали на комиссию и обвинили его в «неисполнении родительских обязанностей».
«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», - так Сидоров описал разговор с ним в интервью изданию.
Комиссия по делам несовершеннолетних настаивает на лишении Сидорова родительских прав и обратилась в прокуратуру. Теперь надзорный орган должен разобраться с ситуацией.
Ранее, в 2018 году, органы соцопеки уже доводили дело до суда. Детей тогда помещали в приют на три месяца, на время проведения экспертизы. Но суд не усмотрел оснований для поддержания иска органов опеки и попечительства.
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Скоро й у нас будуть ловити на вулицях, і примушувати розказувати про останню серію «Сватів»...
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Нє,ну а фулє ви хотіли,кацапія-с,*****...Там,до речі,людям,які вийшли на якийсь там мітінг...(Ха-ха-ха),ну як вийшли,прийшли в центр мацкви з дитиною,пива,тіпа, попити,мороженого поїїсти,ну і там тіпа якось в чомусь там паучаствавать.Так от їїх зараз позбавляють батькіських прав по запиту їх прокукратури...патамушта ані,*****,нє смаглі абєспєчіть бєзапасноть рєбенка...
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Доречі, а цікаво, якщо провести соцопитування: «Чи дивитесь ви «Свати?», співвідношення теж буде 73,22% : 24,45% ?
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Якщо ця велик жінка звільниться з нашого #бучого МІДу, то тоді на ньому треба ставити крапку.Жирну таку! Бо там всі казли!
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Наш МИД сейчас и так для галочки. Вместо МИДа сейчас Ермак с ********** договаривается.
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Новый всеукраинский флешмоб: "Принеси старый унитаз под посольство РФ - помоги сверхдержаве встать с колен!"

Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8663
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*** , - сколько ж их возле мусорных баков каждую неделю валяется ... . И всё - даром пропадает ... . Можно ж как то гуманитарку через кордон в расею отправить , шоб добро не пропадало . Заодно и биоматериал соскребут .
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вот такой человек нужен на посту министра иностранных дел, а то и президента страны.
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на міністра Клімкіна повернути,а цю Леді на Президента
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