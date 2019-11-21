 Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль

Об этом написала в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она (Россия. – Ред.) и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад - почти через год после того, как 25 ноября 2018 они были захвачены - РФ освободил наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и Конвенцию ООН по морскому праву", - утверждает Зеркаль.
При этом россияне пытаются получить для рассмотрения этого дела столько же времени, как для дела о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Сегодня стороны обменялись позициями и аргументами на процедурных слушаниях. Достичь согласия не удалось.
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"Уже завтра Арбитраж утвердит правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража", - подытожила Зеркаль.
В четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.
А яка ж була травля Коболєва і Вітренко !
Але ж сил у них не вистачило їх прибрати, бо багато було кинуто сил на повалення Порошенка.
ибо рука управляющего глубоко .....
В Самарской области отцу троих детей Ивану Сидорову грозит лишение родительских из-за того, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому, пищет «Федерал Пресс». Именно это в своей карикатуре четыре года назад предсказывал художник Ёлкин.
Семья Сидоровых переехала в село Новотулка Хворостянского района Самарской области три года назад. Иван купил в селе дом, вскоре развелся, жена с двумя младшими детьми уехала в Самару, а с ним остались трое сыновей.
Сидоров работает удаленно в крупной европейской компании. Ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова знают иностранные языки. Дома у семьи нет телевизоров, дети читают книги, занимаются работой по дому и хозяйству. Средний сын, Степан, любит вязать крючком и самостоятельно освоил программирование.
Издание отмечает, что уклад семьи вызвал недовольство местных жителей, которые потребовали отправить детей на социально-психиатрическую экспертизу. К завучу местной школы обратились родители учеников с просьбой прекратить «неправильное влияние» на их детей. Они также направили обращение в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября Сидорова вызвали на комиссию и обвинили его в «неисполнении родительских обязанностей».
«Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», - так Сидоров описал разговор с ним в интервью изданию.
Комиссия по делам несовершеннолетних настаивает на лишении Сидорова родительских прав и обратилась в прокуратуру. Теперь надзорный орган должен разобраться с ситуацией.
Ранее, в 2018 году, органы соцопеки уже доводили дело до суда. Детей тогда помещали в приют на три месяца, на время проведения экспертизы. Но суд не усмотрел оснований для поддержания иска органов опеки и попечительства.