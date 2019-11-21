EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  64  3
Все про:Великобритания (2251) орден (145) Гончарук_Алексей (303)

 Гончарук вручил украинский орден "За заслуги" троим британским политикам Виттингдейлу, Летелу и Антониву

Трое парламентариев Великой Британии были награждены украинским орденом "За заслуги" III степени по указу президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, церемонию награждения 21 ноября в Лондоне  провел премьер-министр Украины Алексей Гончарук, о чем он написал в Фейсбуке.

Это - Джон Виттингдейл, Полин Летем и Мик Антонив. Награждение 21 ноября в Лондоне провел 

"Эти награды являются символом глубокой благодарности украинцев за принципиальную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которую парламентарии подтвердили своими действиями", - сообщил он.

Гончарук пояснил, что Джон Виттингдейл является главой Многопартийной парламентской группы дружбы с Украиной, а благодаря его усилиям украинский вопрос был включен в повестку дня парламента. Также он несколько раз бывал в зоне боевых действий на Донбассе.

Полин Летем уже несколько десятилетий требует признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом и включить его изучение в школьную программу.

Мик Антонив был инициатором и автором резолюции Комитета ЕС по вопросам регионов, в которой осуждалась оккупация Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пастор, приютивший участников Революции Достоинства в лютеранской церкви в Киеве, получил высшую награду ФРГ

Источник: https://censor.net.ua/n3161136
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Орден от манифестного п*дараса это так трогательно и почетно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх