 На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Ми маємо гідність!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.
Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.
фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Давай сюда план как мирно вернуть и тебе статую из золота поставим.
но вечно он бегать он народа не сможет!скоро выловим этого зелЕного чмыря
100 млрд пойдет к нему домой по его главному гражданству.
Ну прямо один в один с этой:
- Це нова теза "шмарїїв", ви там це почули?
Не несіть це лайно сюди, будь ласка.
Це кажу вам я, учасник двох Майданів.
Якщо що, я вибачаюсь.