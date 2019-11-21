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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (1972) Киев (18218) майдан (3955) День достоинства и Свободы (41) Богачук Олег (930)

 На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Ми маємо гідність!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности проходит вече "Ми маємо гідність!", посвященное Дню достоинства и Свободы. Организатором акции выступило Движение Сопротивления Капитуляции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 01
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 02
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 03

Также смотрите: На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 04
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 05
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 06
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 07

Также смотрите: Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 08

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 09
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 10
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 11
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 12

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 13
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 14
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 15
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 16
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 17

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 18
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 19
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 20
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 21
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 22
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 23
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 24

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 25
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 26

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 27

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 28

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 29

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 30
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 31
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 32
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 33

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 34
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 35

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 36
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 37
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 38

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 39


На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 40
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Ми маємо гідність! (обновлено) 41

Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3161134
 
   
 Топ комментарии
 
Про заказные протесты скулят с 2013 года, попробуй что-нибудь пооригинальнее.
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Было бы странно увидеть выступления зедебилов против капитуляции.
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так вийди і ти, таке все непроплачене. плакатики намалюй: "капітуляції - так!", "зе вам не лох, він сам казав", "зебіли, протягнемо копита допомоги братнім лугандонцям!", "скинемося тещам слуг на житло!" "віддамо всю землю нах, у нас її і так дофіга" тощо
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Я за мирное возвращение территорий Украины, а не за продолжение войны, хватит кровопролития.
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ты за мягкий диван в малороссийском федеральном округе
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так верни чего *******
Давай сюда план как мирно вернуть и тебе статую из золота поставим.
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зеЛя опять с обосранными штанами прячется от народа...
но вечно он бегать он народа не сможет!скоро выловим этого зелЕного чмыря
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смердюче кацапське бидло у свинарник!
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Соя может на тебя сильно обидется за эти слова.
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ну, тебе то чего со свинарника обижаться, тепло, и блохи не сильно кусают
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Путін купляє Україну в каламойскаваЗЄ за 100млрд.Для ермака і ЗЄ в Україні громадянська війна,а агресія ******.Чемодан,вокзал каламойскамуЗЄ-ермаку.
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ну ті шутнік. У кала мойского от такой сумми і жопа і пейсі сліпнутся.
100 млрд пойдет к нему домой по его главному гражданству.
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А что ж сцена то таких красивых цветов? На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" - Цензор.НЕТ 2311
Ну прямо один в один с этой:
На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" - Цензор.НЕТ 7705
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ну так, партія ригів - один до одного...)
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Революция достоинства, к сожалению, лишь перенаправила финансовые потоки от одной группы воров к другой..... Все эти "вожди майдана" стали долларовыми миллионерами..... А народ..... Народ остался не то что при своих, он потерял - под сладкие рассказы о "достоинстве", в его карманах очень сильно пошарили..... Так что, никакая это не революция, которая должна была бы коренным образом изменить политические, социальные и экономические отношения в обществе, а банальный договорняк определенной группы людей..... Которая манипулируя народной массой пришла к власти и получила доступ к финансам страны.... Все до безобразия просто!
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да, вот у вас, мокшан, на рахе все по-уму, по совестит- лизнул ***** сраку, и день прожил не зря На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" - Цензор.НЕТ 4964
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Відчуття, що порохоботи привласнюють собі Майдан... гидко.
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ти навіть мови не вивчив за стільки років, опудало. що ти можеш знати, якщо в тебе клепки не вистачає навіть вивчити українську...
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Простите, но не Зеленскому же лавры Майдана отдавать? Он в это время играл на пианино на корпоративах. А на Майдане все же были другие люди.
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до чого тут Зеленський? Якщо порохоботи намагаються одноосібно привласнити собі Майдан. Якщо хочете обісрати й Майдан, то й надалі Порошенка ставте над усім, навіть над Україною.
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Безотносительно того, как Вы к нему относитесь, без него Украины бы не было. Роялем наступление россиян было не остановить.
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та ви сектанти, порохоботи. Без тих хлопців, що захищали та захищають Україну не було б і вашого ідола, затямте.
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Хорошковский, Коломойский, Портнов - теперь они правят Украиной. Вся эта нечисть уже здесь и окопалась на Банковой, СБУ и .тд.. Вот этого вы добились своей недальновидностью. А скоро в Раде будут и орки с ОРДЛ. Тогда сегодняшние насильники и рекетиры из "народных слуг" Вам покажутся наивными детками. И это реальность. В своей ненависти к Порошенко вы снесли страну. Теперь это просто дело времени.
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а до того хто правив за часів Порошенка не вони хіба? цей список можна збільшити значно, але що від того зміниться? може судова реформа відбудеться, або боротьба із корупцією пройде успішно... на все є свій час. якщо Порошенко із своїми посіпаками його змарнував задля власної вигоди, то не моя в тому провина.
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Нет, не они. Было влияние России, безусловно. Но все же Пороха они не сломали. Теперь все катится в пропасть. "Ні репресіям", "НІ деморалізації армії", "Волю генералу Марченку", "Чому не в тюрмі "регіонали" і "Беркут", "Портнова - на нари"...Это с Майдана сейчас. Риски серьезные и они концентрируются в одной точке и в одно время. Что вероятнее всего приведет к взрыву. Вот такая ситуация. Удачи Вам.
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порохоботи намагаються одноосібно привласнити собі Майдан.
- Це нова теза "шмарїїв", ви там це почули?
Не несіть це лайно сюди, будь ласка.
Це кажу вам я, учасник двох Майданів.
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шмару шарія нема чого мені приплітати. зрозуміло?
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был, смотрел, масштабно...... жаль только то - что бы граждане почувствовали что у них есть страна и достоинство должна была пролица кровь хороших людей....... кремль гори в аду!...
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Майдан виконав свою справу, Майдан повинен розійтися... (с) турчинов На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція "Ми маємо гідність!" - Цензор.НЕТ 6191
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Принципиальное отличие кацапа от украинца в том,что украинец знает,что Майдан не зависит от Турчинова.
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Скільки вам ще Майданів потрібно щоб зрозуміти, що на ввшому горбу і крові одни ї тиж мудаки і ублюдки в рай виїжджають?
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Лидеры на сцену Майдана готовы! Поэтому я думаю Третий Майдан должен начаться со сноса сцены.
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Зебилов опять бомбит в унисон с лахтинскими олигофренами. Как же вы,с*ки,боитесь Майдана.
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То тебе уринотерапия от членограя и его стаи зрение подпортило
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А где Народный 73%-ный Нелох? Слабо к любимому народу выйти?
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