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Все про:Госпогранслужба (3532) контрабанда (1868) пограничники (1225)

 Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины. ДОКУМЕНТ

Официальные лица Пограничной службы РФ написали письмо украинским коллегам о том, что те пропускают в Россию машины с контрабандой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Российская погранслужба в лице уполномоченного представителя 10 ноября направила протест Государственнной погранслужбе Украины в связи с пропуском через границу из Харьковской в Белгородскую область машин с незадекларированными товарами.

Россияне указали данные по ряду машин, их водителям и характеру задержанных грузов - это товары широкого потребления и продовольствие.

Наши пограничники ситуацию пока не комментируют, публичной реакции нет.

Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины 01
Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161132
 
 
 Топ комментарии
 
ух ты! А бизнес то на крови никуда не делся!!!
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Коксу відправте потойбічним коматозникам
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Пусть с таможней своей договариваются, те в курсе.
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и это пишут те люди, которые белыми камазами пятый год всякую муйню завозят
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Не хочет кацапская дичь нормального сыра отведать. Им из пальмового масла подавай. Гурманы,епта.
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Выгодное дело, торговля с РФ. В тюрьму таких надо.
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ух ты! А бизнес то на крови никуда не делся!!!
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І бариги нікуди не ділись і злодії усіх мастей.
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Та шо Ви таке кажете???!!!! У нас бубачка, тарифоопускатель!
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Оджеж прыдурки! Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 5536 Вы трусы ношеные сначала с катеров верните, бо нечем вам по харям кацабским мазать!
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Ти це даром, бо я ще в совіцькій армії служив, то ще тоді труси видавали -одне дрантя, коли став уже "дідом" , через1,5 року, то тільки тоді міг собі підібрати не рвані трухани. Нещодавно в роських солдатів цікався про це делікатне питання, то кажуть що нічого не змінилося
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Они давно без импортных труселей. Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 6591
С 1 июля 2014 года на территории Таможенного союза запрещена реализация, ввоз и производство синтетического нижнего белья.

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И що. В Украине не запрещено вывоз, пропускают, а дальше проблема везущих .
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На 6-й год войны сотрудничество между спецслужбами и торговля с окупантами продолжается?
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А їхні говноконвої не контрабанда фесбешние гниди ?
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Нужно начинить машину взрывчаткой и окупантов на воздух поднять. Пускай полетают. Аж блевать хочется, читая все ето когда выродки кацапские каждый день убивающие наших людей продолжают нам официальные письма присылать
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Нехай дадуть відповідь шо з їхньої сторони взагалі везуть контрабас цілими колонами на Бамбас. Вам мона, а нам ніззя?
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Какой нахрен контрабас? Снаряды они везут,а не контрабас
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Шестой год шла кровопролитная война Украины с Россией.... Российские погранцы жалуются украинским, что те пропускают контрабанду...... А текст жалобы мало напоминает переписку враждующих сторон.....
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куртки, хозтовари, насоси, продукти харчування - видать, на касапії в дефіциті; можна їх вигідно продати, з наваром... Видать, їм там нема в що одягнутися, нема чим помитися, нема що похавати... Ну і хер з ними!
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А говноконвои из Параши через границу Украины в Лугандон не контрабанда? Конечно нет - боеприпасы это не контрабанда!

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какие такие незадекларированные товары Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины - Цензор.НЕТ 9896 ? Это гумконвой от Украины .
А по-большому счету это частные лица, вывозимый груз законодательством Украины не ограничен, а то что у вас они при ввозе не задекларировали, так сами с ними и разбирайтесь
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Порошеко офіційно возив, а тупі зебобіки гонять контробас!!!
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Смерть пармезана
орлуша 06.08.2015 Сатира
Там вдали за рекой жарко печи горят,
Пограничникам грозным не спится,
Но не зная о том, пармезанский отряд
Продвигался к российской границе.
Шли лосось и сыры, был не слышен их шаг,
Шли не в ногу, без шуток и песен,
Чтоб не выследил враг, применяя собак,
Впереди шла рокфорная плесень.
Они шли, заграничные сняв ярлыки,
Документы подделав, как надо,
Вдруг вдали у реки замелькали штыки,
Это - Сельхознадзора засада.
Дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн
Строй нарушили пеший и конный,
Но бесстрашный седой пожилой пармезан
Первым встал в боевую колонну.
Оглядевши свою камамберную рать,
Улыбнулся светло и лучисто
И воскликнул: «Не страшно в бою помирать
Итальянскому контрабандисту!»
И в жестокий последний решительный бой
Понеслась санкционная тонна,
Иберийский хамон вдруг воспрял головой,
Хоть и нет головы у хамона.
А враги уже близко, в полшаге от нас,
Вот уже на потеху ютьюба
Слева врезались в палки копчёных колбас
Пограничников острые зубы.
Справа к бою готов полк голландских цветов,
Их на свадьбе в Бурятии ждали,
Только этих цветов не дождётся никто,
Всех в жестоком бою порубали.
В маасдамах наделали новеньких дыр,
Хоть и так они были дырявы,
- Умираю за мир! - прокричал один сыр
В животе пожиральцев халявы.
- Не дождётся продуктов российский народ,
Уничтожить их всех без разбора! -
Возвестил фуагрою измазанный рот
Представителя Сельхознадзора.
Но нахмурил вдруг брови чиновник-пузан,
Доложил ему кто-то несмело:
От расправы ушёл пожилой пармезан
И радистка его, Моцарелла.
Самый зоркий боец на берёзу залез,
Оглядел всё биноклем по кругу,
Чтоб найти пармезана, срубили весь лес.
В общем, взяли - его и подругу.
Пытку тёркой, ножами, без слов перенёс
(от природы сыры - молчаливы),
Лишь в конце на последний ответил вопрос,
Улыбнувшись без страха брезгливо:
- Что спросили? Как я бы хотел умереть?
Не от рук тех, кто мозгом контужен.
Я хочу, чтоб могла бы меня натереть
Старушонка на нищенский ужин!
Передам, что хамон передать вам просил,
Чтобы вы там, в Кремле рассказали:
Он мечтал, чтоб его волонтёр подносил
Всем бомжам на Казанском вокзале!
Возмутился чиновник: - «Ты что! Боже мой!
Мы своих не меняем позиций!»
Он отрезал от сыра кусочек домой
И отдал его в руки убийцам.
- Жаль, что вашим от вас уже некуда бечь… -
Так сказал пармезан перед смертью,
И с улыбкой шагнул в разожжённую печь,
Не просивши пощады, поверьте.
Мы от голода, стужи, тюрьмы и сумы
По традиции не зарекались,
А вдали за рекой поднимались дымы,
На границе продукты сжигались…
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А начальник управления... видать... внук Павлика Морозова
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