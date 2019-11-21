 Россия направила письмо о контрабанде товаров через границу Украины. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Российская погранслужба в лице уполномоченного представителя 10 ноября направила протест Государственнной погранслужбе Украины в связи с пропуском через границу из Харьковской в Белгородскую область машин с незадекларированными товарами.

Россияне указали данные по ряду машин, их водителям и характеру задержанных грузов - это товары широкого потребления и продовольствие.

Наши пограничники ситуацию пока не комментируют, публичной реакции нет.



