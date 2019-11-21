 Трое защитников Украины получили ранения в зоне ООС, с начала суток - 4 обстрела

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.
В районе ответветственности тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела: неподалеку от населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса; около Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Водяного - из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов; неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе ООС.
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21.11.2019 г.
К Зеленскому продолжает рваться Разумков, но тот упорно не принимает.
Зеленский снова трясет СБУ чехардой замов и начальников областных управлений. Наивность дилетанта. Это люди системы, от их перестановки ничего не сменится
Зеленский поддержал Авакова в дурацких покупках французских катеров. Это он типа выстраивает отношения с Францией.
Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования.
Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились.
Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
Чого ніхто не пише про убитих сєпарів. Куди ділись відео з передової.
пораненим найскорішого одужання...
***** не збирається йти на поступки.
а наше зелене піде.
Найшвидшого одужання пораненим!
20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения параллельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом.
В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен.
По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга (по не подтвержденным пока данным, с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал) Мозыр Вениамин Ираклиевич.