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 Трое защитников Украины получили ранения в зоне ООС, с начала суток - 4 обстрела

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

В районе ответветственности тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела: неподалеку от населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса; около Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Водяного - из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов; неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет"

Трое защитников Украины получили ранения в зоне ООС, с начала суток - 4 обстрела 01
Трое защитников Украины получили ранения в зоне ООС, с начала суток - 4 обстрела 02
Трое защитников Украины получили ранения в зоне ООС, с начала суток - 4 обстрела 03

Источник: https://censor.net.ua/n3161128
 
 
 Топ комментарии
 
Мля, вчора 7, сьогодні 3...
Чого ніхто не пише про убитих сєпарів. Куди ділись відео з передової.
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устойчивое перемирие! ???
пораненим найскорішого одужання...
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Хроника одного презЕдента ...
21.11.2019 г.
К Зеленскому продолжает рваться Разумков, но тот упорно не принимает.

Зеленский снова трясет СБУ чехардой замов и начальников областных управлений. Наивность дилетанта. Это люди системы, от их перестановки ничего не сменится

Зеленский поддержал Авакова в дурацких покупках французских катеров. Это он типа выстраивает отношения с Францией.

Классический пример дилетантизма нынешнего режима Зеленского. Противостояние Фонда соцстрахования, который приостановил выплаты и Министерство социальной политики визжащего что деньги есть. Г-жа Соколовская (это типа министр), просто не понимает, что расходование бюджетных средств отличается от траты денег ею в личных целях. Расходование бюджетных средств определяется не только наличием самих средств, но и законодательным обуславливанием их расходования.
Деньги предусмотренные бюджетом 2019 закончились.
Г-жа Соколовская тупо прозевала этот факт и не внесла предложение по изменению бюджета в установленном порядке. Г-н Гончарук и его "новые лица" радостно хлопая в ладоши уже включили остатки бюджетных средств в состав бюджета 2020. Расходование этих средств в 2019 г. - должностное преступление. Рискнете, г-жа Соколовская ? Там небольшие сроки, можно даже условно получить
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До влади привели криворізьку шпану голосуючі по приколу.
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Мля, вчора 7, сьогодні 3...
Чого ніхто не пише про убитих сєпарів. Куди ділись відео з передової.
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Просто потрібен РАЗВОД ! Развод українських лохів.....
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устойчивое перемирие! ???
пораненим найскорішого одужання...
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чем ближе Нормандия тем жарче будет
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після неї в цьому плані нічого не зміниться
***** не збирається йти на поступки.
а наше зелене піде.
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А вам не здається, що на ЦЕНЗОР.Да останнім часом почали змотувати або добавляти лайки там де потрібно проманіпулювати свідомістю.
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Ну "главное" не в зоні развєдєния... Так пане Президенте?
Найшвидшого одужання пораненим!
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За солдат отвечают командиры. Раз ранены без боя - значит им солдаты не нужны.
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Хлопчикам нашим одужання і захисту Божого. Про "перемир'я", вже не знаєш, що і писати. Йде відстріл наших воїнів схвалений нелохом, хомчаком і всією узеленською командою
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По сравнению с 2018 годом потери выросли раза в 2-3. Ето результат многоходовочки Зелупы его многоходовочек *простоперестатьстрелять* и отвода войск.
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На Донбассе уничтожен очередной российский генерал

20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения параллельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом.
В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен.
По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга (по не подтвержденным пока данным, с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал) Мозыр Вениамин Ираклиевич.
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Як там казав клоун перед виборами-"чтоби астанавіть вайну,нужно просто прєкратіть стрєлять".А кацапня не припиняє.І шо далі?Ще варнякав- "вайна камута вигадна,ктота на нєй зарабативаєт".Тонко натякаючи на Пороха.Зашибісь.Значить вже пів-року на війні заробляє янєлох?Так зебіли???Всім адекватним відомо, що це війна за незалежність України.В 1991 її отримали авансом і була вона тільки на паперах.
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