 Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью "24 каналу".
"Действительно "Северный поток-2" все равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию", - сообщил Оржель.
Министр также заявил, что Украина не пойдет на предложение Газпрома и не будет отказываться от своих выигрышей в международных арбитражах.
30 октября "Северный поток-2" позволила построить Дания - последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.
Представляю как датчане могут сказать - Введите в Украине обязательный стандарт евро-5 и ежегодную проверку всех автомобилей на чистоту выхлопа, и как везде, те авто которые не отвечают стандартам, просто снимается с дороги. И лица представителей "защиты окружающей среды Украины" на это.
P.S это будет для тебя неожиданность
Ноябрь 21st, 2019
США уничтожат «Северный Поток-2″
Введение Вашингтоном санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток - 2″, может более чем на год задержать его введение в эксплуатацию. С таким утверждением выступил в среду американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).
Он отметил, что есть два варианта введения соответствующих ограничительных мер. Первый предполагает принятие Конгрессом США соответствующего законопроекта(****законопроект поданий), а второй - использование американской администрацией полномочий для введения рестрикций, предусмотренных уже действующим в США законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке <…>, задержит «Северный поток - 2″ более чем на год <…> При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», - заявил сенатор.
Трамп - непредсказуемый пассажир, он может без излишних церемоний просто поставить всех перед фактом, что Северный Поток - 2 не жилец.
21.11.
Сегодня мы также узнали, что такое Глобализация по-украински. Это когда в Казахстане местные трансплантологи изымают почки и печени украинских граждан и пересаживают их гражданам Израиля за деньги. В итоге, Казахам остаются израильские шекели, израильтянам украинские почки, а украинцам - почет и уважение в Казахстане и Израиле! Ибо, за то стоял майдан!