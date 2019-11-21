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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Дания (210) экология (1196) Северный поток (530) Алексей Оржель (22)

 Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью "24 каналу".

"Действительно "Северный поток-2" все равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию", - сообщил Оржель.

Министр также заявил, что Украина не пойдет на предложение Газпрома и не будет отказываться от своих выигрышей в международных арбитражах.

30 октября "Северный поток-2" позволила построить Дания - последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания разрешила строительство "Северного потока-2". КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3161126
 
   
 Топ комментарии
 
Как-то..что-то..где-то.. Какая,нах апелляция? Это личное дело Дании. Зеленые проффессионалы во всей красе.
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Еще один дурак нарисовался. Влезать во внутренние дела европейской страны - это именно то, чего сейчас не хватает Украине в свете всех скандалов в США.
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С точки зрения экологии, серьезно?
Представляю как датчане могут сказать - Введите в Украине обязательный стандарт евро-5 и ежегодную проверку всех автомобилей на чистоту выхлопа, и как везде, те авто которые не отвечают стандартам, просто снимается с дороги. И лица представителей "защиты окружающей среды Украины" на это.
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Таки да! "Дурень думкою багатіє"! Самі купують у параші електрику, але позив до данців. Команда йолопів керує Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 9134
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Дания срубила денежку....
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Я не против! Случилось то, что должно было случиться. Просто Дания покочевряжилась.... и срубила какой нибудь профит.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Чем ? Какие будут ваши доказательства этому ?
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Я правильно понимаю , что вы приставить русского мира ?
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Вот мы и посмотрим толщину кишки нашей ЗЕвласти...
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Еще один дурак нарисовался. Влезать во внутренние дела европейской страны - это именно то, чего сейчас не хватает Украине в свете всех скандалов в США.
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Почему бы и нет?! Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 3648 Скандал - так скандал! Стадион - так стадион Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4023 Забудьте, пани Ирадо! Вы в крыворожьей зелестране! Здесь теперь ссср с мамой риммой! Вовик, ти шо пошел воевать?Ё! Только недалеко и шапку надень! А то и так хрыпыш, как на горшке в детсве! Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4440
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Как-то..что-то..где-то.. Какая,нах апелляция? Это личное дело Дании. Зеленые проффессионалы во всей красе.
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******* зеленим ідіотизмом.... мяко кажучи
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Як на мене - маленька Данія зробила все, що могла.. Навряд чи ця апеляція якось зупинить реалізацію ПП2, сьогодні вже на інших новинних стрічках проскакувала новина про те, що й Сенат США визнав , що вже нічим завадити реалізації ПП2. Єдине , чим варто скористатися , так це те , що ПП2 буде запущено десь влітку 2020, і не йти на підписання короткострокової угоди на рік щодо транзиту.. Розумію, що європейці будуть викручувати руки Україні , щодо короткострокового контракту - але тут той випадок , коли їх треба просто посилати, висловлюючи при цьому велике занепокоєння .. Пані меркель зробила для ***** все, що змогла.. Ну й не забуваймо подякувати щодо ПП2 найпотужнішого й найвидатнішого генія дипломатії всіх часів - петю..
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Петя тобі в капець випадково не насрав? Щось ти під кожною новиною не забуваєш йому дякувати. Ти б краще за теперішнього "гавнокомандувача" переймався. Кацапня влітку СП-2 і восени піде в наступ. Їх вже ніщо не тримає.
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С точки зрения экологии, серьезно?
Представляю как датчане могут сказать - Введите в Украине обязательный стандарт евро-5 и ежегодную проверку всех автомобилей на чистоту выхлопа, и как везде, те авто которые не отвечают стандартам, просто снимается с дороги. И лица представителей "защиты окружающей среды Украины" на это.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
P.S это будет для тебя неожиданность
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Расскажи в паре предложений, в чем там суть?
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Дания сделала все что могла.. Оттягивая принятия решения. И давая тем время для Украины влиять на ситуацию в связи с приходом отопительного сезона в Европе. Дальше игнорировать международные договоры и правила Дания уже не могла. Поэтому транзит через Украину еще нужен ( пока) и РФ и ЕС и мы можем торговаться. Дании большое спасибо за позицию. Вообще смотрю скандинавы и прибалты самые надежные партнеры Украины. Все остальные как минимум хотят поживиться на украинских проблемах, либо напрямую заражены путинской коррупцией. Кстати поздравляю Данию, Швецию, Финляндию с выходом на чемпионат Европы, даст Бог к ним еще присоединится Норвегия и Исландия ( шансы у них еще есть)
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Странные вы люди. Зелупа и Разумков с Беней заявили что Украина ради мира пойдет на все условия *********, тоесть даже на капитуляцию. Почему же Дания должна идти против своего народа? Или только Украине можно торговать с окупантами? Дания до последнего держалась надеясь что Украина одумается. Но 42-х летний Нелох всех уже достал.
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Розуміючи, що в радники Оржелю не знадоблюсь, але думаю, що та апеляція вже нічого не вирішує. Треба думати і діяти в напрямку підписання довгострокової угоди на транзит газу. Руки Україні будуть викручувати по-дорослому. (((
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Раньше нужно біло шевелить поршнями ..... а не шаурму с соплями жевать....
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Треба ввести проти Данії санкції і заборонити експорт.... сала. Але ж, забув, в маленькій Данії поголів'я свиней в рази більше ніж в Україні, Нільсен підтвердить) Одним реченням про про ці відносини - Живу як в Даніі, всіх їб.., а я в ожиданії.
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Да , я подтверждаю , что в Дании населения 5,8 миллион, а свиней они держат 25 миллион
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Ти вже у Хранції? Готуєш візит туди *****? Україна подаватиме апеляцію на рішення Данії дозволити будівництво "Північного потоку-2", - Оржель - Цензор.НЕТ 4199
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Те кто не верят , что можно ещё обжаловать , посмотрите это : Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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Більш серйозніше ось що :

Ноябрь 21st, 2019
США уничтожат «Северный Поток-2″
Введение Вашингтоном санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток - 2″, может более чем на год задержать его введение в эксплуатацию. С таким утверждением выступил в среду американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).

Он отметил, что есть два варианта введения соответствующих ограничительных мер. Первый предполагает принятие Конгрессом США соответствующего законопроекта(****законопроект поданий), а второй - использование американской администрацией полномочий для введения рестрикций, предусмотренных уже действующим в США законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке <…>, задержит «Северный поток - 2″ более чем на год <…> При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», - заявил сенатор.

Трамп - непредсказуемый пассажир, он может без излишних церемоний просто поставить всех перед фактом, что Северный Поток - 2 не жилец.
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Ничего они не сделают. Треплы потому что.
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Ввести запрет на ввоз проституток в Данию разве что. ЗЕ команде на заметку. Не смешите.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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А на решения других стран, почему не подавали апелляции.. !?!?
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куда дебил ты будешь подавать. в какой такой суд. ваш уровень насильники и писька яременко
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после решения Дании можно только сделать депиляцию на ягодицах
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
21.11.
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Господи!...... Какие же дебилы!...... Сидели бы тихо, не позорились.... Итак, не страна, а сплошное шапито.....
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Ну неужели у зе конторы все такие бараны ? Долбень ,какая апелляция , это территория Дании , что хотят то и делают.
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Зайди в ютубе, найди : самый сок 2 и посмотри : проблема северного потока 2 лежит на самом дне
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В жанре короткого метра невозможно стало работать. Каждый день - новый скандал. И не один. Однако, сегодня День Гiдностi - День майдана, а потому всех поздравляют с Днем сельского дурачка и рагуля-свинопаса, которые теперь суть правящий класс Украины.
Сегодня мы также узнали, что такое Глобализация по-украински. Это когда в Казахстане местные трансплантологи изымают почки и печени украинских граждан и пересаживают их гражданам Израиля за деньги. В итоге, Казахам остаются израильские шекели, израильтянам украинские почки, а украинцам - почет и уважение в Казахстане и Израиле! Ибо, за то стоял майдан!
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Когда есть ВПН ничего вечного нет дурачок ты сельский
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В жо-е у тебя VPN. Ты хоть знаешь, что это такое?
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Тупо подавать только на Данию. Давайте и на Германию. В первую очередь.
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