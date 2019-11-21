 Конкретной даты отказа от призыва пока нет, - Загороднюк

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим убить призыв, это наш план. Поэтому нам надо развивать территориальную оборону", - сказал Загороднюк.

"Это не будет сразу, призыв сначала будет просто уменьшен, и это, кстати, очень хорошо согласуется с территориальной обороной. По сути-то, при нормальном развитии территориальной обороны не будет необходимости в призыве", - добавил он.

Загороднюк напомнил, что переход армии на профессиональную основу прописан еще в Стратегическом оборонном бюллетене, принятом в 2016 году.

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Место призывников смогут занять члены территориальной обороны.

"Какова задача территориальной обороны? Сделать жизнь оккупантов настолько невыносимой, что они просто скажут: "Нам этого не надо". Если заходит оккупант, его за каждым углом должен ждать человек с автоматом или с чем угодно, чтобы враг не мог расслабиться ни на секунду. Это наша задача", - подытожил Загороднюк.

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