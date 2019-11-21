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Все про:армия (7578) Минобороны (6119) призыв (514) Загороднюк (82)

 Конкретной даты отказа от призыва пока нет, - Загороднюк

Сроки перехода к контрактной армии пока не определены, но вскоре их могут озвучить. Для начала призыв будет просто уменьшен.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим убить призыв, это наш план. Поэтому нам надо развивать территориальную оборону", - сказал Загороднюк.

"Это не будет сразу, призыв сначала будет просто уменьшен, и это, кстати, очень хорошо согласуется с территориальной обороной. По сути-то, при нормальном развитии территориальной обороны не будет необходимости в призыве", - добавил он.

Загороднюк напомнил, что переход армии на профессиональную основу прописан еще в Стратегическом оборонном бюллетене, принятом в 2016 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жители дома во Львове избили сотрудника военкомата, пришедшего забирать призывника

Место призывников смогут занять члены территориальной обороны.

"Какова задача территориальной обороны? Сделать жизнь оккупантов настолько невыносимой, что они просто скажут: "Нам этого не надо". Если заходит оккупант, его за каждым углом должен ждать человек с автоматом или с чем угодно, чтобы враг не мог расслабиться ни на секунду. Это наша задача", - подытожил Загороднюк.

Также на Цензор.НЕТ: Сократим призыв на военную службу на 20%, потом еще на 20%, таким пошаговым путем дойдем до 100%, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3161125
 
 
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Ну якщо президент чотирижди ухиліст, то який із простого народу танкіст!
Вони також уклоністи, то і призову не буде!
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Сценарий януковича - развалить армию, отказ от призыва...
Твари, вы что делаете?
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Перед новими виборами витягнуть цю засалену прокацапську карту.
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Саме тому молоді аутисти голосували за квартального. В надії уникнути призову. Навіть не знаю що їм квартальний пообіцяв.
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Пеця всю каденцію обіцяв контрактну армію.
Що це я? Він багато що обіцяв. )
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Чувак, тут мова, про скасування призову у, по факту воюючій країні.
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якщо буде контрактна армія, - призов непотрібний, чувак.
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коли вже АРМІЮ розпустиш ? у нас же мир з кацапами ! тобі сволота найкраща гіляка!
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Сіпаються...«І хочєтся, і колєтся...»
І хочеться догодити Путіну, і сцикотно українців...
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Ходжа Насреддін вказував термін 25 років, а Новий Ходжа навіть не вказує терміну обіцянки
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Певно путєн підганяє українофобську верхівку СННН в реалізації планів кремля по ліквідації ЗСУ . Зеббіли дупоголові це ви руками зєлі нищите ЗСУ і Україну . Ще навіть немає концепції нової армії , а призов вже відміняють ! Тобто старої системи вже не буде , а нової ще не буде . "Атвайниусталі" ? Таким шляхом план здачі України кацапії втілюється зєлєбєнями в життя . Таке вже прокручував лєбєдєв . Тоді в військкоматах БД по військовозобов'язаних підлягали знищенню і подекуди були знищені . Але Армію врятувала путєнська агресія в 2014 році . Тепер ці зелені зрадники під час бойових дій лізуть продовжувати справу лєбєдєва . Путєн підганяє бєню ?
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дайте этому министру с оксфордовским дипломом, майора мобиста для проведения ликбеза ...
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