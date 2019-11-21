 "Ни разу не видел людей с оружием на Майдане, это был мирный протест", - Парубий дал показания в суде над "беркутовцами"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я могу говорить только о том, что я видел. Я был на Майдане с первого до последнего дня… Я ни разу не видел людей с оружием на Майдане. Это был мирный протест", - сказал Парубий в ходе допроса, отвечая на вопрос о том, соглашается ли он с утверждением, что у митингующих было огнестрельное оружие.
По его словам, 19 января 2014 года милиционеры начали бросать в митингующих гранаты в районе ул. Грушевского, были десятки раненых, поэтому были сооружены баррикады. При этом Парубий отметил, что не видел ни гранат, ни арматуры у протестующих.
Отвечая на вопрос о том, видел ли акты насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, он сказал: "Нет".
Также Парубий рассказал, что ему неизвестно, кто поставлял компоненты для "коктейлей Молотова", 19 и 20 февраля он не видел их на Майдане, а лишь впоследствии – на видео.
Что касается захвата админзданий и учреждений в центре столицы, то, по словам свидетеля, речь шла о месте для отдыха и ночлега.
По словам Парубия, финансировал Евромайдан украинский народ, а не политические силы.
Он также назвал российской пропагандой информацию о работе грузинских снайперов на Майдане.
"Майдан – это значительное явление самоорганизации", - отметил Парубий.
По его убеждению, если бы Евромайдан в то время не выстоял, то были бы реализованы планы РФ и "Украина стала бы полуколониальным государством".
Допрос Парубия длился более трех часов. В судебном заседании объявлен перерыв до 11:30 3 декабря.
скажи, це мирняк сепарський в Одесі вийшов ?
Фоточку.
А кто такие русские? Опущенная мордва кукарекающая на чеченской бутылке "Чечня-круто" Да верьте во что хотите, изгои опущенные.
Якби не загинуои оці ватнюуи, то там ьуло би набагато більше жертв.
Особливо зрадники та перебіжчики.
якби ти побачив беркута, який цілить в твого беззбройного друга, ти б не вистрелив ?
все ж таки, не варто забувати, що кількість загиблих та пошматованих майданівців значно перевищує втрати беркуту.
Розіп'ятого мальчіка в трусіках ?
не ретранслюйте цю погань.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"По результатам рассмотрения уголовного производства судом 38-летнего гражданина другого государства признали виновным в участии в массовых беспорядках, а именно совершении активных действий, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, которые привели к тяжелым последствиям", - говорится в сообщении.
Дивись уважно.
розвинуті країни такі "вбивства" виправдовують.
вбити вбивцю то не злочин.
Прямо з голоду всі попухли.
Я волію жити в самостійній державі.
В таком случае вопрос к Парубию - где и на каком Майдане он был с первого до последнего дня и почему все все видели, а он нет?
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Начиналось действительно, как мирный протест,а потом такие гниды,как Парубий,сидели в кафе и строили "наполеоновские планы", а действительно патриоты,слушали их и гибли под пулями.Януковича они "осудили" по телевизору,гниды и твари.
https://bykvu.com/ua/bukvy/sejchas-pytajutsja-perepisat-istoriju-majdana-parubij/
Вони ж слово в слово повторють слова Путіна і русскіх пропагандонів.
По словам Парубия, финансировал Евромайдан украинский народ, а не политические силы.
... "Майдан - это значительное явление самоорганизации", - отметил Парубий "
Да, настоящее чудо саморганизации, так и Пашинский сказал, значит - правда.
Однако. чудеса редко бывают, к сожалению, в Киеве нет круглосуточных общедоступных бесплатных туалетов, да и платных таких почти нет, рано утром в центре легко можно обгадится, если не знать, где Макдональдс, зато есть куча рекламы наркоты и прочих надписей на стенах, на Майдане плиты как раздолбали, так и лежат кусками, но чуда самоорганизации и финансирования народом работ по устранению отмеченных недостатков нет и не будет, потому как не в отмывании стен достоинство нации, а наоборот.