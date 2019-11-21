 ВСП снова не смог наказать скандального судью ОАСК Аблова, - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ВСП в очередной раз не смог его наказать. И скорее всего не накажет. Докладчик предлагает ограничиться выговором и 3 месяцами лишения надбавок", - написал активист.

Жернаков напомнил, что Аблов в свое время обязал "Беркут" разогнать Майдан, а затем, как и остальные 70% судей Майдана, из-за саботажа Высшего совета правосудия избежал наказания и спокойно продолжал рассматривать дела и дальше "чудить".

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.