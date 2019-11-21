 Испания расследует вмешательство российской разведки в организацию референдума в Каталонии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила газета El País со ссылкой на три собственных источника, передает "Европейская правда".

Расследование начал судья Национального суда Мануэль Гарсия Кастельон. А проводить следствие поручили Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.



Сообщается, что расследование сосредоточено на так называемом элитном воинском подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе. Суд сохраняет информацию о предварительном производстве в тайне.

О существовании этого подразделения ГРУ писали независимые российские СМИ. На международном пространстве о нем заговорили после публикации The New York Times.



Издание утверждало, что представители этой группы, по мнению западных разведчиков, причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в политическую ситуацию в Каталонии и называла кризис внутренней проблемой Испании.

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