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Все про:референдум (1248) Каталония (123)

 Испания расследует вмешательство российской разведки в организацию референдума в Каталонии

Национальный суд Испании расследует возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимКости Каталонии от Испании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила газета El País со ссылкой на три собственных источника, передает "Европейская правда".

Расследование начал судья Национального суда Мануэль Гарсия Кастельон. А проводить следствие поручили Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.


Сообщается, что расследование сосредоточено на так называемом элитном воинском подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе. Суд сохраняет информацию о предварительном производстве в тайне.

О существовании этого подразделения ГРУ писали независимые российские СМИ. На международном пространстве о нем заговорили после публикации The New York Times.

Издание утверждало, что представители этой группы, по мнению западных разведчиков, причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в политическую ситуацию в Каталонии и называла кризис внутренней проблемой Испании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161112
 
   
 Топ комментарии
 
Лезть в чужие дела как говно в лапти - скрепная традиция кацапов.
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вони роблять це відкрито та навмисно.
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А кто сказал, что англичане лохи? Разве брексит состоялся?

Англичане - одна из самых великих наций мира.
Самые великие боксёры, музыканты и учёные оттуда.
Страны Британского содружества - одни из самых богатых в мире.
Потому что они там все лохи по мнению какого-то васи пупкина из Украины, да?
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И спасибо Черчиллю, что не побоялся вступить в схватку с мразью Гитлером Очень жаль ,что угас нет таких великих смельчаков
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Ще спитайте як прапор буде, Прапор іспанською - bandera, а маленька повія - *****
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Лезть в чужие дела как говно в лапти - скрепная традиция кацапов.
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Скажет "служу советскому союзу!" и станет навытяжку.
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І там козлорилі насрали. Вже по всьому світу смердить їх лайном.
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А світ як терпіли, терплять і " хвилюються"
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йде експлуатація сильної емоція - страху.
Вони настрашені, то воліють краще не зв'язуватися - а це додає впевненості та наглості.
Це новітня історія воєн - гібрідні війни.
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давно пора було, там без їхнього душка, аж ніяк...
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