 Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - секретарь СНБО Данилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По его словам, так называемый "документ", который распространяют российские СМИ и информационные ресурсы подконтрольных России группировок "ЛДНР" является фейковым.
"Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе", - отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, Россия продолжает распространять фейки.
"Россия продолжает работать с фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Большую глупость найти сложно было бы", - заявил Данилов.
Напомним, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса.
Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.
Собсна как и в центре, собсна как и везде )
Никакой заявы он не писал, лишили гражданства и депортировали)
Надо было показать норматив по распятым мальчикам на одного сотрудника!
1. Куда? У нас нет ни казахских степей, ни Сибири...
2. Какими мощностями? Весь СССР еле справился с депортацией чеченцев, калмыков и крымских татар, которые, по численности, были сравнимы с численностью жителей Донбасса...Как это будет делать Украина?
3. Зачем? Те, кто уехал оттуда в 2014, по большей части, не собираются возвращаться обратно, оседают на местах поселения. Когда России надоест Донбасс, и она оттуда уйдёт, убегут те, кто её поддерживал.... И на Донбассе останется процентов 15-20 довоенного населения... А они "погоды не сделают", потому что будут заняты другим - восстановлением разрушенного... Там разминирования лет на 20...
Не треба носа задирати, хоч ви і лугандони, але такі самі люди, як і всі українці, не гірше і не краще. Україна у вас погана? А пенсії гандонам платить, неоплачену воду, газ і електрику не відключає. Хоч самі обмежують себе у всьому. Не винуватий гандонець, що народивсь і живе в Лугандонії. Але людиною все одно треба бути і не нарікати на своїх рідних співгромадян за свої ж обісрані штані.
второе - если у нас в Украине нет такой бумаги (а жаль!!!) то не беспокойтесь гандоны она есть у рашки. стройки пермского забайкальского хабаровского и приморского краев , амурской магаданской ямало-ненецкой областей и других дырявых жоп ждут вас гандоны с распростертыми объятиМи! а теперь кормильцы Украины кричите что путенбох!!!!