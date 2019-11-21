 Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, так называемый "документ", который распространяют российские СМИ и информационные ресурсы подконтрольных России группировок "ЛДНР" является фейковым.

"Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия продолжает распространять фейки.

"Россия продолжает работать с фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Большую глупость найти сложно было бы", - заявил Данилов.

Напомним, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса.

Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.

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