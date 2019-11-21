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 Политика Украины, Общество
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Все про:Данилов (13) депортация (322) СНБО (3303) Донбасс (19988)

 Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что документов о подготовке депортации жителей Донбасса не существует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, так называемый "документ", который распространяют российские СМИ и информационные ресурсы подконтрольных России группировок "ЛДНР" является фейковым.

"Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия продолжает распространять фейки.

"Россия продолжает работать с фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Большую глупость найти сложно было бы", - заявил Данилов.

Напомним, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса.

Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча в "нормандском формате" поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу, - Разумков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3161110
 
 
 Топ комментарии
 
Документа может и нет, а необходимость есть
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Так в Рашку надо их депортировать, а не в Львов.
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От зебобиков всего ожидать можно.
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Тебе точно зачистять, а ходиш і смердиш
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Кому шкода, унітаз же придумала що їх на захід України депортують, нах.. вони тут потрібні?
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У нашому місті і своєї вати вистачає. І це захід.
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А нах они нужны на востоке?
Собсна как и в центре, собсна как и везде )
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Документа может и нет, а необходимость есть
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Тут как в анегдоте, но не выиграл, а проигал. Так и тут - наиболее умные и так депортировались во львов с той клоаки, добровольно.
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і не кричать пуцін ввєді..... тільки жратву з базарів великими сумками тягають..... мабуть недоїдали вдома Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 7148
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як не сущєствуєт? недоРазумков казав, що закон про депортацію карєнних наротов бамбаса майже готовий Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 936
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Бажаєш в сусіди пару сотен тисяч донбасят? Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 754
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друже, не повіриш, але їх у Львові вже і так забагато..... купа квартир в новобудах викуплена ними
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Е, це не ті, в нас теж такі є, а тут приїде шмизь, яка біля хати прибрати не може, подивись наметові містечка в Харкові, 4-й рік живуть, бур'ян вище намета.
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Люипен не купить квартиру у Львові чи Чернівцях, я вже не кажу про будинок, вони самі готові різати донбасят, без бандерівців.
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Так в Рашку надо их депортировать, а не в Львов.
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Тоді ви неуважні, мова йде про те що ********* сказала що їх депортують на захід України.
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Серйозно, думаєте РНБО скаже прийняти і ми тут посунемось?
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Я думаю, что тех, кто принял гражданство Рашки и паспорта Рашки и ЛДНР, наш Президент может по закону лишить гражданства Украины, а миграционная служба депортирует в Рашку, с запретов въезда в Украину навсегда.
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Не може, нема такого закону на жаль, треба їх заяву про вихід з громадянства.
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А как же депортировали Саакашвили?
Никакой заявы он не писал, лишили гражданства и депортировали)
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В том-то и дело, что его не лишили гражданства, а отменили указ о предоставлении ему гражданства - это немного не одно и тоже. Тех же, кто получил гражданство по праву рождения, а не по указу президента, лишить гражданства нельзя...
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Ну Міхо звинуватили у фальсифікації документів і відмінили рішення про надання громадянства, а у донбасят то воно було від початку.
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Значит надо в турборежиме принимать новый закон, который позволит лишать гражданства за сепаратизм и принятие гражданства агрессора.
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Ще один, приймай до себе будь-ласка і не пхай це лайно сюди.
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Так в Рашку надо их депортировать, а не в Львов.
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Ні. Ліпше до Львова. Може вони трохи приведуть до тями львів'ян. Бо у місті стільки кацапні та блаЗЄнських, що з цим треба щось робити.
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Да ладно. Пуская сепары бегут на Рашку. Сам слышал что будет зачистка всех кто получил росийские паспорта и паспорта *днр*. А тех кто воевал против Украины будут уничтожать на месте.
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Та на рашку хай тікають, але ж та мавпа з тб сказала що їх на захід України депортують, це кому покарання?
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нет уж!.. депортация, так депортация!.. а еще телепортация "чюмадан - вокзал - Рассися"
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А с пуйлом согласовали? А то же отшлепает. Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6329 Может ему они понадобятся демографию северо-востока улучшать.
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Знайшли перед ким виправдовуватись. На кожен висер зливних бачків відповідати не варто.
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Можна було б щось креативниньке придумати
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Плохо работаете ! Уже давно пора подготовить документы ! 😜
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А не помешало бы зачистить и отправить некоторых на историческую родину, некоторых на Чукотку или тундру, чтобы еще больше полюбили "русский мир".
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Не профессионально....
Надо было показать норматив по распятым мальчикам на одного сотрудника!
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Да это "старо, как говно мамонта"... Москали писали о депортации ещё в 2014-м... Вопросы:
1. Куда? У нас нет ни казахских степей, ни Сибири...
2. Какими мощностями? Весь СССР еле справился с депортацией чеченцев, калмыков и крымских татар, которые, по численности, были сравнимы с численностью жителей Донбасса...Как это будет делать Украина?
3. Зачем? Те, кто уехал оттуда в 2014, по большей части, не собираются возвращаться обратно, оседают на местах поселения. Когда России надоест Донбасс, и она оттуда уйдёт, убегут те, кто её поддерживал.... И на Донбассе останется процентов 15-20 довоенного населения... А они "погоды не сделают", потому что будут заняты другим - восстановлением разрушенного... Там разминирования лет на 20...
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коментировать бред скрепоносцев официальным лицам такого ранга мягко говоря не нужно. Не трогайте г**но- оно токсичное. Полный игнор - самое то. Авось в скорости захлебнутся своей блевотиной.
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кадров перестановки.. зеленський підписав укази
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украинцы слотнули 100 жизней посреди Киева
чтобы порох и прочие пашинские с луциками правили 5 лет
а 13 тысяч донбассят, из которых 2-3 тысячи военных, погибших неизвестно на каком расстоянии от окопов
сглотнут

В Киеве нужно наводить порядок
а не серчать на 300 тысяч закарпатцев с паспортами
или 170 тысяч лугандонцев
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