 Зеленский изменил состав Комиссии при президенте по помилованию

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В состав Комиссии по помилованию Зеленский включил:
- первого заместителя директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины Дмитрия Журавлева;
- заместителя министра юстиции Украины Валерию Коломиец;
- начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Василия Коробко;
- заместителя министра внутренних дел Украины Екатерину Павличенко.
Из состава Комиссии выведены Юрий Белоусов; Александр Крикушенко и Иван Лищина.
Тебя народ судить будет!
Что бы они ни строили - получается Россия
Александр Ткаченко, экс-директор самого честного, независимого и непредвзятого телеканала 1+1 (цыц, не ржать, упыри), а сейчас руководитель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, что само по себе уже оксюморон, вынашивает наполеоновские планы.
Мечтает приравнять блогеров к СМИ и примерно вые... налогообложить.
То есть пойти по пути балалайни и Казахстана, самых развитых мировых демократий, кхе-кхе. Хотя, если мне не изменяет память, даже балалайки от этого отказались впоследствии, так что остался один Казахстан.
Причина банальна: влияние блогеров, по словам самого же Ткаченко, во многом больше, чем СМИ.
А не ****...ли бы вы, батенька, в угоду одному бабушке, как сивый мерин, может и вам бы верили, а так чтош.
Сидят теперь там в комитете и думают, с какого количества подписчиков начинать налогооблагать, с пяти тысяч или с миллиона.
Я же в свою очередь ржу, потому что никакое налогообложение не сможет закрыть мне рот и помешать возложить мамкиным налогообложителям (или обкладателям?) залу...у на окуляры.
Олена Монова
"Мы всё равно зарегулируем"? Это чё, типа угроза?
Анус себе зарегулируй, пёс.
Потому что сколько бы эти пид...ры не строили реформы, строить у них получается только ГУЛАГ.
я призадумался о том!!
что лох я, и буду ****** лохом.
мне надож так издать указ
тип вроде я не *******,
но ленка соска все мутит.
своей ****** в глаза дымит,
ведь всеже путин то *****
залезло языком в дупло,
що делать люди подскажите??
ведь я не тот, а клоун Я,
какого хрена из за шутки пошли .
такие прибаутки.
суть ётой басни не терпима
нахрена голосовать за "пабротима"