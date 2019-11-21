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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5730) Национальная гвардия (1286) патрульная полиция (1349)

 Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации. ФОТОрепортаж

В Одессе в течение более месяца нацгвардейцы в сотрудничестве с представителями полиции будут проводить патрулирование города для профилактики совершения правонарушений и стабилизации криминогенной ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Так, на плацу воинской части 3012 Национальной гвардии состоялся совместный с Национальной полицией, патрульной полицией и полицией охраны развод на службу по охране общественного порядка.

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 01

Согласно информации, военные наряды Национальной гвардии Украины будут нести службу совместно с представителями полиции, или самостоятельно - в зависимости от оперативной ситуации. Особое внимание уделили вопросу коммуникации между подразделениями и слаженным совместным действиям.

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 02

"Сегодня на службу заступают 620 правоохранителей. Перед личным составом стоят задачи, связанные с раскрытием квартирных краж, грабежей, разбойных нападений, угонов транспортных средств и противодействием наркопреступности на улицах населенных пунктов нашего региона", - отметил руководитель полиции Одесской области Олег Бех.

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 03

В твиттер-аккаунте Нацгвардии отмечается, что гвардейцы и полицейские будут осуществлять отработку города "с сегодняшнего дня и до 26 декабря".

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3161106
 
   
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Согласно декларации за 2018 год, Олег Бех и его жена Екатерина Щербатюк владеют несколькими квартирами в Киеве и Харькове, земельным участком под Киевом почти на 20 тыс кв. м; у него - задекларированы часы Breguet, у жены - Rolex и еще несколько ювелирных изделий. У Екатерины Щербатюк два автомобиля 2010 года выпуска - BMW X5 и MINI COOPER. Из сбережений Олег Бех имеет 80 тыс гривен, его жена - 48 тыс долларов и 440 тыс грн.
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Медведь с лисой будут следить за порядком в курятнике
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Та для чого "патрулювати" ? Усі знають кого треба закрити...
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Хіба поліція та СБУ не знає хто є "дахом" і "генералами" для кримінального світу Одеси? Може з них потрібно починати, а не з патрулювання. Чергова видимість бурхливої діяльності((.
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Может как в "Ликвидации"? С ночными отстрелами?
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а кто-нибудь видел в небе полицейские вертолеты?
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У нас такой "крутой" министр МВД, в последние 5 лет, а криминогенную ситуацию в Одессе нужно "стабилизировать"! если, так все настолько плох... Это говорит или том что аваков вообще на криминал забил и участвует только в политических игрищах, или или он полное ЗЕро, в борьбе с криминалом...
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