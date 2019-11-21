 НАБУ открыло уголовное производство в отношении бывшего главы СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщила пресс-секретарь НАБУ.

"Суд обязал открыть производство по определенным фактом. На запрос журналистам мы сообщили, что выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований ", - отметила пресс-секретарь Светлана Олефира.

Квалификацию дела не разглашают.

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