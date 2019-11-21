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Все про:арест (9899) Одесса (5730) мемориальная доска (125)

 Суд арестовал вандала Евченко, уничтожившего памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову

Одесский суд отправил под домашний арест на 60 суток Александра Евченко, который разбил памятную доску украинскому активисту Игорю Иванову, погибшему 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом сообщает одесский "Правый сектор", информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждена информация о причастности к уничтожению мемориальной таблички Игоря Иванова Евченко Александром.
Сегодня состоялся суд, в результате которого Евченко получил меру пресечения в виде 60 суток круглосуточно домашнего ареста. По инкриминируемой ему статье предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко сдался в полицию, - Стерненко. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе уничтожили памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову.

Суд арестовал вандала Евченко, уничтожившего памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161102
 
   
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Домашний арест? Через неделю из ПМР или Параши на Украину гавкать будет Суд арестовал вандала Евченко, уничтожившего памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову - Цензор.НЕТ 2344
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отрубить ему ноги надо. и бежать неудобно и если шо- на таможне не проскользнет. шо эти русськомирские жрут?- то на памятные доски или могилы кидаются, то унитазы с катеров снимают (и на Чонгаре то же ), скрепонутые одним словом
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На нари під парашу, а не домашній арешт ! Панове судді, у нас війна, а не карнавал !
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какой арестовала, зачем арестовала, прикопать по месту абнаружения при попытке к бегству.
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Лучше в СИЗО, в камеру к тонким ценителям свежих мужских поп.
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Вороги України видно засіли в одеських судах. Який нах домашній арешт?! Кара повинна бути показово-жорстока і невідворотна для ворога.
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