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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3722) кадры (496) СБУ (14037)

 Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины и ее управлениях в областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его заместителем главы СБ Украины.

Президент назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов

Также Зеленский своими указами уволил начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Александра Бондарука, назначив на эту должность Юрия Гончарова, который до этого назначения занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3161100
 
 
 Топ комментарии
 
питання до СБУ, чому ця тварина ще дихає? Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ - Цензор.НЕТ 1776 Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ - Цензор.НЕТ 1652
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П'ять років воно ховалось і ось виповзло і шипить. Чому влада бездіє, чому воно повзає до влади в ОПу, як до себе додому?
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питання до СБУ, чому ця тварина ще дихає? Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ - Цензор.НЕТ 1776 Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ - Цензор.НЕТ 1652
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Так п'ять років замало, ти хіба не знаєш?
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П'ять років воно ховалось і ось виповзло і шипить. Чому влада бездіє, чому воно повзає до влади в ОПу, як до себе додому?
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Так эта руснявая мразь вслух верещит то, шо большинство зебилов пока боятся открыто гавкать. Это самая настоящая говорящая жопа зебилятника.
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А, так Баканов, оказаывается, "соевый блаженный". Понял....
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Ослабляет обороноспособнось Украины по указанию кураторов с россии зрадник !
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в публичном доме кровати передвигает ?
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Нет Ослабляет обороноспособнось Украины по указанию кураторов с россии
Жидовская мразь !!!
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У ЗЕбилла впереди еще 4,5 года шоб переставлять фигурки - если раньше срока его бейцы не оторвут.
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Алексей Арестович
7 ч. ·

- Дело Трубы и Юзика показало, что никакой перезагрузки системы нет и в помине. Наоборот, система воспроизводился в ещё более циничном варианте: под сладкие разговоры про «...больше никогда никаких договорняков»;
- Увольнение Алёны Зеркаль, с комментарием о том, что Зеленский вообще не рассматривает никаких вариантов, кроме мира с Россией, показывает, что Зеленский прогнулся под нерукопожатного диктатора, являющегося спонсором и организатором международного терроризма; убивающего и собственных граждан, желающего уничтожить Украину; причём, прогнулся в ситуации, когда двух-трёх лет не хватило, чтобы додавить его системой санкций и приговоров международных судов;

- история с отсутствием соболезнования погибшему комбригу в течении суток, неявка на похороны, отказ лететь на военном самолёте, показывает, что Зеленский армию ненавидит и боится, армию, верховным главнокомандующим которой он является и которую ему вести в бой, если что. Это значит, что армию он разрушает и будет разрушать далее даже против своей воли, подсознательно;
- небритость в рамках официального протокола показывает, что наше чудо не понимает, что означает «этикет» и какое значение он имеет, что он - лицо страны, персональное олицетворение Украины на международной арене. Это значит, что устойчивой и эффективной дипломатии не будет, у шпаны она не получается;
- явка вместо похорон боевого комбрига на встречу трёх разобранных россиянами железяк, выдача возвращения искалеченных кораблей, которую россияне провели в рамках передачи вещдоков по уголовному делу против наших моряков, за большой внешнеполитический успех, за выполнение Кремлем своих международных обязательств означает, что чудо готово, скорее, вылизать Путину, нежели отдать дань своим погибшим солдатам, что Зеленский подыгрывает и будет подыгрывать Кремлю за счёт чести и достоинства украинского народа.
- Если вам это нравится, я на знаю, чем вам помочь.
- Если не нравится: Майдан, 19.00, сегодня.
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" Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ" Опять..)))
"вы господа как не садитесь..."
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tZE inform

@tZEinform

·28 мин
Зеленский снова трясет СБУ чехардой замов и начальников областных управлений. Наивность дилетанта. Это люди системы, от их перестановки ничего не сменится.
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провел кадровые перестановки в СБУ...

Эти кровати налево.. а эти слева - направо. Что еще клоун мог там сделать? Оли оно что-то понимает в работе СБУ?
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