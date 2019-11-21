 Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его заместителем главы СБ Украины.

Президент назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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Также Зеленский своими указами уволил начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Александра Бондарука, назначив на эту должность Юрия Гончарова, который до этого назначения занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.