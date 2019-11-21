 Срок безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине увеличен в два раза - до 180 дней, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В МИД подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней)", - говорится в сообщении.
Напоминаем, соглашение об отмене виз на поездки до 90 дней.Украина и Аргентина подписали в апреле 2011 года.
мне уже зеленский выдал ажно 33 ***.
тока денег он не дал, самолетами обжал,
аргентина ты как сон.
русских мы еще ****.
кокаинзерно для овец для блага чуваковголодающих негров в Африке и в Европе.
Как же круто - можно любому пенсионисту лежать под солнцем и зарабатывать в два раза больше рака и краба кожи. Это достойно подхваления
Гётте?
Адік алоїзовіч шеккельґрубер теж туди по ходу злився.