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 Политика Украины
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Все про:Аргентина (64) безвизовый режим (1415)

 Срок безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине увеличен в два раза - до 180 дней, - МИД

Украина и Аргентина подписали межправительственный протокол, увеличивающий срок безвизового пребывания граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В МИД подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней)", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, соглашение об отмене виз на поездки до 90 дней.Украина и Аргентина подписали в апреле 2011 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3161096
 
 
 Топ комментарии
 
Там мы ещё плитку не ложили. Срок безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине увеличен в два раза - до 180 дней, - МИД - Цензор.НЕТ 9545
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был... лететь долго, аж жопа в трусы ссыпалась... возили на ранчо, скакал на лошади, демонстрировали боло...а потом выложили на блюдо воооот такую отбивную и велели слопать... а так, шобы танго на улицах Б.Айреса, так нет, не видел... вот и всё, что помню об Аргентине. И еще jet lag такой, шо вечно сонный. А в Харьков вернулся, так и вовсе месяц в себя приходил...
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и нё надо. и бёз поляков обойдутси
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аргентина ,авлентина ,аргентина ,ты моя,
мне уже зеленский выдал ажно 33 ***.
тока денег он не дал, самолетами обжал,

аргентина ты как сон.
русских мы еще ****.
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был... лететь долго, аж жопа в трусы ссыпалась... возили на ранчо, скакал на лошади, демонстрировали боло...а потом выложили на блюдо воооот такую отбивную и велели слопать... а так, шобы танго на улицах Б.Айреса, так нет, не видел... вот и всё, что помню об Аргентине. И еще jet lag такой, шо вечно сонный. А в Харьков вернулся, так и вовсе месяц в себя приходил...
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Стейк з Аргентини можна купити в Метро.
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ой, ноги моей там не будет... Я уж лет 5 не посещал... Не люблю Метро. Хотя только там я видел финскую koskenkorva...
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Ну не знаю, в нас ще є Ашан, Волмарт, просто Метро під боком.
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Ты про Харьков? Ближайший Метро километрах в 30 от меня на окружной, в районе Алексеевки. Волмарта нет. Есть Велмарт (от "великий"). Этот недалеко, как Ашан или Дафи. Ну шо я буду аргентинскую отбивнуху искать замороженную, когда на базаре парное мяско - бери - не хочу... А вообще, я - украинец. Я свиней поедаю. Увижу свинью - съем.
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Как раз хотел урожай собрать без выезда взад и вот, пожалуйста, можно спокойно переправлять кокаин зерно для овец для блага чуваков голодающих негров в Африке и в Европе.
Как же круто - можно любому пенсионисту лежать под солнцем и зарабатывать в два раза больше рака и краба кожи. Это достойно подхваления Срок безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине увеличен в два раза - до 180 дней, - МИД - Цензор.НЕТ 4652
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А, это те, кто продал свои земли? Ну-ну...
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Невже в Аргентину будуть тікать!? Термін безвізового перебування громадян України в Аргентині збільшений удвічі - до 180 днів, - МЗС - Цензор.НЕТ 792
Адік алоїзовіч шеккельґрубер теж туди по ходу злився.
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Помню, после Мальдивов звали моего приятеля туда, с позитронной аннигиляцией ковать оружие возмездия... 5000 баксов,/мес, только закрытая зона в пампе.....
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